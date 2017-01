«Mexico betaler ikke for den dumme muren»

Donald Trumps første pressekonferanse etter at han ble valgt som president 8. november i fjor, førte til stor trafikk på sosiale medier.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters genererte pressekonferansen flere hundre tusen tweets.

Bare i løpet av den snaue timen som pressekonferansen varte, ble emneknaggen #TrumpPressConference brukt rundt 80.000 ganger.

14 prosent av tweetene var positive til Trump, 23 prosent var negative og 63 prosent nøytrale, ifølge en analyse gjort av firmaet Amobee.

Donald Trump selv var fornøyd etter møtet med pressen og skrev at han hadde hatt en strålende pressekonferanse.

I Russland trendet emneknaggen #TrumpPressConference både under pressekonferansen og i flere timer etterpå.

Sterke ord fra eks-president

Mexicos tidligere president Vicente Fox. Foto: Eduardo Verdugo / Ap

En av dem som reagerte sterkest på det Trump sa under pressekonferansen var Mexicos tidligere president, Vicente Fox Quesada.

Fox, som var president fra 2000 til 2006, reagerte på at Trump gjentok at Mexico skal betale for muren han vil bygge langs grensen mellom de to landene.

– Ikke i dag, i morgen eller noen gang vil Mexico betale for den dumme muren. Hvis Trump vil ha et monument til egoet sitt, la ham betale for den!!, skriver Fox på Twitter.

Også Mexicos nåværende president, Enrique Peña Nieto, sa etter pressekonferansen at landet ikke kommer til å betale for muren, selv om han brukte et mer diplomatisk språk enn sin forgjenger.

– Det finnes åpenbart visse meningsforskjeller mellom Mexico og USAs kommende regjeringen, sånn som muren, som Mexico naturligvis ikke kommer til å betale for, sa Enrique Peña Nieto.

Kaller Trump diktator

Eks-president Fox nøyer seg ikke med å kalle den påtenkte muren for dum. Også Donald Trump selv får sitt pass påskrevet.

– Det er klart at vi står overfor en ny æra med diktatur med Donald Trump. Han er ingen demokratisk leder, skriver Fox.

Den tidligere meksikanske presidenten skrev til sammen seks tweets under pressekonferansen.

I andre tweets kaller han Trump for «en bølle og en bløffmaker» og skriver at ingen vil respektere ham.

Se hele onsdagens pressekonferanse

