Ingen dom i dag - Marokko-saken utsatt igjen

Kilder i retten i Sale i Marokko sier at det mest sannsynlig vil falle en dom i rettsmøtet torsdag om en uke. Dommeren i saken sier at de tiltalte vil få en mulighet til å komme med «et siste ord» på dette rettsmøtet.

I retten i dag ble blant annet et gripende brev fra moren til det danske drapsofferet lest opp.

– Jeg vet at hun ropte på meg da hun døde. De fortjener dødsstraff, skriver Louisa Vesterager Jespersens mor.

Aktor har nedlagt påstand om dødsstraff for de hovedtiltalte som har innrømmet å ha drept de unge kvinnene. De to skandinaviske studentene var på fjelltur i desember i fjor da de ble funnet brutalt drept i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene.

Det var forventet at dommen vil bli lest opp mot slutten av rettsmøtet torsdag.

Rettsforhandlingene foregår i denne bygningen i Sale like utenfor den marokkanske hovedstaden Rabat. Foto: NRK

– Mitt liv er ødelagt

I starten av rettsmøtet leste advokaten til den danske familien opp et brev, fra moren til Louise Vesterager Jespersen.

– Mitt liv er ødelagt etter at min datter ble drept. Jeg gråter når jeg tenker på henne, leste bistandsadvokaten Khalid El Fataoui.

– Jeg vet at hun ropte på meg da hun døde, fortsatte brevet.

Brevet er gjengitt av en reporter som er til stede i retten for NRK.

– Dødsstraff er det de fortjener. Verden blir bedre uten dem, leste han, med henvisning til mennene som er tiltalt for å ha drept de to studentene.

Rettsmøtet torsdag er ventet å ende med en domsavsigelse, men det kan også bli utsatt. Mediene har ikke lov til å filme fra rettsprosedyrene. Du trenger javascript for å se video. Rettsmøtet torsdag er ventet å ende med en domsavsigelse, men det kan også bli utsatt. Mediene har ikke lov til å filme fra rettsprosedyrene.

Moren takket også politiet og myndighetene i Marokko for måten de har håndtert saken på, ifølge marokkanske 2M.

Fakta om drapene i Marokko Ekspandér faktaboks Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i et populært turområde i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember.

Kvinnene var på en måneds lang privat reise og var erfarne friluftslivsfolk. Begge studerte ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.

Rettssaken mot 24 terrortiltalte pågår i Salé, nær hovedstaden Rabat. Den har blitt utsatt flere ganger.

Tre menn er tiltalt for å ha utført drapene og risikerer dødsstraff.

En fjerde mann er tiltalt for å ha medvirket, men dro før selve drapene. Aktor har bedt om livstid i fengsel.

En av mennene ble raskt pågrepet etter at hans ID-papirer ble funnet i teltområdet. Deretter ble de tre hovedtiltalte pågrepet på en buss på vei vekk fra området.

En sveitsisk-spansk mann er tiltalt for å ha trent opp drapsmennene.

Ytterligere 19 menn er tiltalt for å ha gitt sin støtte til terrororganisasjonen IS.

En sveitsisk-britisk mann er dømt til ti års fengsel.

I en video sverger flere av de tiltalte sin troskap til IS.

(Kilder: NTB, VG, AP, AFP, lokale marokkanske medier og Utenriksdepartementet)

Forsvarer ber retten utsette dommen

– Denne kriminelle handlingen er ikke normal og kunne ikke vært gjort av noen som var ved sine fulle fem, sa advokat Hafida Meksaoui, som forsvarer flere av de hovedtiltalte.

Hun ba om en psykiatrisk vurdering av de tre hovedtiltalte. De har tilstått drapene og risikerer dødsstraff. Hun ber om at fjerdemann, som forlot leirplassen før kvinnene ble drept, blir behandlet på mildest mulig måte.

Advokaten ba retten om å utsette domsavsigelse til en slik vurdering er gjort.

I sin sluttprosedyre understreket Hafida Masaoui at de tiltalte kunne være utsatt for hjernevasking, fordi de kommer fra lett påvirkelige og fattige samfunnslag.

– De er ofre for fattigdom, uvitenhet og hjernevask, sa hun.

Totalt har 24 personer vært stilt for retten i forbindelse med det IS-inspirerte angrepet. Påtalemyndigheten har bedt om fra 10 til 30 års fengsel for de andre tiltalte, skriver marokkanske chouftv.ma.

Forsvarerne for de fleste av de øvrige tiltalte ber om disse blir frifunnet, subsidiært behandlet på mildest mulig måte, fordi de ikke har vært med på drapshandlingen, og heller ikke var med på planleggingen av drapene.

Har innrømmet

Selv om de tre mennene kan bli idømt dødsstraff, har Marokko i praksis ikke henrettet noen siden 1993. For den fjerde hovedtiltalte har aktor krevd fengsel på livstid.

– Jeg drepte den ene, Youness Ouaziyad den andre, mens Rachid Afatti filmet, sa Abdessamad Ejjoud da han forklarte seg under rettssaken i mai.

En 33 år gammel sveitsisk-britisk mann er allerede dømt til ti års fengsel i Marokko i forbindelse med drapene. Han ble ikke dømt for å ha hatt noe med selve drapene å gjøre, men er funnet skyldig i tre forhold: Å ha deltatt i en terrororganisasjon, å ha forsvart terror og for ikke å ha meldt ifra om en kriminell handling.

Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen var studenter sammen i Bø i Telemark. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Aktor ble rørt

Aktor, Abdellatif Ouahbi, sa at han ble rørt av brevet fra moren til Louisa Vesterager Jespersen. Han sa videre at den marokkanske staten ikke kunne ta på seg skylden for det som skjedde, siden sikkerhetsstyrkene hadde gjort som de skulle.

Han åpnet samtidig for at retten kunne idømme staten en erstatningssum ut av «sosial solidaritet».

Den danske familien har krevd i underkant av 10 millioner kroner i erstatning av den marokkanske stat. Regjeringsadvokaten svarte i dagens rett at slikt krav må behandles i en administrativ domstol, at det er ikke en sak for en strafferett, melder marokkanske Medias24.

Den marokkanske regjeringsadvokaten sier til NRKs reporter på stedet at marokkanske myndigheter har opptrådt helt korrekt i denne saken, og at de ikke er erstatningsansvarlig. Han viser også til at moren til Louise Vesterager Jespersen i sitt brev takker marokkansk politi for å måten de har håndtert saken på.

Hverken den norske eller den danske familien var til stede i rettssalen i dag.