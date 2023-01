– Denne barbariske handlingen fortjener sterkest mulig fordømmelse. Dette vil ikke gå upåaktet hen, sier britenes utenriksminister James Cleverly, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Akbari er tidligere viseforsvarsminister for Iran. I 2019 fikk han en dødsdom for å være spion for Storbritannia.

Akbari sa selv at han reiste til Iran i 2019 etter invitasjon fra en iransk topp-dipolmat som var involvert i internasjonale forhandlinger om atomavtalen. Det var da han ble pågrepet.

I et intervju med BBC som ble publisert onsdag, fortalte han om avhør og tortur i 3500 timer. Dette skal ha gjort at han tilstod forbrytelser han ikke er skyld i.

Han beskylder Iran for å «hevne seg på Storbritannia ved å henrette meg.»

Denne uken ble Akbaris familie bedt om å komme til fengselet for å besøke ham en siste gang. Så ble han hengt.

Hva slags reaksjoner britene kan og vil komme med nå, har ikke myndighetene sagt noe om. Fra før av har Storbritannia ilagt Iran mange sanksjoner.

Storbritannia varslet i desember sanksjoner mot 30 nye iranske mål.

Nektet britene tilgang til Akbari

– Det iranske regimet bør ikke være i tvil. Vi følger saken til Alireza Akbari tett. Iran må ikke følge opp sin brutale trussel om henrettelse, tvitret Storbritannias utenriksminister James Cleverly fredag.

Det britiske utenriksdepartementet har sagt til BBC at de ved flere anledninger har tatt opp Akbaris sak med iranske myndigheter.

BLE TORTURERT: Alireza Akbari sier til BBC at han ble torturert til å tilstå forbrytelser han ikke har begått. Foto: AFP

Departementet har bedt om konsulær tilgang, men Irans regjering anerkjenner ikke dobbelt statsborgerskap for iranere.

Storbritannia oppfordret Iran til å stanse den planlagte henrettelsen og umiddelbart løslate Akbari.

Lørdag morgen annonserte iranske myndigheter at Akbari likevel var blitt henrettet.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak kaller henrettelsen en grusom og feig handling, utført av et barbarisk regime uten respekt for menneskerettighetene til sitt eget folk.

Også den norske utenriksministeren, Anniken Huitfeldt, fordømmer henrettelsen av Akbari.

Iskaldt mellom Iran og Storbritannia

Forholdet mellom de to landene har blitt enda mer anstrengt den siste tiden. Britene har kommet med skarp kritikken av iranske moralpolitis håndtering av opptøyene i Iran.

FNs høykommissær for menneskerettigheter mener Iran bruker dødsstraff for å knuse opprør. Minst 18 iranere er hittil dømt til døden etter protestene som brøt ut da en 22 år gammel kvinne døde i det såkalte moralpolitiets varetekt.

EN AV DEMONSTRANTENE: Myndighetene i Iran gjennomførte en offentlig henrettelse av en mann i byen Mashhad i desember. Foto: AFP

Fakta om demonstrasjonene som pågår

Demonstrasjonene oppsto kort tid etter at Mahsa Jina Amini døde i moralpolitiets varetekt i september. I Aminis begravelse i hjembyen Saqqez tok kvinner av seg hijaben og ropte slagord som «død over diktatoren», og «kvinner, liv, frihet».

Human Rights Activist News Agency anslår at minst 502 er drept i demonstrasjonene siden september. Iran Human Rights anslår minst 469.

De omfattende demonstrasjonene mot regimet blir omtalt som den største utfordringen mot landets styresett siden den islamske revolusjonen i 1979. Beskrives som en lederløs bevegelse som har som hovedmål å avsette det nåværende regimet.

Sammensatt av religiøse og ikke-religiøse, etniske minoriteter, alle sosiale klasser, med tilsvarende ulike ønsker om hvordan regimet etter det nåværende skal se ut.

Minst 39 demonstranter har fått dødsstraff eller venter på dom, mens minst 14.000 er arrestert som følge av demonstrasjonene.

Regimet har slått hardt ned på demonstrasjonene, spesielt i provinsene hvor det bor andre etniske grupper enn persere. I Balutsjistan skal 66 demonstranter ha blitt drept på en dag, i det som nå kalles «Bloody Friday».

Det har blitt rapportert om streiker, demonstrasjoner i fengsler, skoler og universiteter, samt såkalte «flash mob»-demonstrasjoner i hele Iran. Kilder: HRANA, Reuters, NTB, CNN, BBC, Kjetil Selvik (NUPI), Banafsheh Ranji (NTNU), Mikael Naghizadeh (Oxford)

De senere årene har Iran arrestert flere titalls iranere med dobbelt statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse i andre land. Stort sett dreier anklagene seg om spionasje eller sikkerhetstrusler.

3. januar annonserte en talsmann for rettsvesenet at Iran har tiltalt to franske og en belgisk statsborger for spionasje og for å ha motarbeidet Irans sikkerhet.

Minst to andre iransk-britiske statsborgere sitter fengslet i Iran.

Iran har svartelistet 32 personer som svar på Europas strenge sanksjoner mot landet. Blant dem er flere britiske forsvars- og etterretningssjefer. De som står på listen kan ikke reise til Iran, og eventuelle eiendeler de har i landet er frosset.

Iran har truet iransk-britiske journalister på britisk jord med døden. Britisk politi mener at det kan være iranske drapsgrupper på britisk jord som vil ta livet av folk i Storbritannia.