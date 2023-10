Statsledere, organisasjoner og menneskerettighetsgrupper har den siste tiden jobbet for å få levert nødhjelp til sivile i Gaza via Egypt.

Skal vi tro Israel, kan det skje senest fredag.

Talsmann Arye Sharuz Shalicar i den israelske hæren (IDF) sa til den tyske TV-kanalen RTL torsdag at nødhjelpen kan slippe inn fredag eller senest på lørdag.

Fredag morgen melder FN sin humanitære organisasjon at de er i «dype og avanserte» forhandlinger med alle relevante aktører for å sikre nødhjelp så fort som mulig.

FN mener det kan skje i løpet av det neste døgnet.

165 lastebiler står på grensen mellom Egypt og Gaza. 20 stykker får slippe inn. Foto: Reuters

Samtidig hevder en ikke-navngitt kilde til CNN at det er usikkert om Gaza får nødhjelpen fredag på grunn av sikkerhetsutfordringer og veiarbeid.

– Jeg hadde ikke veddet penger på at de trailerne kommer seg gjennom på fredag, sa den ikke-navngitte kilden til kanalen.

Kilden, som har kjennskap til diskusjonene mellom Egypt og USA, viser til nødvendig veiarbeid i buffersonen på egyptisk side. I tillegg er det andre detaljer som må løses for å forsikre at denne forsendelsen ikke blir et enkelttilfelle.

Derfor tar det tid å få inn nødhjelp til Gaza Du trenger javascript for å se video.

165 lastebiler venter på grensen

Rafah-overgangen er den eneste ruten inn eller ut av Gaza som ikke er kontrollert av Israel.

Grensen har vært stengt for både nødhjelp og evakueringer etter Hamas' angrep 7. oktober. Siden har verken mat, vann, medisin eller drivstoff fått komme inn til de 2,3 millioner menneskene som bor der.

Lastebiler med humanitær hjelp har denne uka stått på vent ved grensestasjonen i Rafah på egyptisk side. Foto: Omar Aziz / AP

På grensen står 165 lastebiler med humanitær hjelp, klare for å rykke inn på Gazastripen for å bistå sivilbefolkningen som har vært under fullstendig blokade siden 9. oktober.

Israel har gått med på at 20 lastebiler med hjelpesendinger bestående av vann, mat og medisiner kan få passere gjennom grenseovergangen ved Rafah.

100 israelske angrep i natt

Natt til fredag angrep israelske kampfly over hundre mål på Gazastripen. Det opplyser den israelske hæren.

Målene var tunnelsjakter, ammunisjonslagre og kommandosenter knyttet til militante palestinere. Også en moské i Jabalia nord for Gaza by ble angrepet. Ifølge IDF var moskeen brukt av Hamas til å oppbevare våpen.

Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa ble 21 sivile drept og 79 såret i et angrep mot seks bolighus i Khan Younis i sør. De fleste var kvinner og barn. Wafa har tilknytning til de palestinske myndighetene.

Redningsarbeidere etter angrepet på bolighus sør i Gaza. Foto: Mohammed Salem / Reuters

Siden Hamas-angrepet har den israelske hæren utført tusenvis av luftangrep mot Gaza. Ifølge det palestinske helsedepartementet har angrepene krevd 3785 menneskeliv.

Denne uken eksploderte det også ved sykehuset Al Ahli Arab. Amerikansk etterretning anslår at mellom 100 og 300 mistet livet. Hamas hevder 500 ble drept.

Ingen har så langt påtatt seg ansvaret for eksplosjonen, og tallet på døde er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Israel har samtidig varslet bakkeinvasjon av Gazastripen.

– Enhver opptrapping av Israels militære operasjoner på Gazastripen vil bli katastrofal for befolkningen der, sier Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger.

Det skriver NTB.

Diplomati på høygir

Siden torsdag har flere verdensledere tatt turen til Israel og Egypt. Både USAs president Joe Biden og Storbritannias statsminister Rishi Sunak har besøkt Israel for å uttrykke sin støtte og sympati til landet.

Men for Biden var det også viktig å forhandle frem en avtale mellom Egypt og Israel om å tillate nødhjelp til Gaza, noe han på flyet hjem fra Midtøsten kunne melde at de var blitt enige om.

Joe Biden holdt i natt en tale for det amerikanske folket, der han sammenlignet militante Hamas med Russlands leder Vladimir Putin. Foto: Evan Vucci / AP

FN-sjef António Guterres reiste på torsdag til Kairo med mål om å åpne grensen mellom Egypt og Gaza, slik at nødhjelp kan komme inn i Gazastripen.

Han snakket også om at FNs ønsker i krigen.

– Hamas må frigi sine gisler og Israel må gi Gaza ubegrenset tilgang til førstehjelp.

Guterres krevde også umiddelbar våpenhvile i Gaza og understreket at det haster med humanitær hjelp i området.

Trenger 100 lastebiler hver dag

Tidligere denne uken ga Israel 1,1 millioner palestinere korte frister på å flykte fra nord til sør i Gaza. Natt til torsdag ble grensebyen Rafah i sør bombet.

Ifølge egyptiske myndigheter skal bombene ha ført til store skader og begrenset kapasitet på veiene i grensebyen, som skulle brukes til å frakte nødhjelp.

FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths anslo tidligere onsdag at det trengs rundt 100 lastebiler med nødhjelp om dagen for å møte de enorme humanitære behovene på Gazastripen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at de håper grenseovergangen åpner fredag, og at de er klare til å levere nødhjelp.