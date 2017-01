Hverken Israel eller Palestina var til stede på Paris-konferansen som handlet akkurat dem i dag.

Det var derimot utsendinger fra 70 andre land. Nå har de stilt seg samlet bak et fornyet budskap til partene i konflikten.

Budskapet? Partene må fortsette å jobbe for en tostatsløsning.

– Det er et internasjonalt ansvar å sørge for fred i denne regionen, sier Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault til NRK.

Det var Ayrault som åpnet konferansen i Paris søndag morgen.

Advarer Trump

Samtidig har Ayrault en advarsel. Et av de heteste temaene den siste tiden har vært påtroppende presidents Donald Trumps utspill om at han vil flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv – som det internasjonale samfunnet anerkjenner som Israels hovedstad – til Jerusalem, som Israel selv anser som sitt hovedsete.

– En amerikansk ambassade i Jerusalem er farlig for fredsprosessen, sier Ayrault til NRK.

Han mener at dersom det skjer som et resultat av direkte forhandlinger mellom partene, så er det en annen sak, men akkurat nå er ikke det tilfellet.

Partene i konflikten mangler

​Mange mener likevel at møtet har liten hensikt så lenge hovedaktørene selv ikke er til stede.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kaller samtalene meningsløse. Han sier ifølge Times of Israel at det vil skade israelske interesser. Han har også sagt at regjeringen hans ikke vil være bundet av det fredskonferansen kommer fram til.

Administrasjonen til USAs påtroppende president Donald Trump var heller ikke til stede til tross for at Trump allerede har skapt stor debatt med utspillene sine om konflikten. Utover ambassadeflyttingen, har han sagt at han ønsker en mer proisraelsk tilnærmelse og mange venter i spenning på hva slags konkret utenrikspolitikk Trump vil føre.

Palestinernes president Mahmoud Abbas støtter initiativet, men var heller ikke til stede på konferansen.

Tror Trump lytter

De franske arrangørene står likevel fast ved at konferansen har noe for seg. De mener Israel og Palestina må få høre fra lederne at de fleste i verden ønsker en tostatsløsning.

– Jeg syns det sender et utrolig sterkt signal at mer enn 70 land sier at en

Utenriksminister Børge Brende deltok på søndagens konferanse i Paris, sammen med utsendinger fra over 70 andre land. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

tostatslønsing og politiske forhandlinger mellom israelerne og palestinerne er nødvendig, sier Børge Brende, som deltok på vegne av Norge, til NRK.

Brende tror også de fraværende partene lytter til det som blir sagt i dag.

– Jeg tror dette er noe Trump-administrasjonen tar med seg, og ikke minst bør de to partene gjøre det, fortsetter Brende.

Demonstrerer mot møtet

Konferanse om Israel og Palestina, men uten Israel og Palestina. Israel mener møtet er meningsløst. Her demonstrerer proisraelske franskmenn mot møtet. Foto: Francois Mori / AP

Men ikke alle er enige. Utenfor den israelske ambassaden i Paris står en gruppe demonstranter.

– Vi ønsker å støtte staten Israel og støtter ikke konferansen fordi vi mener den hindrer direkte samtaler mellom partene, sier til NRK.

Francis Kalifat, leder for Det jødiske samfunn i Frankrike er en av motstanderne mot møtet. Foto: Philip Lote

De deler det samme synet som den israelske regjeringen.