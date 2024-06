Den «taktiske pausen» skal gjelde sør på Gazastripen, i området rundt Rafah, opplyste Israels militære (IDF) på meldingstjenesten Telegram søndag morgen.

Pausen skal gjelde fra klokken 8 til 19 og skal sørge for at at mer humanitær hjelp kommer inn til Gazastripen.

Det kom som en nyhet for mange. Inkludert Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Det sier Statsministerens kontor søndag formiddag.

– Da statsministeren søndag morgen hørte meldingene om en 11 timer lang humanitær pause i kamphandlingene, sa han til sin militærrådgiver at dette er uakseptabelt, opplyser kontoret i en uttalelse.

Det skriver den israelske avisen Haaretz.

Sikkerhetsminister: – Idiot

Etter dialog med militæret er nå situasjonen «avklart», hevder Statsminsiterens kontor videre:

– Det ble formidlet til statsministeren at det ikke er noen endring i IDFs politikk, og kampene i Rafah vil fortsette som planlagt.

En lastebil med humanitær hjelp passerer Kerem Shalom-grenseovergangen 30. mai Foto: Tsafrir Abayov / AP

Foreløpig hersker det dermed usikkerhet om hva dette betyr for militærets planer om en daglig «taktisk pause».

Nyheten ble heller ikke godt mottatt av Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir.

– Den som bestemte en «taktisk pause» for et humanitært formål, spesielt i en tid der våre soldater dør i kamper, er ond og en idiot som ikke burde få fortsette i stillingen sin, skrev Ben Gvir på Telegram søndag formiddag.

Personen som kom på oppholdet i krigshandlingene i Gaza, må få sparken, mener ​Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Han hevder at avgjørelsen ikke ble lagt frem for regjeringen og er i strid med regjeringens politikk.

IDF avviser på sin side kritikken knyttet til at kunngjøringen av den taktiske pausen kom brått på regjeringen. Det skriver Haaretz.

Hæren sier at planen er en «militær avgjørelse» som kommer etter at Netanyahu nylig skal ha beordret mer nødhjelp inn i Gaza og bedre beskyttelse av hjelpearbeidere.

Redd Barna: – Vi har sett mange løfter

Pausen i krigshandlingene innføres etter flere diskusjoner med FN og internasjonale organisasjoner, ifølge IDF. Hensikten er å la lastebiler med humanitær hjelp komme gjennom den israelskkontrollerte grenseovergangen Kerem Shalom helt sør i Gaza.

Det inntegnede området viser hvor hovedveien som IDF har sagt de skal ha flere timer uten krigføring hver dag går. Kilde: IDF.

Overgangen er den viktigste for hjelpeforsyningene som skal inn til Gazastripen. Fra Kerem Shalom kan lastebilene kjøre trygt videre til Salah a-Din-veien, hovedveien som går fra sør til nord i Gaza, slik at hjelp kan leveres også til andre deler av området, står det i IDFs uttalelse.

Heller ikke Nora Ingdal i Redd Barna er utelukkende positiv til IDFs kunngjøring:

– Først må vi se om det blir en pause i det hele tatt, sier Ingdal til NRK søndag morgen.

– Vi har sett mange løfter, veldig mange ganger. Den reelle testen er om nødhjelpen når frem til barna som lider, fortsetter hun.

Nora Ingdal i Redd Barna gjestet NRK Helgemorgen søndag formiddag. Foto: Lars Os / NRK

Fra 6. mai til 6. juni ble det registrert gjennomsnittlig 68 lastebiler med hjelp inn til Gaza hver dag, ifølge FNs kontor for koordinering av humanitær innsats OCHA. Det er en kraftig nedgang fra de 168 lastebilene som ble registrert i april.

Hjelpeorganisasjoner mener at det trengs 500 lastebiler om dagen. Israel og FN har anklaget hverandre for å ha skylden for at nødhjelpsleveransene har bremset opp.

Krever mer fra Israel

Ingdal mener at grenseovergangene må åpnes fullstendig. Hun betegner nyheten fra IDF som en «kosmetisk justering».

– All hjelp som kommer inn er viktig. All hjelp er bra. Det er måten dette gjøres på. Disse konstante brudda på folkeretten. Disse forhandlingene, en lastebil her, en time åpning der. Det er det vi reagerer på, sier hun.

Det er lange køer med nødhjelp utenfor grenseovergangen fra Egypt og inn i Gaza. Foto: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Hun mener også at mer må gjøres for å sikre at bistandsarbeidere kan gjøre jobben sin.

– Det er ikke trygt og sikkert for hjelpeorganisasjoner å gjøre den jobben vi er satt til å gjøre, sier Ingdal og fortsetter:

– Sivilbefolkningen har krav om å få mat, hjelp og medisiner inn helt uten disse begrensningene. Nå må grensene åpnes helt, slik at humanitære organisasjoner trygt kan gjøre det de må.

Interessert i utenrikssaker? Hør utenriksredaksjonens podkast: