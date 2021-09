Seks meter høy lavastrøm truer bebyggelse på Kanariøyene

Lavastrømmen som renner fra vulkanen er nå seks meter høy, skriver El Pais.

Sjefen for de lokale myndighetene, Mariano Hernández Zapata, sier til avisen at den smeltede steinen «bokstavelig talt spiser opp hus, infrastruktur og avlinger», på sin vei mot kysten.

Farten på lavastrømmen har nå gått ned til 300 meter i timen, etter at den tidligere var oppe i 700 meter.

Små landsbyer som Tacande og El Paraíso er ødelagt av lavaen. Så langt er 5500 mennesker evakuert, men over dobbelt så mange kan måtte forlate hjemmene sine.

Også rundt 500 turister er evakuert, men i motsetning til flere av de andre Kanariøyene er ikke La Palma noen stor turistdestinasjon.

Satellittbilde viser omfanget av utbruddet av vulkanen mandag. Foto: Copernicus Senti European Union / Reuters

Strømmer fra to åpninger

Utbruddet startet rundt klokken 15.00 søndag, da lava begynte å strømme fra en åpning i vulkanen.

Det var første gang siden 1971 vulkanen har hatt utbrudd.

Mandag begynte lave å strømme ut av ytterligere en åpning, slik at det nå kommer lava fra to steder.

Myndighetene anslår nå at utbruddet har ført til at over 20.000 tonn svoveldioksid er sluppet ut i luften.

Juan Perez er en lokal turistguide. Han sier til BBC at det som overrasker ham mest er støyen som kommer fra vulkanen.

– Det er som 20 jagerfly som tar av samtidig. Det er utrolig, sier han.

Lavaen strømmet ned mot Los Llanos de Aridane mandag. Foto: DESIREE MARTIN / AFP

Advarer om skyer av giftig gass

Lavaen har ennå ikke nådd ned til havet. Anslagene går ut på at det vil skje rundt klokken 20.00 tirsdag.

Myndighetene har advart om hva som kan skje når den ekstremt varme lavaen renner ut i det kalde Atlanterhavet.

De frykter at det vil føre til eksplosjoner og skyer av giftig gass.

Ekspertene er usikre på hvor lenge utbruddet vil vare. Vulkanekspert Stavros Meletlidis fra Spanias Nasjonalgeografiske institutt sier at det er for tidlig å si.

– Det er vulkaner på Kanariøyene som har hatt utbrudd som har vart noen dager, og andre som har holdt på i flere år, sier Meletlidis ifølge AFP.

Et hus i kommunen Los Llanos de Aridane ble spist av lavaen mandag. Foto: BORJA SUAREZ / Reuters