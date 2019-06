Aktor ber om dødsstraff etter Marokko-drapene

– Det har ligget litt i kortene. Maren Uelands familie har tillit til det marokkanske rettsvesenet, sier bistandsadvokaten til Uelands familie, Ragnar Falck Paulsen, til NRK.

Totalt stilles 24 personer for retten i forbindelse med det IS-inspirerte angrepet, melder NTB.

Fire menn er tiltalt for å ha utført drapene eller medvirket til det, en sveitsisk-spansk mann er tiltalt for å ha trent dem opp, og i tillegg er 19 menn tiltalt for å ha gitt sin tilslutning til en terrorgruppe. I en video sverget de fire hovedtiltalte troskap til ekstremistgruppa IS.

Mennene risikerer dødsstraff selv om Marokko i praksis ikke har henrettet noen siden 1993.

– Familien til Ueland har ikke noe syn eller ønske om verken den ene eller andre reaksjonsformen, sier Falck Paulsen.

Dette bildet av tre av de tiltalte ble offentliggjort dager etter drapene. Foto: Marokkansk politi / AFP

– Prøver å unngå media

Maren Ueland (28) ble sammen med danske Louisa Vesterager Jespersen (24) drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko 17. desember 2018.

Kort tid etter drapene begynte en video av drapshandlingene å sirkulere på nett.

Rettssaken mot de 24 startet først 2. mai i byen Salé i Marokko. Da ble den utsatt på grunn av mangel på forsvarsadvokater.

Norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen ble drept i Marokko under en ferietur. Foto: Privat

Bistandsadvokaten Falck Paulsen forteller NRK at det har vært vanskelig for familien å få informasjon om det som har skjedd i retten i Marokko.

– Vi har prøvd å engasjere en bistandsadvokat i Marokko for å gjøre det lettere. Jeg snakket med ham senest i dag. I dag får vi informasjon fra UD dagen etter rettsmøtene. Vi vet ikke hvor lenge denne prosessen skal vare, så derfor vil vi prøve å få oversikt med en lokal advokat, sier han.

Dagens nyhet fikk han gjennom media.

– Hvordan har familien det med den siste utviklingen?

– De prøver å unngå media. Alt blir rippet opp gang på gang og det er tungt. De sa nylig at det var deilig å ha fred en stund. Samtidig vil de holdes orientert. Jeg siler informasjonen jeg gir til dem, slik at det de får vite er nytt, sier bistandsadvokaten.

– Angret

I rettssaken fortalte en av de hovedtiltalte Abdesamad El Joud, at målet var å angripe (nassara) kristne og jøder.

– Vi har aldri planlagt å angripe marokkanere eller staten. Vi ville drepe nassara fordi de dreper muslimske kvinner og barn i kampen mot IS, sa han.

På spørsmål fra dommeren om han angret på det han hadde gjort, så svarte han ja. På spørsmål om han støtter IS, så svarte han at han ikke vet hva som foregår utenfor nå.

– Jeg forstår ikke hva sannheten er nå, sier Abdessamad.

Forsvarer til en av de tiltalte, Hafida Bakhsaoui, sa til NRK under rettssaken at det er en sjanse for at noen av de tiltalte kan ende opp med å få dødsstraff.

– Det er fullt mulig at noen av de tiltalte kommer til å få dødsstraff, sier Bakhsaoui.

Vil ha staten som part i saken

Den marokkanske bistandsadvokaten Khaled Fataoui, som representerer den danske familien, har krevd at den marokkanske staten skulle være part i rettssaken.

Samtidig fremmet han et erstatningskrav for de etterlatte. I et intervju med NRK vil han ikke fortelle om hvor stor summen på erstatningskravet er.

Den norske bistandsadvokaten Ragnar Falck Paulsen fortalte til NRK at familien ikke ønsket å fremmet et erstatningskrav da.

Ragnar Falck Paulsen er bistandsadvokaten til familien til Maren Ueland. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Den marokkanske statsadvokaten sier til NRK at den marokkanske staten ikke har ansvar for det som har skjedd, men at de er villige til å diskutere saken.

Bistandsadvokaten argumenterte med at de tiltaltes familier er fattige og derfor ikke har råd til å betale et erstatningskrav.

– Det er Maren Uelands ånd, og familien hennes tenker det samme, at disse mennesker er enkeltindivider og ikke grupper, avslutter Falck Paulsen.