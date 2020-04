Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Donald Trump lyttet ikke til de advarslene han fikk. Nå skylder han på WHO.

USA trekker tilbake sin støtte til Verdens helseorganisasjon, WHO. President Trump er misfornøyd med den seine reaksjon på korona-pandemien, og sier at FN-organisasjonen «fremmet Kinas feilinformasjon om viruset».

Nå vil han ha en gjennomgang av WHOs rolle og «alvorlige tildekking av hvordan viruset har spredt seg».

Epidemien kunne trolig vært stanset i Kina

SARS-CoV-2-viruset ble tidlig oppdaget i Kina. Allerede i slutten av desember i fjor visste legene i Wuhan at det smittet fra mennesker til mennesker. Men Kinas kommunistdiktatur holdt informasjonen hemmelig og straffet leger som informerte om det nye, farlige koronaviruset.

Hadde kinesiske myndigheter grepet inn med det samme, kunne epidemien trolig vært stanset i Kina.

En internasjonal forskergruppe skriver i en rapport at smittespredningen kunne vært begrenset med 95 % dersom helsemyndighetene i Kina hadde grepet inn med strenge tiltak tre uker før de faktisk gjorde det.

WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus traff Kinas leder Xi Jinping i Peking 28. januar. Da berømmet WHO-sjefen Kinas kamp mot viruset. Foto: NAOHIKO HATTA

WHO seint ute med å erklære pandemi

Verdens helseorganisasjon, WHO, var raskt ute med å formidle informasjon fra Kina om at det var oppdaget mange tilfeller av lungebetennelse i Wuhan. Men så seint som 14. januar formidlet organisasjonen feilaktig informasjon fra Kina om at viruset trolig ikke spredte seg fra menneske til menneske.

Først 11. mars ble WHO så bekymret at helseorganisasjonen erklærte at trusselen fra koronaviruset innebar en pandemi.

Det betyr at den farlige smittsomme sykdommen ikke lenger holder seg innenfor ett land (epidemi), men brer seg over landegrensene til hele verden (pandemi).

Trump anklager WHO

Nå er det Trump som anklager Verdens helseorganisasjon for å ha vært altfor passiv og for å ha «fremmet Kinas feilinformasjon om viruset».

Han er særlig kritisk til at WHO ikke støttet hans forbud mot innreise fra Kina i slutten av januar.

WHO har et budsjett på 40 milliarder kroner. I dag betaler USA 10 % av dette. Foto: FABRICE COFFRINI

WHO har ikke støttet noen reiseforbud fordi organisasjonen mener det har liten effekt for å stanse smittespredning.

WHO får også kritikk for å støtte opp om Kinas offisielle tall for antall smittede og døde av Covid-19. Tall som mange utenlandske eksperter mener er altfor lave. Og at de reelle tallene kan være ti ganger så høye.

Trump fikk tidlige advarsler

USAs etterretningstjenester var tidlig ute.

I løpet av desember og januar leverte de rapporter til landetes ledelse om at det kunne utvikle seg en omfattende pandemi fra smittesenteret i Wuhan.

Helseminister Alex Azar forsøkte å få til et møte med Trump om koronaviruset i begynnelsen av januar. Foto: TASOS KATOPODIS

3. januar fikk USAs helsemyndigheter nye advarsler gjennom private samtaler med kolleger i Kina. Helseminister Alex Azar forsøkte å få et møte eller en samtale med Trump om problemet. Først 15 dager seinere nådde han presidenten på telefon, men da var Trump mest opptatt av å snakke om noe annet.

Innreiseforbud med store hull

Donald Trump har nesten hver dag skrytt av at han var tidlig ute med tiltak. Han henviser til innreiseforbudet for utenlandske statsborgere som hadde vært i Kina.

Det ble innført 31. januar, men etterpå kom det om lag 40.000 mennesker reisende inn til USA fra Kina. Det var amerikanske statsborgere og folk med permanent opphold i USA.

De ble verken testet eller bedt om å holde seg i karantene etter ankomst.

«Det vil forsvinne»

Men både før og etter den tid tonet også Trump ned trusselen fra viruset. Og skrøt av det gode samarbeidet med Kinas myndigheter.

Så seint som 25. februar sa han at man hadde situasjonen «under god kontroll», og to dager seinere at viruset, «det vil forsvinne».

Så kom smittesituasjonen helt ut av kontroll, og alvoret sank endelig inn. Fredag 13. mars erklærte Trump nasjonal krisetilstand. I dagene etterpå ble det ene strengere tiltaket etter det andre innført. Først langs vest- og østkysten og etter hvert over hele landet.

En død pasient er pakket inn i plastikk og lastes inn i en kjølebil i New York. Slike biler er blitt brukt som midlertidige likhus for å få plass til alle som er døde av Covid-19. Foto: John Minchillo / AP

Kjemper for sin troverdighet

Den siste uken har smitte- og dødstallene i USA steget kraftig. Samtidig har presidenten fått økende kritikk for at han ikke gjorde så mye fra innreiseforbudet mot Kina ble innført 31. januar til han erklærte nasjonal krisetilstand 13. mars.

Disse seks ukene kunne vært brukt til å sette i verk «vær hjemme-ordrer» tidlig og skaffe til veie nok beskyttelsesutstyr, pustemaskiner og sengeplasser på sykehusene, sier kritikerne.

Nå forsøker Trump å dempe denne kritikken med å angripe på Kina og WHO.

«Forbløffende hykleri»

Mange Republikanske folkevalgte støtter at Trumps trekker tilbake pengestøtten til WHO, mens Demokratene mener beslutningen er farlig og misforstått.

Kongressrepresentant Carolyn Maloney (D) kaller Trumps kritikk av WHO for hyklersk. Foto: CHIP SOMODEVILLA

«Ditt angrep på Verdens helseorganisasjon synes å være et forsøk på å avlede oppmerksomheten og overføre ansvaret for dine egne feilgrep til andre»

Det skriver de to Demokratiske kongress-representantene Carolyn Maloney og Steven Lynch i et brev til presidenten.

«Å anklage WHO for å stole på Kina er et forbløffende hykleri når vi vet hvordan du offentlig har hyllet president Xi Jinping og hans regjering for den måten de har håndtert denne krisen».