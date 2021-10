Vulkanen er nå «mye mer aggressiv» enn for nesten to uker siden da utbruddet startet, uttalte Miguel Ángel Morcuenda, teknisk leder ved Kanariøyenes departement for vulkanberedskap.

Utbruddet har sendt gass og aske 6.000 meter opp i lufta. Forskere monitorerer nivåene av svoveldioksid i luften.

Selv om nivåene av svovel foreløpig ikke er skadelig, råder likevel lokale myndigheter folk til å bruke munnbind utendørs. De blir også rådet til å bruke beskyttelse for øynene, skriver ABC.

Røyken som utløses når lavaen treffer havet kan være farlig å puste inn. Innbyggere på La Palma, som bor i nærheten av vulkanen, rådes nå til å holde seg innendørs. Foto: Kike Rincon / AP

Åtte jordskjelv på én natt

De nye sprekkene, som ligger rundt 15 meter fra hverandre, dannet seg fredag.

De sendte strømmer med rød og oransje masse nedover i retning mot havet, samme område der en tidligere lavastrøm endte opp i sjøen tidligere i uken.

Natt til lørdag registrerte forskere åtte nye jordskjelv med styrke på opp til 3,5 på Richters skala.

Ifølge ABC har pågående utbrudd sendt ut mer enn dobbelt så mye lava som i 1971, da vulkanen hadde sitt forrige utbrudd.

Den britiske avisen Daily Express skriver at det spanske eiendomsselskapet Idealista har estimert skadene til å ligge på omtrent 178 millioner euro.

Lavaen har til nå tatt over 1000 bygninger, blant annet boliger og landbruksbygninger på den lille ferieøya La Palma, som er en av kanariøyene. Foto: POOL / Reuters

6000 evakuerte

Over 6.000 mennesker er blitt evakuerte siden utbruddets start 19. september.

Så langt har over 1.000 bygninger, blant annet boliger og landbruksbygninger, blitt helt eller delvis ødelagt.

Det bor rundt 85.000 mennesker på øya. Flesteparten av dem lever av fruktdyrking og turisme.

Ekspertene er usikre på hvor lenge utbruddet vil vare. Vulkanekspert Stavros Meletlidis fra Spanias Nasjonalgeografiske institutt sier at det er for tidlig å si.

– Det er vulkaner på Kanariøyene som har hatt utbrudd som har vart noen dager, og andre som har holdt på i flere år, sier Meletlidis ifølge AFP.