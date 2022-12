Næringsparken der Iran International har redaksjonslokaler og studio, er blitt til en festning.

Det som tidligere var et yndet friområde, i tillegg til arbeidsplass for 10.000 mennesker, voktes nå av pansrede politibiler og væpnet politi 24 timer i døgnet.

Metallrammer, bommer, betongsperringer og gjerder kom opp over natten i det som omtales som en av de største antiterroroperasjonene britisk politi har iverksatt mot en privat organisasjon.

Aliasghar Ramezanpoor er nyhetsredaktør i Iran International i London. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

To av Iran Internationals journalister er drapstruet av Iran, forteller nyhetsredaktør Aliasghar Ramezanpoor.

Han mener Irans regime ønsker å bringe TV-kanalen til taushet.

– London-politiet har gjort oss oppmerksomme på trusler mot oss, sier Ramezanpoor.

Han tar imot NRK i redaksjonen vest i London. Herfra sender de usensurerte nyheter om Iran til Iran.

Den siste tiden har sendingene vært sterkt preget av demonstrasjonene over hele Iran og den brutale måten sikkerhetsstyrkene har slått dem ned på.

De truede journalistene i Iran International er beskyttet av politi i pansrede kjøretøyer på jobb. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Minst 14 000 mennesker er, ifølge FN, arrestert i demonstrasjonene. Over 300 mennesker er drept, ifølge den iranske revolusjonsgarden selv. Både demonstranter og sikkerhetsfolk er blant de drepte.

Iranske statsmedier hevder at Iran International er eid av en saudiarabisk forretningsmann og at Saudi-Arabia står bak TV-kanalen. Iran International avviser at den saudiske stat på noen måte er involvert.

Truslene tas på høyeste alvor

Det er liten tvil om at politiet i London tar truslene mot de britisk-iranske journalistene på alvor.

Metallrammer, bommer, betongsperringer og gjerder ble installert over natten i næringsparken der truede Iran International holder til. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Vi fikk vite av politiet at det er en spesifikk og umiddelbar fare, bekrefter Ramezanpoor.

Iran skal ha prøvd å kidnappe eller ta livet av ti mennesker i Storbritannia de siste ti månedene, ifølge britisk etterretning. Det skal være journalister, redaktører og aktivister.

– Tror du at iranske myndigheter eller drapsstyrker faktisk kan komme til Storbritannia for å kidnappe eller drepe?

– Ja – ja. Vi kan si at det er en slags drapsgruppe. Informasjonen vi får fra London-politiet viser at en slik gruppe har vært aktiv her i Storbritannia for å kunne foreta seg ting, sier nyhetsredaktøren alvorspreget.

NRK har bedt den iranske ambassaden i London om en kommentar til disse påstandene.

De har ikke svart oss på om Iran har truet journalister i London, eller om det er en drapsgruppe på britisk jord.

Politiet tar drapstruslene på alvor. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Til tross for truslene, prøver de nærmere 200 ansatte i Iran International å gjøre jobben sin som normalt.

Den består blant annet i å ta imot rapporter om det som skjer i Iran, og verifisere innholdet i til dels brutale videoer.

Usensurerte nyheter

I en av videoene nyhetsredaktøren viser oss, ser vi en ung jente som blir banket av sikkerhetsstyrker i en mørk og stille gate et sted i Iran.

En annen viser en 14 år gammel gutt i en sykeseng. Han viser frem den bandasjerte ryggen sin, og forteller at han ble skutt av sikkerhetsstyrker da han var på vei hjem fra jobb.

I en tredje video spiller en ung musiker gitar og synger. Øynene hans er plastret igjen. Han skal ha mistet synet etter å ha blitt skutt i begge øynene.

Iran International sender fra London. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

TV-kanalen Iran International når én av tre iranere hver dag, ifølge en undersøkelse gjort i høst. Den er dermed den viktigste kilden til usensurerte nyheter i Iran. Det blir ansett som en så stor trussel at TV-kanalens programledere er etterlyst som terrorister i Teheran.

– Her er talkshow-programlederen vår, her er radioprodusenten og programlederen.

Aliasghar Ramezanpoor viser oss et bilde av en plakat i et veikryss i Teheran. Fem av TV-kanalens profiler er avbildet. Under står det at de er etterlyst.

– Men uten en skuddpremie, legger Ramezanpoors kollega Adam Bailie til.

Det må være lov med litt galgenhumor.

Fem av Iran Internationals programledere er etterlyst som terrorister på denne plakaten i en gate i Teheran. Foto: Privat/Iran International

Et vendepunkt for Iran?

– Vi trenger hjelp. Den iranske regjeringen er et diktatur, sier en kvinne NRK møter i en iransk forretning i Finchley, Londons «Lille Iran».

Storbritannia har en betydelig iransk-britisk befolkning, som følger tett med på det som skjer i landet de har røtter i. De har familie og venner der, og er svært bekymret for den brutale utviklingen.

Mange av Londons iranere bor i og preger Finchley, som en gang var Margaret Thatchers valgkrets. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

NRK spør en av butikkens kunder om hun føler seg trygg i London.

– Foreløpig, ja. Men mange fra det iranske regimet kommer til Storbritannia, og hvem vet hva de er i stand til, svarer Ellie Najian.

Likevel gir det henne håp at det iranske folket ikke ser ut til å gi seg denne gang. Nå har demonstrasjonene pågått i over to måneder. For hver person som arresteres, går nye ut på gaten og protesterer, forklarer hun

Det gjør at hun har tro på at hun snart kan ta med seg barna sine til hjemlandet for aller første gang.

– Innen persisk nyttår kan vi dra hjem og være lykkelige, smiler hun.

Hun tror regimet har falt innen utgangen av mars.