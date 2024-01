Den internasjonale domstolen (ICJ), har i dag innledet høringene om israelsk folkemord i Haag.

I dag legger Sør-Afrika frem sine argumenter for at Israel begår folkemord, i morgen er det Israels tur til å svare.

– Den første folkemorderske handlingen, er massedrapene på palestinere i Gaza.

Slik åpnet Sør-Afrikas advokat Adila Hassim sin argumentasjon mot Israel, og viste så frem bilder av massegraver der lik «ofte ligger uidentifisert».

– Israel har brukt 6000 bomber i uken, og minst 200 ganger har de brukt 900 kilos bomber i Sør-Gaza, der det skal være trygt, fortsatte Hassim.

– Ingen er trygge, selv ikke spedbarn, fortalte Hassim retten.

Dommerne i ICJ sitter i rettssalen i Haag i Nederland. Foto: AP

Nær 23.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter i Gaza drept siden 7. oktober. Titusener er savnet og såret.

85 prosent av befolkningen i Gaza er fordrevet fra hjemmene sine.

Flere hundre tusen er rammes av hungersnød fordi Israel hindrer nødhjelp, ifølge FN.

Finner domstolen argumentet om israelsk folkemord vel begrunnet, må Israel stille i retten, beskyldt for «forbrytelsen over alle forbrytelser».

Mange demonstranter har møtt opp utenfor domstolen. Foto: AFP

Dersom retten finner at det er høy nok sannsynlighet for at det begås et folkemord basert på de innledende høringene, kan de pålegge Israel å stanse krigen inntil saken er ferdig behandlet.

– Har krysset en grense

Blant de som møter i retten for å føre Sør-Afrikas sak, er justisminister Ronald Lamola.

Han understreket at ingenting, selv ikke 7. oktober, kan forsvare et brudd på folkemordkonvensjonen.

– Intet væpnet angrep på en stat, uansett hvor alvorlig, selv et angrep der krigsforbrytelser blir begått, kan begrunne at konvensjonen brytes, sa Lamola til retten.

– Israels svar på angrepene 7. oktober har krysset denne grensen, og dette utgjør brudd på konvensjonen, argumenterte Lamola.

Sør-Afrikas justisminister Ronald Lamola (til venstre) og Sør-Afrikas ambassadør til Nederland, Vusimuzi Madonsela (til høyre) på plass i rettssalen i fredspalasset i Haag. Foto: AFP

Israel, på sin side, mener anklagene er «absurde».

En talsmann for Israels myndigheter kalte det en «blodanklage», en gammel betegnelse på groteske og falske antisemittiske rykter om jøders angivelige blodtørstighet.

«Vi forsikrer Sør-Afrikas ledere – historien vil dømme dere», fortsatte den israelske talsmannen i en uttalelse, der han også bekreftet at Israel vil være til stede i Haag for å forsvare seg.

Israel representeres av den britiske juristen Malcolm Shaw (til høyre) og den juridiske rådgiveren til Israels utenriksdepartement Tal Becker. Foto: Reuters

– Israels folkemorderiske intensjoner er åpenlyse og uimotsigelige

Etter at Hassani la frem argumentene som gikk på Israels handlinger, var det advokat Tedema Ngcukaitobi sin tur til å argumentere for at Israels intensjoner også er å begå folkemord.

– Israels folkemorderiske intensjoner er åpenlyse og uimotsigelige. Et hvert forsøk på å si at uttalelsene vi har vist til senere har blitt tatt tilbake, eller at de som sa det ikke mente det, må forkastets av denne retten, sier Ngcukaitobi.

Han listet opp en rekke uttalelser fra israelske politikere som ber om grov vold mot sivile, regelrett referanse til folkemord, eller «utslettelse av Gazastripen».

Benjamin Netanyahu, Israels statsminister 28. oktober: «Du må huske hva Amalek gjorde mot deg» Referanse: I første Samuels bok sier israelittenes gud, Jahve, at amalekittene skal utryddes. «Gå nå og slå Amalek og ødelegg alt de har. Spar dem ikke! Drep både mann og kvinne, spedbarn og diende, okse og sau, kamel og esel», uttalte Jahve. Kilde: Netanyahu sa dette under en pressekonferanse 29. oktober da han annonserte bakkeinvasjon av Gaza. Netanyahu er kjent og kritisert for å bruke religiøse referanser for å legitimere krigen. JACQUELYN MARTIN / AFP Yoav Gallant, Israels forsvarsminister 9. oktober: Vi «innfører en fullstendig beleiring av Gaza. Ingen strøm, ikke noe mat, ikke noe vann, alt blir stengt. Vi slåss mot menneskelige dyr og vi handler deretter». Reuters Sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, 10. november: «For å være tydelig, når vi sier at Hamas skal tilintetgjøres, da menes også dem som feiret, støttet og de som delte ut godteri. De er alle terrorister og de skal bli tilintetgjort.» Eitan Hess-Ashkenazi / Scanpix/Ap Landbruksminister Avi Dichter, 11. november: «Vi må gjennomføre et nytt Nakba. Det vi gjør nå er faktisk at vi skaper Gazas Nakba» De kaller det «al-Nakba», katastrofen da flere hundre tusen palestinere ble fordrevet fra sine hjem, og hundrevis av landsbyer ødelagt med et mål om å opprette staten Israel. Katastrofen varte fra 1948 til 1956. Wikimedia Commons Minister for kulturminner, Amihai Eliyahu, 1. november: «Den nordre delen av Gazastripen er vakrere enn noen gang. Alt er rasert og utsprengt, enkelt sagt en fryd for øynene ... Vi må snakke om dagen etter. Etter mitt syn, vil vi gi tomter til alle de som kjempet for Gaza gjennom årene.»

