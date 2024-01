Slik tror ekspertene at krigen i Midtøsten vil utvikle seg i 2024

Det er rundt 90 dager siden Hamas angrep Israel, og rundt 70 dager siden Israel deretter invaderte Gaza.

Ifølge IDF pågår det nå «intense kamphandlinger» i Khan Younis, sør på Gazastripen. Samtidig sier WHO at alle innbyggerne i det beleirede landområdet nå går sultne.

Alt tyder på at konflikten vil fortsette over lengre tid, tror Dag Henrik Tuastad, sosialantropolog ved Universitetet i Oslo.

– Jeg tviler på at Israel går bort fra det primære målet, som er å kunne ødelegge hele rakettsystemet, tunnellsystemet og å fjerne Hamas, sier han.

Likevel ser han tegn til en nedtrapping av intensiteten i konflikten.

– Jeg tror det kommer til å gå inn i en fase med mindre massiv israelsk tilstedeværelse i Gaza, med mer begrensede operasjoner mot tunnelsystemet og Hamas-ledere.

Dette har NRK spurt Midtøsten-ekspertene om:

Hilde Henriksen Waage tror heller ikke at krigen vil ta slutt med det første.

– Israel har tre stadfestede mål, som er å knuse Hamas, å stanse rakettangrepene, og å frigjøre gislene.

Ingen av de målene er foreløpig oppnådd, understreker Henriksen Waage.

110 av de opprinnelig 240 israelske gislene er så langt blitt frigjort. Minst tre av dem ble drept av israelske forsvarsstyrker 15. desember.

– Det er jo helt klart for alle at dette lykkes ikke Israel med, sier hun, og kontrasterer det med at det samtidig har blitt drept over 20.000 palestinere, ifølge palestinske myndigheter,

SOSIALANTROPOLOG: Dag Henrik Tuastad er sosialantropolog ved Universitetet i Oslo, spesialisert i palestinske identitetsspørsmål og politikk. Foto: UIO /

Tuastad tror krigens massive kostnader er nettopp det Israel forsøker å oppnå. Et annet viktig mål som, ikke stadfestes offentlig, er nemlig å avskrekke fremtidige angrep, sier han.

– Israel har hatt som militært mantra at de som angriper Israel vil få en massiv gjengjeldelse. Den avskrekkende effekten ble til dels ødelagt 7. oktober av Hamas-angrepet, og har fremdeles ikke blitt gjenopprettet.

Hovedspørsmålet for hvordan krigen vil utvikle seg, er hvordan USA og president Biden vil forholde seg til den, sier Nils Butenschøn, professor ved Universitetet i Oslo.

– Presset bygger seg nå opp mot Biden om å få Israel til å stanse de meningsløse nedslaktingene av folk på Gazastripen. Samtidig har han også sterke krefter mot seg som ønsker at Israel skal fortsette, sier Butenschøn.

STATSVITER: Nils Butenschøn er professor i statsvitenskap og tidligere direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Foto: Norsk senter for menneskerettigheter / UiO

USA er et av de eneste landene i verden som stemmer mot forslag om våpenhvile i FN, og har flere ganger lagt ned veto i Sikkerhetsrådet. I tillegg er USA Israels viktigste våpeneksportør.

Henriksen Waage ser også at USAs rolle blir avgjørende.

– Det vi venter på er at USA skal sette ned foten, sier hun.

Men i et valgår som 2024, er en slik tydelig beskjed usannsynlig, sier Prio-forskeren.

– Det er innenrikspolitisk for farlig, for risikabelt, for en allerede veldig svekket Joe Biden.

HISTORIKER: Hilde Henriksen Waage er seniorforsker ved Oslo fredsforskingsinstitutt Prio, spesialisert i historie og diplomatiske prosesser knyttet til den israelsk-palestinske konflikten. Foto: Martin Tegnander / PRIO

Tuastad tror presset mot Biden likevel bidrar til en mer betinget støtte og en nedtrapping i intensiteten

– Det er den del uvilje i USA og i Det demokratiske partiet mot bruken av «dumme bomber» som rammer sivile, så det kommer nok til å bli avsluttet.

Et annet viktig spørsmål er hvem som vil lede Israel videre gjennom krigen.

Statsminister Benjamin Netanyahu har ledet Israel i nærmere 13 av de siste 14 årene, Dette kabinettet blir beskrevet som det mest ytterliggående noensinne der han samarbeider med partier ytterst på høyre fløy.

Allerede før krigen var opposisjonen mot Netanyahu enorm, og titusenvis demonstrerte på gatene mot Netanyahus planlagte rettsreform.

BER OM NYTT NAKBA: Landbruksminister og medlem av sikkerhetsrådet i Israel, Avi Dichter har blant annet sagt at denne krigen må benyttes for å «gjennomføre et nytt Nakba», altså en fordriving av palestinerne fra Gaza slik de ble fordrevet fra det som nå er Israel i 1948. Foto: Wikimedia Commons

Ekspertene tror ikke det blir noen utskifting med det første.

– Så lenge det er krig, så sitter Netanyahu trygt, sier Butenschøn.

– Med pågående militære aksjoner i Gaza og farer for israelere i nord, så virker det helt usannsynlig at det kan gjennomføres valg i Israel, analyserer Tuastad.

VIL FORDRIVE PALESTINERNE: Sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir ber om at palestinerne må fordrives fra Gaza. Han er kjent for å ha et portrett av terroristen Baruch Goldstein på kontoret, og ble en gang ansett for å ha for ekstreme holdninger for å tjenestegjøre i det israelske forsvaret. Foto: POOL / Reuters

Men Netanyahu vil heller ikke sitte på ubegrenset tid, tror akademikerne.

– Han har en begrenset tid nå, men det er såpass svære spenninger internt i israelsk politikk at jeg tviler på at han får fortsette veldig lenger, sier Butenschøn.

– Det vil tvinge seg frem en endring. Opposisjonen internt i Israel mot regjeringen er stor og økende hver dag, sier Henriksen Waage.

Selv med en endring, er ikke en annen regjering garantert.

– Det er noen som har håp om at det er de mer moderate kreftene som vil overta. Men andre sier at det er de mer fascistiske gruppene som vil utnytte sjansen til å ta et sterkere grep, sier Butenschøn.

ISRAELERE MOT KRIGEN: Demonstranter ber om en slutt på krigen i Tel Aviv i Israel 28. desember 2023. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Flere aspekter av krigen virker fastlåste.

Verdens helseorganisasjon har for eksempel advart minst 10 ganger om en kritisk helsesituasjon på Gazastripen, uten at det har vært noen vedvarende humanitære pauser eller tilstrekkelig innførsel av humanitær hjelp.

FNs generalforsamling har hatt to ekstraordinære sesjoner der det har blitt vedtatt støtte til en våpenhvile.

Men det betyr ikke at krigen går i glemmeboken av den grunn.

– Jeg tror vi skal være ganske sikre på at i de lukkede rommene foregår det helt sikkert intense forandringer, sier Henriksen Waage.

Hun mener den israelsk-palestinske konflikten ikke kan sammenliknes med andre regionale kriser.

– Israel og Palestina har en sentral plass i den internasjonale opinionen. Det er også for stor fare for regionalspredning av konflikten, sier hun.

Butenschøn tror utviklingene vi nå ser, vil endre alt.

– Det som har skjedd, er en gamechanger. Det er en ny fase i Israel-Palestina-konflikten av store dimensjoner, og selv israelere jeg har snakket med, mener at dette kan være starten for slutten for Israel.