Iran sier angrepet mot Israel var selvforsvar

Det ble ingen enighet om å fordømme Irans angrep på Israel på et hastemøte i FNs sikkerhetsråd i natt. Derimot fordømte Israel og Irans FN-ambassadører hverandres lands handlinger.

– På grunn av Israels gjentatte aggresjoner og angrepet på det iranske konsulatet i Damaskus, var denne handlingen i tråd med Irans rett til selvforsvar, sa Irans FN-ambassadør Amir Saeid Iravani i FNs sikkerhetsråd.

Han sa landet ikke hadde noe annet valg enn å svare på det som skjedde i Damaskus.

Iran anklager Israel for å stå bak et angrep mot Irans konsulat i Damaskus i Syria 1. april. Sju høytstående medlemmer av den iranske Revolusjonsgarde, blant dem to generaler, ble drept.

Konsulatet, som var et tilbygg til landets enorme ambassadekomplekset som ligger i den velstående-bydelen Mezzeh, ble jevnet med jorden.

Irans ledere lovet hevn, og sent lørdag kveld startet et omfattende drone- og rakettangrep mot Israel, som varte i rundt fem timer.

Flere hundre droner og raketter ble sendt mot mål i Israel. De aller fleste ble skutt ned før de nådde frem. USA, Jordan, Storbritannia og Frankrike bisto det israelske militæret i nedskytningene.

Det er første gang Iran har utført direkte angrep mot Israels territorium.

FN-ambassadør Iravani sa til Sikkerhetsrådet at Iran «ikke ønsker eskalering eller krig», men at landet vil besvare enhver «trussel eller aggresjon» som måtte komme fra Israel eller Israels allierte.

Israels vil også svare

Israels FN-ambassadør Gilad Erdan på sin side gjorde det klart at Israel har en rett til å gjengjelde Irans angrep – og at en gjengjeldelse vil komme.

Israels FN-ambassadør Gilad Erdan viser en video av droner og missiler på vei mot Israel under et møte i FNs sikkerhetsråd 14. april 2024 Foto: Reuters

FN-ambassadøren ba om at den iranske Revolusjonsgarden klassifiseres som en terrororganisasjon, og oppfordret Sikkerhetsrådet til å innføre nye sanksjoner mot Iran.

– Masken har falt. Iran, verdens fremste terrorsponsor, har avdekket sitt sanne ansikt som destabiliserende faktor i regionen og i verden, sa Erdan.

– Masken faller av og hanskene må tas på. Sikkerhetsrådet må handle i dag og fordømme Iran for terror. Ikke for Israels skyld, ikke for regionens skyld, men for verdens skyld, sa ambassadøren.

Tidligere på kvelden kunngjorde landets forsvarsledelse og krigskabinett at de er klare til å svare på det iranske angrepet.

I krigskabinettet sitter blant andre statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Yoav Gallant samt opposisjonsleder Benny Gantz, som er tidligere general og forsvarssjef.

Krigskabinettet skal imidlertid være splittet når det gjelder tidspunkt og omfang av et motsvar, ifølge israelske embetsmenn.

«På kanten av stupet»

Hastemøtet i FNs sikkerhetsråd ble innledet med en tale fra FNs generalsekretær António Guterres.

FNs generalsekretær António Guterres uttrykker stor bekymring for det iranske angrepet mot Israel og mulighetene for en eskalering av spenningen i Midtøsten Foto: AFP

Verken regionen eller verden tåler mer krig, advarte Guterres.

– Midtøsten står «på kanten av stupet», sa FN-sjefen.

Han sa også at det er på tide å trappe ned voldsspiralen, og mener FN og medlemslandene har et «delt ansvar» for engasjere alle berørte parter for å forhindre ytterligere eskalering.

– Befolkningen står overfor en reel fare for en ødeleggende fullskala konflikt. Nå er tiden inne for å uskadeliggjøre og deeskalere, la han til.

Viktig å unngå eskalering

USAs utenriksminister Antony Blinken har drøftet helgens angrep med Jordan, Saudi-Arabia, Egypt og Tyrkia, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet.

I samtalene med landenes utenriksministerne understreket Blinken «viktigheten av å hindre eskalering og å koordinere et diplomatisk svar», står det i en uttalelse fra departementet.

Blinken gjentok at USA ikke har til hensikt å bidra til å eskalere konflikten, men vil fortsette å støtte Israels forsvar, skriver nyhetsbyrået Reuters.

USAs president Joe Biden skal ha gjort det klart overfor Israels statsminister Benjamin Netanyahu at det landet ikke vil delta i et gjengjeldelsesangrep mot Iran.