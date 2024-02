Natt til søndag ble det klart at FNs sikkerhetsråd mest sannsynlig skal stemme over forslaget om umiddelbar våpenhvile mellom Israel og Hamas tirsdag, ifølge Reuters.

For at forslaget skal vedtas, trenger sikkerhetsrådet minst ni stemmer fra de femten medlemmene og ingen vetostemmer fra USA, Storbritannia, Kina eller Russland.

Møte i FNs sikkerhetsråd om krisen på Gazastripen 23. januar. Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Det nyeste forslaget om våpenhvile ble skissert av Algerie for over to uker siden, men den amerikanske ambassadøren og representant i sikkerhetsrådet, Linda Thomas-Greenfield, varslet allerede da at forslaget kunne sette «sensitive forhandlinger» om en pause i krigen i fare.

– USA støtter ikke dette forslaget. Om det blir tatt opp til avstemning slik det nå er skissert, vil det ikke vedtas, sier Thomas-Greenfield i en uttalelse lørdag.

Ifølge AFP innebærer forslaget et krav om umiddelbar våpenhvile på humanitært grunnlag. I teksten nyhetsbyrået skal ha fått tilgang til lørdag, kreves det blant annet umiddelbar løslatelse av alle gisler, i tillegg til at tvungen fordriving av den palestinske sivilbefolkningen ikke godtas.

Fredsforhandlinger strandet

Lørdag satte Israels statsminister Benjamin Netanyahu også punktum for fredsforhandlingene i Kairo.

På en pressekonferanse ble han spurt hvorfor de israelske forhandlerne ikke hadde kommet tilbake til forhandlingsbordet for videre samtaler etter at de avsluttet en runde møter tirsdag.

– Vi fikk ikke noe annet enn virkelighetsfjerne krav fra Hamas, sa Netanyahu, ifølge Reuters.

Statsminister Benjamin Netanyahu på en pressekonferanse i Tel Aviv 28. oktober i fjor. Foto: Abir Sultan / AP

Han hevder Israels delegater lyttet, men at motparten ikke beveget seg «en nanometer». Statsministeren ser ikke noe poeng i å fortsette forhandlingene før de ser en forandring.

Netanyahu avviste også et fredsforslag tidligere denne måneden med begrunnelsen om at kravene fra Hamas var vrangforestillinger.

Stigende dødstall

Minst ti sivile palestinere er drept natt til søndag i israelske angrep mot Deir el-Balah og dyrket mark i utkanten av Rafah, ifølge nyhetsbyrået Wafa.

Helsemyndighetene i Gaza oppgir også at israelske styrker har arrestert et stort antall ansatte ved Nasser-sykehuset i Khan Younis. Ifølge The Guardian var minst 120 pasienter og fem medisinske team lørdag fanget ved sykehuset, som er okkupert av israelske styrker, uten vann, mat eller elektrisitet.

Søndag oppgir helsemyndighetene at Nasser-sykehuset er helt ute av drift og kun har fire ansatte som tar seg av pasienter.

Så langt er minst 28.858 palestinere drept og 68.667 skadet siden Hamas-angrepet på Israel 7. oktober. 1139 israelere er drept.

ICJ avviste hasteforslag

Fredag avviste FN-domstolen International Court of Justice (ICJ) i Haag et sørafrikansk forslag om å innføre hastetiltak for å beskytte Rafah på Gazastripen.

I en uttalelse sa domstolen at den «farlige situasjonen» i Rafah «krever umiddelbar og effektiv implementering av de midlertidige tiltakene» som ble bestemt 26. januar.

Der ble Israel pålagt å gjøre alt de kan for å forhindre død, ødeleggelser og folkemord på Gazastripen. Disse midlertidige påleggene gjelder fram til ICJ kommer med en endelig dom i folkemord-saken mot Israel, noe som kan ta flere år.

ICJ oppgir ifølge AP at ingen ny ordre er nødvendig, fordi de eksisterende tiltakene allerede gjelder for hele Gazastripen, inkludert Rafah.

Ny advarsel fra Guterres

FNs generalsekretær António Guterres advarte fredag Israel nok en gang mot å gjøre alvor av trusselen om å sende bakkestyrker inn i Rafah, der over 1,1 millioner internt fordrevne palestinere har søkt tilflukt fra de israelske angrepene lenger nord i enklaven.

Rafah er helt sentral i FNs hjelpearbeid på Gazastripen, og følgene av en bakkeinvasjon vil derfor bli svært alvorlige, sier han.

– Omfanget av død og ødeleggelse er i seg selv sjokkerende. En omfattende offensiv mot byen vil være helt ødeleggende for sivile palestinere som fra før så vidt overlever, sier Guterres.

Netanyahu på sin side sier at de som er imot å sende bakkestyrker inn i Rafah, ber Israel om å tape krigen mot Hamas. Sent lørdag sa han også at militæroperasjonen vil bli gjennomført selv om en avtale om å frigi gisler skulle komme på plass.