Ngcukaitobi viste videre en video delt på sosiale medier av israelske soldater som danset og sang «Måtte Gaza bli utslettet».

– Har allerede vunnet

Det er Sør-Afrika som klaget inn Israel. I et 84 sider langt dokument beskrives anklagene i detalj.

– Slik jeg ser det, har Sør-Afrika allerede vunnet.

Det sier professor Francis Boyle ved universitetet i Illinois samme uke de åpne høringene innledes i Haag.

Han var den første til å vinne en sak under FNs folkemordkonvensjon – ved to anledninger.

Gjennom sin karriere som jurist har Boyle representert en rekke land, organisasjoner og urfolk. Foto: University of Illinois

I tillegg bistod han med tiltalen mot «slakteren på Balkan» – Slobodan Milošević.

– De har vunnet nettopp fordi at ICJ nå i det hele tatt vurderer hvorvidt Israel begår folkemord, sier han til NRK.

Sør-Afrika ber også domstolen om å kreve at Israel setter krigen på pause frem til saken er ferdig behandlet i retten.

Avgjørelsen, som er bindende, vil trolig komme i løpet av januar, forventer Boyle.

Er Sør-Afrika involvert i konflikten? Ekspander/minimer faktaboks Nei. Sør-Afrika har vært en pådriver for palestinernes sak under Gaza-krigen. Sørafrikanerne hentet tidlig hjem ambassadøren sin og de samlet BRICS-landene for å diskutere krigføringen til Israel. Nå fører Sør-Afrika saken mot Israel, noe de kan fordi spørsmålet om folkemord er et såpass alvorlig brudd på folkeretten at det gjelder alle verdens stater like fullt. På jusspråket kalles dette en erga omnes-sak (fra latinsk: som rører ved alle).

Dette skal retten ta stilling til

Folkerettsekspert Geir Ulfstein sier rettssaker ikke kan bli viktigere enn disse.

– Det er av de mest grove forbrytelsene som man kan tenke seg, så dette er viktig, sier Ulfstein.

Geir Ulfstein er professor i folkerett ved Universitetet i Oslo.

Konvensjonen definerer også folkemord, og denne definisjonen er todelt. Eller som rettseksperten sier:

– Det er to ting som må bevises.

Det ene kalles objektive forhold, og da vurderes fysiske handlinger som kan anses som folkemord, som drap og utsulting.

Sør-Afrika anklager Israel for: Ekspander/minimer faktaboks Vilkårlig drap av palestinere, utsette palestinerne for alvorlig fysisk og mentale skader i Gaza, massefordrivelse av palestinere i Gaza, frata palestinerne tilgang til tilstrekkelig mat og vann, frata palestinerne tilgang til tilstrekkelig husly, klær, hygiene og sanitære forhold, frata palestinerne tilstrekkelig medisinsk hjelp, ødeleggelse av palestinsk liv i Gaza og å innføre tiltak for å forhindre palestinske fødsler.

– Men det som er det vanskeligst beviselig er intensjonen.

Med det mener Ulfstein at det må bevises at meningen med handlingene er å utrydde palestinere generelt eller deler av det palestinske folket.

Kan få konsekvenser

Da Boyle gikk til sak mot Serbia og Montenegro, var uttalelser fra beslutningstagere en viktig del av bevisgrunnlaget. Uttalelsene viste at beslutningstagerne hadde intensjon om å begå folkemord.

Sør-Afrika har dedikert åtte sider til uttalelser fra ulike medlemmer av det israelske regjeringsapparatet og militæret.

Disse uttalelsene skal ifølge dem vise at israelske beslutningstakere har en intensjon om å begå folkemord mot det palestinske folket.

– Jeg er overbevist om, basert på min erfaring i retten, at Sør-Afrikas juridiske lag vil vinne, mener Boyle.

Den endelige dommen kan ta lang tid – til og med år. Domstolen behandler for eksempel fortsatt Gambias sak mot Myanmar fra 2019.

– Så er det er opp til sheriffen å håndheve dommen, og ikke dommeren, sier Boyle med en referanse til FNs sikkerhetsråd.

Dersom dommen blir i palestinernes favør, kan det få konsekvenser for Israel. Særlig to utfall er aktuelle, ifølge Boyle:

Israel kan bli kastet ut av FNs generalforsamling.

Palestina kan bli en fullverdig medlemsstat i FN.