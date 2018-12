Vulkanen, som forårsaket tsunamien langs vestkysten av Java og sørspissen av Sumatra for fem dager siden, fortsetter å spy ut røyk og aske.

Fakta om tsunamien i Indonesia Ekspandér faktaboks Minst 430 mennesker er døde etter at et vulkanutbrudd i Anak Krakatoa i Sundastredet mellom Java og Sumatra førte til en tsunami 22. desember 2018.

Tsunamien rammet strendene helt uten forhåndsvarsel klokken 21.30 lørdag kveld. I tillegg til de omkomne er 1.495 personer skadd, og 159 mennesker er savnet.

Nesten 22.000 personer ble evakuert midlertidig andre steder på grunn av høy risiko for nye utbrudd og tsunamier.

Indonesia ligger på den såkalte «Ildringen» i Stillehavet, et område som er svært utsatt for jordskjelv og vulkansk aktivitet.

Til sammen har Indonesia blitt rammet av 605 tornadoer, 506 flommer, 353 skogbranner, 319 jordskred, 55 vulkanutbrudd og 33 tidevannsbølger bare i år.

Katastrofene har i 2018 til sammen krevd minst 3.500 menneskeliv, ødelagt 340.000 hjem, og ført til at over tre millioner har måttet evakuere. (NTB)

– Den vulkanske aktiviteten til Anak Krakatoa fortsetter å øke, skriver katastrofehåndteringsmyndighetene BPNB i en kunngjøring og viser til data fra overvåkingsprogrammet for vulkaner.

Indonesiske myndigheter har derfor hevet farenivået til nest høyeste nivå, fra nivå to til nivå tre, noe som betyr at beredskapsorganer står «stand by» og er klar til å rykke på kort varsel.

Myndighetene har også forlenget radiusen på den avstengte sonen rundt vulkanen fra to til fem kilometer.

Vulkanøya med den aktive vulkanen er en kjent turistattraksjon i området, men nå får verken fastboende eller turister komme nærmere enn fem kilometer.

All flytrafikk som normalt har trasé over området omdirigeres på grunn av askeskyen fra den sydende vulkanen. Dette berører også internasjonale flyginger, som gjør at flytiden kan øke, opplyser den indonesiske flykontrollen til BBC.

Ber folk bruke briller og masker

Myndighetene råder også folk i områdene nærmest vulkanøya å iføre seg maske og beskyttende briller når de beveger seg utendørs. Den sterke vinden de siste dagene har gjort at asken spres over et stort geografisk område.

Sutopo Purwo Nugroho, talsperson for katastrofehåndteringsmyndighetene, sier at den vulkanske asken i utgangspunktet er harmløs.

– Den vil faktisk være bra for landbruket på sikt, hever Sutopo Purwo Nugroho.

Folk blir også bedt om å holde seg unna strandområdene på begge sider av Sundastredet, i frykt for en ny tsunami.

430 mennesker er bekreftet døde og nærmere 160 mennesker er fortsatt savnet etter vulkanutbruddet på lørdag og den etterfølgende tsunamien.

Rundt 16.000 personer er evakuert, og fortsatt sliter hjelpemannskapene med å få fraktet nødhjelp inn til de mest utilgjengelige områdene. Kraftig regn og høy sjø har vanskeliggjort arbeidet.

Aktiviteten til Anak Krakatoa overvåkes nå nøye fra dette senteret i Carita i Banten-provinsen, som ble hardt rammet av tsunamien 23. desember. Foto: Achmad Ibrahim / AP

Ildringen i Stillehavet

Utbruddet fra Anak Krakatoa på lørdag kveld indonesisk tid førte til at en del av vulkanen brøt sammen. Deler av vulkanøyas sørvenstre flanke skal nærmest være borte, ifølge eksperter som har studert tilgjengelige data, og det fryktes ytterligere kollaps.

På grunn av den store askeskyen har det ikke vært mulig å få frem nye, klare satelittbilder, men radardata understøtter antakelsene.

Indonesia ligger i «Ildringen», et område som har fått navnet på grunn av de mange aktive vulkanene som finnes der.

Rundt 90 prosent av verdens vulkanaktivitet foregår i et hesteskoformet område rundt Stillehavet. «Ildringen» strekker seg fra Peru og Chile i Sør-Argentina på den ene siden av «hesteskoringen» til Australia på andre.

Det har vært registrert regelmessig aktivitet i Anak Krakatoa siden i juni i år, men aktiviteten har økt spesielt mye den siste uken.

Det er erklært unntakstilstand i området frem til 4. januar.