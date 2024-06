Daniel Radcliffe fikk sin første Tony-pris

Daniel Radcliffe, mest kjent for rollen som den unge trollmannen Harry Potter, nådde en ny milepæl i karrieren da han søndag fikk sin første Tony-pris.

Prisen, som er Broadway og scenekunstens svar på Oscar, ble delt ut i New York. Radcliffe fikk prisen som beste skuespiller i en musikal for sin innsats i «Merrily We Roll Along».

– Dette er en av de beste opplevelsene i mitt liv. Jeg kommer aldri til å ha det så bra igjen, sa Radcliffe da han tok imot prisen. Han takket også foreldrene for at de spilte musikk av Stephen Sondheim – en av komponistene bak musikal han fikk pris for – i bilen da han var liten.

Den britiske 34-åringen ble verdensberømt nærmest over natten da han som tolvåring spilte Harry Potter i den første filmen om den unge trollmannen. Siden har han spilt i flere filmer, men også i stor grad dreid karrieren over til teaterscenen.

(NTB)