Det siste døgnet har det vært spredning av svoveldioksid fra vulkanutbruddet på La Palma over store deler av Europa og Norge.

Det viser modellberegninger fra Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS).

Det var World Meteorological organization som først sendte ut varsel om den omfattende spredningen.

Deretter ble fenomenet videreformidlet av værnettstedet Windy.com tirsdag kveld.

Trolig befinner gassene seg mellom fem og sju kilometer opp i atmosfæren.

Unntakstilstand etter vulkanutbrudd

Tirsdag nådde lavaen fra vulkanutbruddet på La Palma sjøen.

Ifølge spanske medier oppsto en stor, svart sky, som ble feid innover mot land av vinden.

Øya ble tidligere tirsdag erklært som katastrofeområde av spanske myndigheter.

Vulkanutbrudd på kanariøya La Palma Du trenger javascript for å se video.

Det var 16. september at de første meldingene om vulkanutbruddet på La Palma kom.

Først nå kommer rapportene om at giftig gass fra vulkanen har blitt transportert med luftstrømmer til Europa.

– Det vi ser på kartet er en såkalt «plume», som strekker seg fra Kanariøyene og østover mot Sentral-Europa og Polen. Deretter går den nordover mot Sverige og opp mot Midt-Norge, Nordland, Troms og oppover i Barentshavet.

Det forteller vakthavende meteorolog Jon Austerheim ved Værvarslinga for Nord-Norge.

At skyen følger akkurat denne retningen har sammenheng med varmluftsboblen som har ligget over Midt- og Nord-Norge de siste dagene.

Lavaen fra vulkanutbruddet på Kanariøyen La Palma har nådd havet. Det har skapt en stor sky av gass. Foto: Borja Suarez / Reuters

– Det skyldes et høytrykk som ligger over Russland og Finland. Samtidig ligger det et lavtrykk over Island, som gjør at luften imellom presses sammen og forflyttes nordover.

– Måler nivåene

Det er ikke bare meteorologene som er opptatt av luftstrømmene fra Kanariøyene.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) har satt opp en spredningsmodell for kunne måle hvor høye nivåer med svoveldioksid som befinner seg i atmosfæren.

– Modellen viser ikke noe svoveldioksid over Europa nå. Men vi startet kjøringen 25. september. Vi skal starte en ny kjøring som starter 19. september for å sjekke om det var utslipp før den 25 som kan gitt høye nivåer.

Fakta om svoveldioksid Ekspandér faktaboks Svoveldioksid (SO 2 ) er en fargeløs gass som dannes ved at svovel brenner. Svoveldioksid reagerer med oksygen, og er lett løselig i vann. Dette gjør at svoveldioksid kan medføre uønskede helseeffekter.

) er en fargeløs gass som dannes ved at svovel brenner. Svoveldioksid reagerer med oksygen, og er lett løselig i vann. Dette gjør at svoveldioksid kan medføre uønskede helseeffekter. Den dominerende menneskeskapte utslippskilden er svovelholdige fossile brennstoffer som kull og tungolje. Totalutslippene av SO 2 er kraftig redusert i vestlige land, og nivåene i uteluft har derfor blitt svært lave. Unntaket er steder der industrien gir et stort bidrag. Industriutslipp fra Russland bidrar til høye SO2-nivåer lengst øst i Finnmark.

er kraftig redusert i vestlige land, og nivåene i uteluft har derfor blitt svært lave. Unntaket er steder der industrien gir et stort bidrag. Industriutslipp fra Russland bidrar til høye SO2-nivåer lengst øst i Finnmark. Helseeffekter: Store befolkningsstudier viser en sammenheng mellom svært lave konsentrasjoner SO2 og dødelighet på grunn av luftveis-, hjerte- og karsykdommer, samt sykehusinnleggelser for luftveissykdommer. Astmatikere og allergikere er blant de mest følsomme gruppene. Det er også holdepunkter for at nyfødte kan være spesielt sensitive for SO2-eksponering. Kilde FHI



Det sier forskningsdirektør Kjetil Tørseth i NILU.

Han understreker at det er sjelden at forekomster av svoveldioksid fra så store avstander kan føre til dårlig luftkvalitet på landjorda.

– Noen fare for lufttrafikken er det ingen grunn til forvente, sier han.

Forskningsdirektør Kjetil Tørseth i NILU. Foto: NRK

Kan kjenne lukt fra skogbranner

Imidlertid er det ikke unormalt at man partikler i atmosfæren kan nå landjorda. Det forteller meteorolog Jon Austerheim.

– Det hender aske fra for eksempel skogbranner i Russland skyter fart ut i atmosfæren og krysser over store avstander. Dette har vært veldig merkbart over Nordland tidligere, hvor folk har rapportert om røyklukt.

Austerheim antar at skyen svinger stover i Barentshavet og beveger seg Novaja Semlja og nedover mot Russland igjen.

Imidlertid kan det komme flere gasskyer nordover mot Norge.

– Det kan ikke utelukkes. Det kommer an på sirkulasjonsmønsteret i tiden som kommer. Nord-Norge får samme varme og østlige værtype både denne og ut i neste uke. Med til dels kraftig vind fra sørlig retning.