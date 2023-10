Dette er reglene som gjelder i krig

Tilstedeværelse: NRK har for øyeblikket to team som jobber i Israel og på den okkuperte Vestbredden. Teamene består av en journalist, en fotograf og lokale medarbeidere. Den tilstedeværelsen er svært viktig for å få kontakt med kilder og få førstehåndsinntrykk etter de svært brutale angrepene på sivile i Israel.



Gaza: Vi er ikke inne Gaza nå. Det er praktisk umulig fordi grensen er stengt og de vanlige grensepasseringene ble ødelagt i krigshandlingene i helgen. Det er uansett en krevende sikkerhetssituasjon som må med i vurderingen dersom muligheten kommer. Vi snakker derfor med kilder på inne i Gaza og har også et lokalt team som tar video og bilder for oss.



Balanse: Vår oppgave er å få fram det som skjer, ikke ta stilling i konflikten. Vi dekker krigen mellom Israel og Hamas slik vi dekker andre kriger. Det vil si at vi jobber med å få fram forskjellige perspektiver, kilder og syn på det som skjer for at vi i Norge best kan forstå konflikten. Vi skal være åpne og etterrettelige i journalistikken vår, og korrigere når vi trår feil. Vi har en særlig oppgave å beskrive og belyse konsekvensene krigføringen får for sivile og enkeltmennesker på begge sider av konflikten.



Begreper: Vi forholder oss til den internasjonale folkerettens begreper i denne konflikten. Det vil eksempelvis si at Vestbredden er okkupert og at målrettede drap på sivile er en krigsforbrytelse.



Verifisering: Det kommer mange bilder, opplysninger og videoer via sosiale medier. Vår jobb er å sjekke dette så godt som mulig før vi publiserer. Mye av det som snakkes om og deles på sosiale medier stemmer ikke. Vi må være så trygge vi kan på at det vi sier og publiserer er korrekt. Vi bruker den tiden som er nødvendig for kvalitetskontroll før vi eventuelt publiserer.



Ansvar: Som allmennkringkaster har vi et særegent ansvar for å dekke utviklingen i verden. Derfor prioriterer vi tilstedeværelsen gjennom korrespondenter og fotografer i felt høyt, også i den nåværende konflikten. Vi er til vanlig bemannet med to faste korrespondenter i regionen. De har sin faste base i Beirut og Istanbul.

Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør