Han er bare en skribent.

Men i et land der regimet vil styre hva folket mener, er skribenter storforbrytere.

Iranske myndigheter mener han har drevet med «propaganda mot regimet» og trosset forbudet mot forsamlinger «mot nasjonal sikkerhet».

– Denne dommen kom bare på grunn av min skrivevirksomhet, tvitret han selv.

Tavakoli er en av de mest kjente dissidentene i Iran, og har tilbrakt syv år i fengsel.

Noen demonstranter har vist motstand ved å klippe av seg håret, som er symboltungt i Iran. Foto: AP

Han ble kjent som en av studentlederne under protestene som fulgte presidentvalget i 2009, og ble igjen arrestert like etter at protestene mot regimet begynte i september i fjor.

Tavakoli vant Studentenes fredspris i 2012 og ble kalt «ung og uredd» av Jonas Gahr Støre.

– Jeg deler Støres beskrivelser der han omtaler Tavakoli som en uredd person som har vist at han tør og vil stå opp for egne meninger, sier utenriksminister Huitfeldt.

– Jeg anmoder Iran på det sterkeste til å anerkjenne Majid Tavakolis rett til å ytre seg, og til å oppheve fengselsdommen.

Fengslet for å rope slagord

Den siste bølgen med demonstrasjoner i Iran startet da Jina «Mahsa» Amini døde etter å ha bli arrestert av moralpolitiet. De mente at hun hadde på seg hijaben feil.

Flere tusen iranere har blitt arrestert under protestene, og flere hundre er drept. Blant disse er også politifolk.

Samtidig har motstandskampen flere ansikt. Et av dem er aktivist Sepideh Qolian (28), som jobber for arbeideres rettigheter i Iran.

Denne uken skulle hun forsvare seg i et rettsmøte sendt på statlig TV. Ved å vise frem rettssaken kunne regimet demonstrere at motstandsaktivisme møtes med straff.

Men møtet og TV-sendingen ble avlyst etter at Qolian nektet å dekke til håret i rettslokalet.

Sepideh Qolian roper slagord mot den iranske diktatoren etter 4 år og 7 måneder i fengsel. Teheran, Iran. Du trenger javascript for å se video. Sepideh Qolian roper slagord mot den iranske diktatoren etter 4 år og 7 måneder i fengsel. Teheran, Iran.

Det er andre gang på kort tid at hun fengsles av myndighetene i Iran.

Første gang var i mars, da Qolian etter fire år og syv måneder i fengsel ropte slagord mot Irans øverste leder Ali Khamenei. Dette skjedde mens hun var i ferd med å slippes fri.

«Denne gangen kommer jeg ut med håp om Irans frihet!» tvitret hun før hun ble kidnappet og fengslet på nytt for slagordene.

I tweeten skrev Qolian også at hun håper på løslatelsen av politiske fanger, og hun nevnte flere navn, deriblant Bahareh Hedayat (42).

Fra reform til revolusjon

Hedayat var som Tavakoli en kjent studentleder. Hun har mottatt den svenske Edelstamprisen og var en tilhenger av den iranske reformbevegelsen.

Men som iranere flest tror hun ikke lenger på reformer under dagens styresett. Hun mener at revolusjon er nødvendig og uunngåelig.

Menneskerettighetsaktivist Bahareh Hedayat mener at revolusjon er kostbart og farlig, men uunngåelig. Foto: Privat

Etter at den første demonstranten, Mohsen Shekari, ble henrettet i desember i fjor, skrev hun et brev fra fengsel om forholdene i Iran og forandringene i den iranske folkeviljen.

– Å kvitte seg med dette kriminelle regimet vil garantert være kostbart og farlig, men vi har ingen annen mulighet enn å betale kostnadene og møte farene.

– Denne maktstrukturen er ikke i stand til å ta innover seg nye sosiale krefter.

Denne måneden gjenopptok moralpolitiet patruljeringen sin for å ta de stadig flere kvinnene som dropper hodeplagg og trosser landets strenge kleskode.

Venter mer brutalitet

– Undertrykkelsen øker når mediene ser bort. Vi ser det nå med dommene mot Tavakoli og Bayegan, og ved at moralpolitiet igjen er synlig på gatene.

Stortingspresident Masud Gharahkhani mener at brutaliteten i Iran har økt og ber mediene tenke over Iran-dekningen. Foto: Javad Parsa / NTB

Det forteller stortingspresident Masud Gharahkhani, som er født i Iran.

I september er det ett år siden Mahsa Amini døde og den siste bølgen med demonstrasjoner startet. Den kommende tiden er det ventet at motstandsaktivismen vil øke.

En oversikt fra The Foundation for Defense of Democracies viser at det i perioden 13–20 juli var 73 demonstrasjoner i Iran. Det er en økning på 30 prosent fra uken før.

– Siden det er ventet økt aktivitet og større brutalitet, oppfordrer jeg norske redaksjoner til å tenke over Iran-dekningen, sier Gharahkhani.