Norge var vertskap for samtaler mellom Iran og EU-land

– Norge var nylig vertskap for et uformelt møte mellom Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Iran, bekrefter Utenriksdepartementets (UD) pressevakt Mathias Rongved til NRK.

Iranske og europeiske diplomater skal ha møttes i forrige uke for samtaler i Oslo.

Nyheten ble først meldt av nettstedet Amwaj.media.

Ifølge nettstedet var målet å gjenopplive atomavtalen fra 2015, som ble fjernet under Donald Trumps presidentperiode.

Rongved fra UD mener målet var å forhindre eskalering.

– Målet for møtet var å diskutere alvorlige bekymringer og forhindre eskalering i en spent situasjon, sier han.

UD utdyper ikke hvilke bekymringer eller eskalering de sikter til.

Utenriksdepartementet vil ikke svare på spørsmål om innholdet i samtalene eller om møtet var tema da Anniken Huitfeldt møtte den iranske utenriksministeren for noen uker siden.

Også Tysklands utenriksdepartement bekrefter møtet, men tilbakeviser også at det var forhandlinger om atomavtalen.

Ifølge Amwaj møtte Irans atomforhandler Ali Baqeri-Kani diplomater fra E3-landene Tyskland, Frankrike og Storbritannia.

Ingen norske politikere var til stede, skriver Utenriksdepartementet i en e-post til NRK.

Oppfordrer til møte med opposisjonen

Statsviter Joseph Salomonsen mener vertskapet setter Norge i kategorien av land som sikter på at regimet i Iran vil bestå. I denne leiren er hovedprioriteringen å hindre Iran fra å utvikle atomvåpen.

– Andre land mener imidlertid at det iranske regimet er svekket gjennom flere måneder med omfattende demonstrasjoner, og at vi derfor bør vi støtte opp om det iranske folkets ønske om regimeskifte. Da er isolasjon og politisk press et virkemiddel. Men det er tydelig at Norge altså har landet i den første kategorien.

Utenriksministeren har flere ganger vært tydelig på at hun fortsetter dialogpolitikken med det islamske regimet fordi hun ikke er for samtaleboikott.

Salomonsen mener hun kan bevise det ved å invitere også den iranske opposisjonen til samtaler.

– Nå som vi har en røverstat som forsyner Russland med våpen, har mistet legitimitet blant egen befolkning og driver spionasje blant norske borgere, så vil jeg si at det minste Norge kunne gjøre er å invitere eksil-opposisjonen til orienteringmøter. Senatet i Frankrike, Nederland and parlamentet i Europa har allerede gått i dialog med disse.

Stortingspresident Masud Gharahkhani har flere ganger vært ute og roset den nye iranske koalisjonen mot regimet i Iran, senest i den persiske nyttårstalen han holdt i forrige uke.

De tre iranske opposisjonsfigurene Masih Alinejad, Nazanin Boniadi og Reza Pahlavi deltok på sikkerhetskonferansen i Munich. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Fikk kritikk for Iran-møte

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har de siste ukene fått kritikk for et møte med den iranske utenriksministeren i FN.

I mars møtte utenriksminister Anniken Huitfeldt Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian. Dette møte vakte stor oppsikt.

– Dialogen har ikke ført frem til noe. Folk blir voldtatt og drept. Anniken Huitfeldt må slutte å dulle med mullaene, sa norsk-iranske Michelle Majedi til NRK.

I Stortinget sa Anniken Huitfeldt at det var hennes «fordømte plikt» å snakke med regimet.