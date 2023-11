Hamas til NRK: – Vi kjemper til siste mann

Den 7. oktober ble Israel rystet av det verste terrorangrepet i landet historie. De siste fem ukene har mange lurt på hvorfor Hamas angrep Israel.

Hamas-lederen Osama Hamdan sitter i det mektige Politbyrået til bevegelsen.

Han fungerer også som Hamas' internasjonale talsmann, og sier at Hamas angrep Israel for å blåse nytt liv i Palestina-saken, som var i ferd med å bli glemt av Israel og verden.

– Den israelske regjeringen har undergravd Palestina-saken. De har gitt 150 tillatelser til å bygge ut og utvide bosettinger. I løpet av 2022 er mer enn 500 palestinere drept på den okkuperte Vestbredden. Gaza har vært under en blokade de siste 17 årene. Vi måtte slå tilbake mot okkupasjonen.

– Er du stolt av 7. oktober-angrepene?

– Jeg er stolt av at vi fortsatt yter motstand etter 75 år med israelsk okkupasjon.

Hamas-lederen Osama Hamdan nekter for at de ville drepe sivile. Foto: Aboujaoude Imad / NRK

Nekter for å ha drept sivile

Minst 1400 israelere ble drept i angrepet på Israel, da flere hundre tungt bevæpnede Hamas-krigere stormet inn i Israel og la ut på et drapstokt. Minst 300 soldater ble drept, men de fleste som ble drept var sivile. Hamas derimot, nekter for at de drepte sivile.

– Hamas og Qassam-brigaden var kun ute etter militære mål. Men Gaza har vært under en blokade i 17 år. Da vi brøt gjennom grensegjerdene strømmer mange palestinere inn i Israel og gjorde det de gjorde.

– Så Hamas drepte ingen sivile?

– Vi hadde ingen intensjon om å drepe sivile. Det ga vi klare ordre om til soldatene våre. «Dere skal bare angripe soldatene. Ikke skyt kvinner, barn, eldre og de som er ubevæpnet».

– Hva med bildene vi har sett av deres krigere som skyter og dreper sivile?

– Det finnes ingen slike bilder, hevder Hamas-lederen.

NRK viser frem bilder av Hamas-krigere som skyter mot israelere. Foto: ABOUJAOUDE IMAD / NRK

NRK tar frem en iPad og viser Hamdan videoer av Hamas-krigere som peprer en bil med to israelere med kuler fra automatvåpen. Vi viser frem bilder av tungt bevæpnede menn som skyter mot private eneboliger inne på kibbutzene som ble terrorisert den 7. oktober.

– Hvordan forklarer du dette, spør vi?

– Er du sikker på at de er sivile, spør Hamdan?

– Det er en privatbil med to mennesker som ikke bærer uniform, svarer vi.

– Vet du at israelske sikkerhetsstyrker bruker sivile transportmidler, er svaret til Hamas-ledere som hevder at de kun skjøt mot sivile som skjøt mot dem.

– Bruker ikke menneskelige skjold

Israel svarte kontant og brutalt på terrorangrepet til Hamas. De siste fem ukene er minst 11.000 palestinere drept av israelske bomber. Over en million mennesker er drevet på flukt fra kampene. Nå har Israel tatt over store deler av den nordlige delen av Gazastripen.

– Føler Hamas noe som helst ansvar for lidelsene som er påført folk i Gaza, spør vi?

– Du snakker her om våre egne familier. Våre sønner, koner, brødre, og søstre. Det er vårt ansvar å beskytte og frigjøre dem. Israel krever at vi skal overgi oss. Når vi kjemper tilbake sier okkupanten at det er vi som provoserte dem, når det er de som undertrykker oss.

– Men dere visste at Israel vil hevne seg. Hvorfor utsatte Hamas folket sitt for disse lidelsene?

– Du impliserer at vi levde fredelige liv uten lidelser før 7. oktober-angrepet. Det er ikke sant. Palestinere på den okkuperte Vestbredden og i Gaza har levd under okkupasjon. Vi blir drept hver eneste dag. Det betyr at vi må kjempe tilbake og kreve vår frihet.

Hamas-lederen Osama Hamdan holder en pressekonferanse i Beirut. Foto: ABOUJAOUDE IMAD / NRK

Israel har siden krigens utbrudd hevdet at Hamas bruker sivile i Gaza som menneskelige skjold, og at krigerne deres har tunneler som strekker seg under sykehus og skoler. Det israelske forsvaret har brukt dette som begrunnelse for at sivile mål har blitt rammet i bombingen. Hamas-lederen avviser begge anklager.

– Soldatene våre i Qassam-brigaden kjemper daglig ansikt til ansikt mot israelske soldater i Gaza. Ingen av dem som bruker menneskelige skjold.

– Israel har i årevis hevdet at vi skjuler oss under sykehus. De påsto dette i 2008, 2012, 2014, 2021 og nå. Men de har aldri lagt frem bevis for dette heller.

Det israelske forsvaret er dypt inne i Gaza by som er omringet fra alle kanter. De hevder at minst 5000 Hamas-krigere er drept siden krigens utbrudd, og at Hamas er på rømmen. Hamdan avviser også dette, og sier at de har ødelagt rekordmange israelske stridsvogner i gatekampene som raser i Gaza by akkurat nå.

– Ingen av våre krigere har overgitt seg. De kjemper til siste mann. Israel har invadert Gaza med minst 900 stridsvogner. Vi har delvis, eller helt ødelagt minst 180 av dem. At vi har ødelagt så mange av Israels beste stridsvogn, Merkawa 4, sier noe om hvor hardt vi kjemper.

– Det var aldri noe Israel

– Israel sier at Hamas skal utryddes. Hva svarer du til det?

– Vel, israelernes støttespiller USA prøvde å nedkjempe Taliban i Afghanistan. Etter 20 ga de Afghanistan tilbake til Taliban. Poenget er: du kan ikke overta landet til et folk og si at de skal utslettes. Vi har motsatt oss dette i 75 år, og vi vil ikke gi opp nå.

Hamas har i mange åpent sagt at de vil utslette Israel, blant annet i charteret deres fra 1988 hvor de tar til orde for å «tilintetgjøre Israel». Denne formuleringen har senere blitt fjernet fra charteret, men Hamas-ledere har likevel snakket om å utslette Israel.

Foto: ABOUJAOUDE IMAD / NRK

– Hva slags Israel er dere villig til å anerkjenne?

– Hvorfor skal vi anerkjenne en okkupant?

– Men hverken dere eller israelerne skal noe sted. Hva er dere villig til å gå med på for å finne en løsning på denne konflikten?

– Hvis de fortsetter okkupasjonen har de ingen sjans. Men hvis de vil leve i fred i Palestina under et palestinsk styre, er det noe annet.

– Så dere vil har en stat, Palestina, hvor jøder kan bo?

– Ja, en palestinsk stat hvor hvem som helst kan bo i fred. Men du må anerkjenne et uavhengig Palestina.

– Så ingen Israel?

– Nei, det var aldri noe Israel og det vil aldri være det heller.