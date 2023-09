Iran strammer grepet før årsdagen til opprøret

– I disse dager ringer sikkerhetstjenesten til demonstranter for å true dem. I tillegg har arrestasjonene vokst i omfang.

Det sier studentaktivist «Sohrab» til NRK fra hovedstaden Teheran. Han er anonymisert av hensyn til egen sikkerhet.

Sohrab ble selv fengslet under opprøret i Iran for snart ett år siden.

Nå frykter han at regimet vil henrette flere for å hindre at folk tar til gatene igjen.

Utvises fra universitetet

Den siste tiden har akademia vært under økt press fra iranske styresmakter.

Én av dem som har merket konsekvensene er studentaktivist «Amir» fra byen Mashhad.

Han ble fengslet og utvist fra universitetet etter at han protesterte mot regimet. NRK anonymiserer ham av hensyn til hans sikkerhet.

– Jeg verdsetter frihet, rettferdighet og likestilling. Jeg er villig til å betale prisen for mine verdier. Ingen straff vil endre på det, sier han bestemt.

Regimet vil se langt mindre av dette: Studenter ved Al-Zahra-universitetet i Teheran bryter kleskoden for kvinner. Bildet er tatt i april. Foto: Instagram (@1500tasvir)

Ifølge lekkede dokumenter fra hackergruppen Giyam ta Sarnegouni skal 643 studenter ha blitt utestengt fra universitetet bare fra desember til februar.

Hackergruppen er knyttet til den kontroversielle eksil-gruppen Mujahedin-e-Khalq.

I samme periode skal 281 studenter ha blitt midlertidig suspendert. Ytterligere 2843 studenter skal ha blitt innkalt av disiplinærkomiteen i landet og risikerer straff.

NRK har sett dokumentene, men kan ikke verifisere dem. NRK kan likevel se at navnet til Amir står oppført på listene.

Et annet lekket dokument hevder at styresmaktene vil ansette 15.000 regimetro personer ved universitetene.

Professoren Ali Sharifi-Zarchi mistet jobben kort tid etter at han kom med regimekritiske uttalelser. Foto: Twitter (@SharifiZarchi)

Professor Ali Sharifi-Zarchi ved prestisjetunge Sharif University beskrev den planen som en katastrofe.

Uken etter mistet han jobben.

Og det er han ikke alene om.

Ifølge mediehuset Iran International ble minst ti professorer oppsagt eller suspendert i løpet av et par dager i august, angivelig for å ha ytret seg kritisk mot myndighetene.

Tok til gatene i hele landet

16. september 2022 ble Iran kastet inn i et revolusjonært opprør etter at Jina Amini, mest kjent som Mahsa Amini, døde i moralpolitiets varetekt. Hun ble arrestert fordi politiet mente hun bar hijaben for løst.

Myndighetene sier at hun døde av hjerteinfarkt, men vitner forteller at hun ble slått. Også Aminis far har sagt at han så blod og blåmerker på datterens kropp mens hun lå i koma.

Mahsa Amini i koma på Kasra sykehus i Teheran før hun døde.

En gnist ble antent i befolkningen.

Samme dag samlet flere seg utenfor sykehuset i Teheran i protest.

Demonstrasjoner spredte seg til alle landets provinser under hovedslagordet «Kvinne, liv, frihet».

Så rettet demonstrantene seg mot regimet med slagord som «Død over Den islamske republikken» og «Frem til mullaen blir et lik, blir ikke dette landet til et hjemland».

Det ble de største protestene siden revolusjonen i 1979 forvandlet landet fra et vestlig-alliert monarki til et anti-vestlig teokrati.

Det brøt ut store demonstrasjoner mot regimet i Iran etter Aminis dødsfall i september 2022. Du trenger javascript for å se video. Det brøt ut store demonstrasjoner mot regimet i Iran etter Aminis dødsfall i september 2022.

Men regimet slo tilbake.

I månedene som fulgte ble flere enn 600 drept og 22.000 arrestert, anslår forskningsinstituttet FDD.

Arresterer familier av de drepte

Etter undertrykkelsen dempet uroen seg.

Men ettersom årsdagen for opprøret nærmer seg, har mange etterlatte blitt arrestert og fengslet.

Ifølge Iran Human Rights (IHR) gjelder det blant annet Farzaneh Barzehkar, moren til Erfan Rezaei som ble drept i opprøret i fjor.

Dette er et av bildene Farzaneh Barzehkar, moren til Erfan Rezaei, har publisert for å minnes sin drepte sønn. Foto: Instagram (@Erfan_Rezaei_Navaei)

Flere medier melder også at Mashallah Karami, Nasrin Alizadeh og Mahsa Tavana har blitt fengslet.

Felles for dem alle var at de skrev om sine drepte familiemedlemmer på sosiale medier.

– Vi ser en eskalering i undertrykkelse av aktivister og familier til drepte demonstranter. Regimet kjemper for sin overlevelse, så de gjør alt de kan for å hindre nye protester, som denne gangen kan komme ut av kontroll.

Det sier Mahmood Amiry-Moghaddam. Han er leder av menneskerettighetsorganisasjonen Iran Human Rights.

Stengte profiler

Andre kritikere har forsvunnet fra sosiale medier.

Mahmonir Molaei-Rad, moren til den drepte niåringen Kian Pirfalak, fikk nasjonal heltestatus da hun holdt en regimekritisk tale i sønnens begravelse.

Hun nådde over en halv million følgere på Instagram. Så forsvant profilen hennes.

Det gjorde også profilene til drepte Hananeh Kias familie og forlovede, etter at alle ble fengslet i forrige uke.

Instagram-profilene til Hananeh Kias far, mor, lillesøster og forlovede før de ble deaktivert. Foto: Instagram

CNN har tidligere skrevet om hvordan iranske myndigheter trolig har tatt seg inn på og deaktivert kontoene til demonstranter.

– Har ikke annet valg

I de kommende månedene er det ventet mange markeringer for demonstrantene som ble drept i det forrige opprøret.

Det kan bety mer uro.

– Scenen er klar for nye landsdekkende protester. Men det er som et sted fullt av drivstofftønner, som ikke vil antennes med mindre det kommer en gnist, beskriver Amir.

Han mener myndighetene har forberedt seg i flere måneder og at de prøver å hindre at lokale demonstrasjoner sprer seg til hele landet som sist.

Det er ventet nye demonstrasjoner i mange av verdens byer den 16. september. Bildet er av en eksil-iraner i Canada som nylig demonstrerte mot henrettelser i Iran. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Noen dager etter at NRK snakker med Sohrab og Amir, kommer det en nyhet fra byen Mazandaran.

Den dødsdømte demonstranten Javad Rouhi har dødd i fengsel.

Både Amnesty International og Human Rights Watch skriver at han ble torturert i fengsel før han døde.

Sohrab kan ha fått rett i at regimet ville drepe flere demonstranter før årsdagen.

Javad Rouhi ble dømt til døden for å ha deltatt i demonstrasjoner. Til slutt skal han ha dødd av tortur i fengsel. Foto: Instagram (@1500tasvir)

Men nyheter om død og undertrykkelse svekker ikke Sohrabs kampvilje.

– Det er en intens kjærlighet for frigjøringen av landet mitt, som gjør at jeg og andre iranere ikke har noe annet valg enn å fortsette, erklærer han.

– Det gagner heller ikke bare oss at vi lykkes, det gagner også dere. Den islamske republikken er ikke bare en fiende av iranere, men en fiende av den frie verden.

Den iranske ambassaden har ikke svart på NRKs henvendelse om denne saken.