Kina har stilt seg svært negativ til forslaget fra Australia og stanset deler av kjøttimporten derfra. Australia er også truet med 80 prosent straffetoll på eksport av byggkorn til Kina.

Statsminister Scott Morrison har ikke bøyd av, selv om Kina ikke lenger svarer på henvendelser om å drøfte truslene om økt toll.

Australias statsminister Scott Morrison har krevd granskning av koronautbruddet i Kina. Foto: Lukas Coch / AP

Men Kinas holdning til en gransking av koronavirusets opprinnelse er myket noe opp i det siste. Det endrede forslaget til vedtak i WHO, blant annet omformulert av EU, har møtt mindre motstand fra Kina.

Der er ikke Kina nevnt som opprinnelsesland.

– De er ikke like, sier talsmann Zhao Lijian, i det kinesiske utenriksdepartementet om forslagene.

Nå er det en koalisjon av stater under ledelse av EU og Australia, som ber om en uavhengig gransking. Mandag åpner det 73 årsmøtet i WHO som et nettmøte over to dager.

Da kommer kravet om å finne ut mer om opprinnelsen til viruset SARS-CoV-2 som gir sykdommen covid-19, skriver The Guardian.

Også Den afrikanske union sammen med Storbritannia, New Zealand, Indonesia, Japan, Sør-Korea, Tyrkia og flere andre land har sluttet seg til kravet om gransking.

Utkastet som nå ligger på border krever en upartisk, uavhengig og omfattende evaluering av den internasjonale responsen på pandemien.

En avstemming om spørsmålet er ventet tirsdag.

Kina nevnes ikke ved navn i det nye WHO-forslaget til gransking av koronautbruddet. Her er WHO-direktør Tedros Adhanom i møte med Kinas president Xi Jinping 28. januar 2020. Foto: POOL New / Reuters

Taiwan kan føre til krangel

Observatørstatus for Taiwan kan også vekke strid på møtet. Kina ønsker å holde øya utenfor WHO fordi de mener den er en del av Folkerepublikken Kina, og ikke kan ha en selvstendig representasjon.

I 2016 mistet Taiwan sin observatørstatus i WHO etter press fra Kina.

Men flere medlemsland, blamt dem USA, ønsker å åpne for å høre om de erfaringene som er høstet med koronaviruset i Taiwan. Myndighetene på øya satte i verk svært effektive tiltak mot spredningen av Sars-Cov2 viruset.

Det er kun registrert 440 tilfeller av smitte og sju døde i Taiwan. Det er svært lite sett i forhold til det totale befolkningstallet som er på nærmere 24 millioner mennesker og nærheten til Kinas fastland.

En mann med «Nei til Kina» merke på sin mobil tar bilder på en pressekonferanse fredag der Taiwans myndigheter krevde tilgang til Verdens helseorganisasjon, WHO Foto: ANN WANG

Også WHO selv må regne med kritikk på dette årsmøtet.

Organisasjonens evne til å gi medlemslandene råd og koordinere håndtering av koronaviruset, er blitt møtt med kritikk, blant annet fra USA og Tyskland. USA har holdt tilbake sin økonomiske støtte til organisasjonen.

Utbruddet av koronavirus er sporet til millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Smitten ble først identifisert i desember. Byen ble stengt for all virksomhet 23. januar og strenge smitteverntiltak ble satt i verk.