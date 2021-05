Ibrahim (7) og Marwan (10) drept av israelsk granat

Det var to dager igjen til den muslimske høytiden id, som markerer slutten på fastemåneden Ramadan. Forberedelsene til den store festen var i full gang hjemme hos familien al-Masri.

De bor i den lille byen Beit Hanoun helt nord på Gazastripen. Yosef al-Masri stod utenfor hjemme sitt. De fem døtrene hans var inne, mens kona var på markedet for å kjøpe nye id-klær til barna.

Yosef sto 30 meter unna sønnene Marwan og Ibrahim spilte fotball med fetteren og en nabogutt. Så smeller det.

Yosef styrter til. Han møtes av et ubeskrivelig syn. Døde kropper, de fleste av dem små barn, ligger overalt. Flere av dem mangler kroppsdeler. Noen av de rundt skriker i panikk, andre prøver å hjelpe de skadde.

– En rakett landet mellom dem. De døde på stedet. Jeg måtte samle kroppsdelene deres, forteller al-Masri til NRK på telefon fra Gazastripen.

ETTER ANGREPET: Yosef holder sin yngste sønn Ibrahim i armene etter at en israelsk granat drepte ham.

Fem medlemmer i samme familie ble drept, ifølge familiefaren som ble filmet av en nabo i det han plukket opp yngstesønnen Ibrahim. NRK har fått videoen tilsendt av både aktivister i Gaza, og Yosef selv.

– Broren min mistet tre barn. Jeg kan ikke beskrive det engang. Det er vanskelig å se så mange barn revet i stykker. Den yngste offeret het Jazan. Han var et år og to måneder gammel. Og, den eldste var 19 år gammel. Han skulle gifte seg tre dager etter id.

Se videoen fra angrepet her: STERKE INNTRYKK!

Yosef finner sine to sønner etter at de har blitt drept av en israelsk granat Du trenger javascript for å se video.

Ble dere varslet om at et angrep var på vei?

– Nei, mine barn lekte i gata. Jeg så angrepet. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle handle. Min bror var ti meter unna meg. Han ble skadet i angrepet, og fikk splinter i magen og i lårhalsen.

– Krigsforbrytelse

Angrepet fant sted tirsdag i forrige uke. I en hel uke har Israel og Hamas-bevegelsen, som styrer Gaza-stripen, skutt raketter og bomber mot hverandre. Klemt imellom de stridene partene finner man uskyldige sivile på begge sider. Sivile som al-Masri-familien.

– Dette er en krigsforbrytelse mot våre barn i Gaza. De hevder at de angriper terrorister. Hvem var terroristen her? Det var fem barn som lekte sammen. Jeg er ingen terrorist. Jeg er en politimann som jobber for selvstyremyndigheter i Ramallah, sier den fortvilte faren.

LIKHUSET: Her er Yosef (midten) på likhuset med de fem barna i familien som ble drept av israelske bomber i forrige uke. Foto: Privat

NRK har sendt video- og bildebevis fra angrepet til det israelske forsvaret IDF. De bekrefter at de gjentatte ganger har bombet mål i byen Beit Hanoun, men at de ikke vet detaljene rundt angrepet på familien al-Masri.

NRK har gitt det israelske forsvaret informasjon om hvor og når angrepet fant sted, i tillegg til navnene på ofrene. NRK har også ventet i fire dager med å publisere denne saken slik at IDF får tilstrekkelig tid til ettergå det som har skjedd. Vi har også hatt tett kontakt om saken med den israelske ambassaden i Oslo. Etter flere dagers venting fikk vi dette svaret fra det israelske forsvaret:

– Vi undersøker fortsatt denne saken, sier en talsmann for forsvaret. På generelt grunnlag understreker IDF at de aldri rammer sivile mål bevisst, og at de kun går mot Hamas-ledere, deres utskytningsramper, militære anlegg, og våpenlagre.

1/4 av ofrene er barn

212 mennesker er drept den siste uken i Gaza. 61 av dem er barn. Det utgjør mer enn én fjerdedel. På israelsk side er åtte voksne og to barn drept.

BARN DREPES: En mann fra en annen familie sørger på Shifa-sykehuset. Åtte barn og to kvinner ble drept av en israelsk bombe i Gaza by. Foto: Mahmud Hams / AFP

I tillegg er 366 barn såret i Gaza. Det er tre barn hver time den siste uken, ifølge Redd Barna som krever at det internasjonale samfunnet får slutt på krigshandlingene.

– Hvor mange flere familier må miste sine kjære før det internasjonale samfunnet gjør noe? Hvor skal barn løpe når bomber regner over hjemmene deres?, spør Redd Barnas landdirektør i de palestinske områdene.

Redd Barna ber Israel oppheve blokaden av Gaza som har vart i 14 år.

– Barna lever i et helvete uten en ende i siktet. Nå er det snart mangel på grunnleggende forsyninger og strøm, noe som gjør den humanitære katastrofen enda verre.

MANGE SKADDE: En skadet far og sønn holder hender på et sykehus i Gaza. 366 barn har blitt skadet på en uke. Foto: Mohammed Salem / Reuters

I Beit Hanoun har Yosef og kona begravd sønnene sine. Han og familien har overlevd nok en natt hvor bombene har regnet over Gaza. Også mens vi intervjuer ham hører vi drønnene fra eksplosjonene i bakgrunnen.

– Hør, hør det er bombing mens vi snakker med dere. Vi har bodd i dette området i 35 år. Vi har blitt utsatt for angrep før, men at de angriper barn som leker, det klarer jeg ikke å fatte.