Trump sier Kina har lurt verden – nå vil han ha erstatning

– Kina slapp løs dette viruset fordi de gjorde en «forferdelig feil». Men nå vil de ikke innrømme det og forsøker å dekke over det som har skjedd, sa USAs president Donald Trump under et virtuelt folkemøte i den amerikanske hovedstaden Washington DC på søndag.

Trump hevder at han har sett klare bevis for at viruset slapp ut av et forskningslaboratorium i den kinesiske byen Wuhan ved en feil.

Nå krever han store pengesummer i erstatning fra Kina for titusener av amerikanere som er døde av covid-19.

Skjulte viruset for å lagre medisinsk utstyr

Også den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo sier at USAs etterretningstjenester har samlet «betydelig bevismateriale» for at viruset i utgangspunktet kom fra et forskningslaboratorium i Wuhan. Men at det ikke er noen grunn til å tro at kinesiske myndigheter slapp det ut med vilje.

Han sier heller ikke at det er menneskeskapt.

Med støtte i informasjon fra amerikansk etterretning sier Pompeo at Kina økte innførselen og minsket salget til utlandet av munnbind, beskyttelsesdrakter og annet medisinsk utstyr med det samme de var klar over koronautbruddet.

Samtidig holdt kinesiske myndigheter tilbake informasjon om den nye sykdommen til andre land.

– Kinas handlemåte førte til at sykdommen spredte seg til resten av verden. Nå må de holdes ansvarlige, sier Pompeo.

Donald Trump og Xi Jinping under G20-møtet i Osaka for snart et år siden. Foto: Kevin Lamarque / Reuters / NTB Scanpix

– Et angrep på internasjonal åpenhet

En hemmelig rapport fra etterretningstjenestene i Storbritannia, Australia, New Zealand, Canada og USA – etterretningsalliansen av de såkalte «Fem øyne» – konkluderer også med at Kina holdt tilbake nyheten om sykdomsutbruddet og hvor alvorlig det var.

– Dette er et angrep på internasjonal åpenhet, har skapt stor fare for andre land og har kostet titusener av mennesker livet, heter det i rapporten.

Den australske avisen Saturday Telegraph har fått tak i et eksemplar og var først ute med å fortelle om innholdet.

I rapporten står det at kinesiske myndigheter har ødelagt bevismateriale om virusets opprinnelse – både på laboratoriet og på dyremarkedet i byen Wuhan. Man nevner også en studie fra forskere ved Sør-Kinas Teknologiske Universitet som ble publisert 6. februar. Studien konkluderer med at koronaviruset kom fra et laboratorium i Wuhan. Denne forskningsstudien er seinere trukket tilbake av kinesiske myndigheter.

Kina truer Australia med handelsboikott

Det er ikke bare USAs president Trump som truer med tollmurer eller stans i handelen når han ikke er fornøyd med sine internasjonale partnere. Kina gjør det samme.

Etter at Australia foreslo en uavhengig, internasjonal gransking av koronavirusets opprinnelse, har kineserne slått hardt tilbake. De truer med å begrense handelen med Australia. Noe som kan ramme hardt fordi Kina kjøper en tredel av alt Australia eksporterer.

Kinesiske aviser og nettsteder har den siste tiden vært fulle av artikler om hvor avskyelig det australske forslaget er, og Australia blir nedverdigende beskrevet som «en tyggegummi under Kinas skosåle».

Økt mistillit til Kina i Europa

Også i mange europeiske land har man problemer med hvordan kinesiske myndigheter taklet koronakrisen i starten.

– Mistilliten til Kina har vokst dramatisk den siste tiden, sier Kina-eksperten Angela Stanzel ved Det tyske instituttet for sikkerhet og internasjonale relasjoner til avisen The New York Times.

Både i Tyskland og Storbritannia reises nå en debatt om hvor lurt det er å være så avhengige av Kina for import av medisiner og andre samfunnskritiske varer. I begge disse landene har man vært åpne for at kinesiske Huawei skal kunne bygge ut deler av det nye 5G-telenettet. Nå er man ikke så sikre lenger.

Flere land klager også over at kinesiske myndigheter krever takksigelser – særlig av Kinas president Xi Jinping – som en betingelse for å få tilsendt nødvendig medisinsk utstyr.

Kina slår tilbake med video

Kinesiske myndigheter har mobilisert hele sin utenrikstjeneste for å slå tilbake anklagene om at de holdt tilbake informasjon om virusutbruddet i starten. Mange diplomater går aktivt ut for å fortelle hvor effektivt Kina stanset viruset i eget land, og hvor mye man hjelper resten av verden med medisinsk utstyr.

Samtidig spres det enorme mengder propaganda som er ment både for hjemmepublikum og for utlandet. Det statlige kinesiske nyhetsbyrået laget en egen video med Lego-figurer hvor man harselerer med Trump og USA:

Kinesiske myndigheter anklager USAs president Trump for å skylde på Kina i et forsøk på å komme seg unna kritikk på hjemmebane for at han reagerte alt for seint på advarslene om pandemien.

Økonomisk straff mot Kina kan ramme USA

I USA har både Trump og andre republikanske politikere antydet at man kan «fryse» USAs gjeld til Kina og ikke betale renter på den som en økonomisk straff. Kina har kjøpt opp amerikansk gjeld i form av statsobligasjoner til den nette sum av 11.000 milliarder kroner.

Gjør USA det, kan det fort slå tilbake. Da kan resten av verden miste tilliten til amerikanske statsobligasjoner og kreve større avkastning for å kjøpe slike gjeldspapirer. Akkurat nå trenger USA ro i obligasjonsmarkedet.

Nasjonalbanken har planer om å utstede nye statsobligasjoner for 30.000 milliarder kroner for å kunne dekke de enorme utgiftene til å holde folk og bedrifter økonomisk flytende under krisen.

Et annet forslag er at USA skal øke tollsatsene på kinesiske varer – nok en gang. Det har børsene i USA og resten av verden allerede reagert svært negativt på. Noe som igjen kan forsterke den økonomiske krisen som følger i kjølvannet av koronakrisen.

Trump har tidligere skrytt mye av hvor bra økonomien i USA har vært i hans presidentperiode. Nå håper han en rask gjenåpning av samfunnet og økonomisk oppgang. Men en ny handelskrig med Kina kan tvert imot ødelegge for USAs økonomi og dermed Trumps sjanser for et gjenvalg i november.