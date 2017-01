Ingen vet hva Trump vil gjøre først

* Myndigheten til USAs president er begrenset av grunnlovens skille mellom de tre statsmaktene og forholdet mellom delstatene og den føderale sentralregjeringen.

* Presidenten har ikke myndighet til å erklære krig, men han kan sende soldater til oppdrag i utlandet. Da må han innen 90 dager søke godkjenning hos Kongressen.

* Presidenten er øverstkommanderende for de væpnede styrkene. Bare han har tilgang til atomkodene for å skyte ut atomvåpen. Men forsvarsministeren og sjefen for generalstaben kan under visse forutsetninger hindre ham.

* Presidenten kan ikke legge fram lovforslag, men kan lett finne en kongressrepresentant som kan gjøre det for ham.

* Han kan imidlertid utstede presidentordrer, som kan ha samme kraft som en lov.

* Han undertegner lover for at de skal settes i kraft, men han kan nedlegge veto mot ethvert lovforslag fra Kongressen. Et veto kan imidlertid oppheves av to tredeler av begge Kongressens kamre.

* Presidenten har ikke myndighet til å oppløse Kongressen og skrive ut nyvalg, slik det er åpning for i mange parlamentariske demokratier.

* Donald Trump vil ha støtte fra flertall av sitt eget parti i begge kamre. Men hver enkelt representant er personlig valgt og står fritt til å stemme som han/hun vil.

* Presidenten utpeker dommerne i høyesterett og ankedomstoler i det føderale system. Høyesterettsdommerne sitter på livstid, etter godkjenning i Senatet, og presidenten kan bare utpeke en ny dommer om en av dem går av eller dør.

* Presidenten kan benåde fanger og oppheve dødsdommer. (Kilde: NTB)