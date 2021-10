Fisken forsvant fra La Palma flere måneder før vulkanutbruddet

Lavamassene holder rundt 1000–1200 grader når de treffer havet. Der er temperaturen rundt 20. Det voldsomme møtet skaper røyk og giftige gasser som er skadelige for folk på landjorda. Men også under havoverflaten får det konsekvenser.

– Vanligvis er havvannet varmt i overflaten og kjølig under. I år var det motsatt. Det var varmt i overflaten, men enda varmere under. Vi skjønte ingenting, sier Nicolás San Luis, som er fisker i Tazacorte på La Palma.

Den lille byen ligger på vestsiden av øya der lavaen fra Cumbre Vieja-vulkanen har nådd havet. Nå strømmer det hvit røyk opp fra sjøen der de pleier å fiske, og båtene ligger fortøyd i havnen.

– Nå forstår vi, fiskene må ha merket vulkanen, sier San Luis til avisen El Mundo.

Lyd påvirker marint liv

– Det er ikke utenkelig at fisk kan ha oppdaget forstyrrelser i forkant, sier Frode Vikebø, forskningssjef og oseanograf ved Havforskningsinstituttet.

Frode Vikebø ved Havforskningsinstituttet sier fisken kan ha merket at det ville komme et utbrudd. Foto: Havforskningsinstituttet

Han understreker at han ikke er kjent med om det finnes data på hvordan vulkanen har påvirket temperaturen eller andre forhold i havet rundt øya.

– Spørsmålet er om livet i havet kan ha oppdaget lyd, vibrasjoner og temperaturøkninger. Spesielt lyd og temperatur er faktorer som kan påvirke organismer rundt øya.

– Hva vet man om hvordan fisk takler lyd og vibrasjoner?

– Lyd tas på største alvor. Fra våre hjemlige farvann vet vi at lyd påvirker adferden til marint liv. Dette undersøkes eksempelvis i forbindelse med seismisk aktivitet, hvor man bruker lyd til å kartlegge forekomsten av petroleum, sier Vikebø.

Det er påvist at noen fiskearter forflytter seg langt bort fra områder med seismikk. I tillegg undersøkes det nå hvordan støyen som kommer som følge av havvind-utbygging påvirker fiskene.

– Avhengig av lydvolum og frekvenser i havområdene der vulkanutbruddet har vært, kan det tenkes at det har hatt en påvirkning på fordelingen av marint liv, sier Vikebø.

Magmaen traff havet onsdag. Foto: Saul Santos / AP

Temperaturforandringen kan også skyldes naturlige forhold, som for eksempel endring i vindretningene som påvirker fordelingen av vannmassene, ifølge oseanografen.

Livet på bunnen dør

Marinbiolog Alberto Brito sier til spansk TV at organismene på bunnen selvfølgelig dør når de varme massene treffer.

– Alt liv der forsvinner, sier han.

Oseanografen Eugenio Fraile sier til kringkasteren at magmaen senker pH-verdien i sjøvannet og gjør det surt.

– Det driver levende vesener vekk fra området og det kan ta år før de kommer tilbake. Men i motsetning til korallene og andre arter som er festet på havets bunn, har fisken forlatt området før lavaen kom.

Blomstret opp etter utbrudd på nabobøy

Fraile sammenligner dagens utbrudd med et undersjøisk utbrudd ved øya El Hierro i 2011. Også den gangen fikk lokale fiskere problemer, men noen år senere var det som før, ja kanskje enda bedre, forklarer Fraile.

– Akkurat som lava kan være fruktbart for jordbruket, kan det også være fruktbart for liv under vann, sier oseanografen.

Ber om hjelp

Rundt 150 familier vest på La Palma er avhengige av inntekten fra fisket i området, ifølge El Pais.

Lavaen har ødelagt både bygninger og jordbruksområder. Foto: Pool / Reuters

Nå har de sendt et brev til den spanske fiskeriministeren med en advarsel om det de kaller «et virkelig mareritt».

850 hus på øya er allerede ødelagt. I tillegg til å ha mistet hjemmet, opplever nå mange problemer med å tjene penger. Øya ble tidligere tirsdag erklært som katastrofeområde av spanske myndigheter. Regjeringen talsperson, Isabel Rodríguez, sa på en pressekonferanse at mange har mistet mye.

– Vi må gi dem rask og effektiv hjelp, sa hun.

Regjeringen har bevilget godt over 100 millioner kroner til de rammede.

Lokale myndigheter tror utbruddet har gjort skader for flere hundre millioner euro.