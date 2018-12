Lørdag kveld rundt klokken 21 lokal tid hadde den kjente vulkanen Anak Krakatoa utbrudd. 27 minutter senere kom den første av to tsunamibølger innover de vestre kyststrøkene på Java og den sørlige spissen av Sumatra.

Ifølge Indonesias nasjonale katastrofehåndteringsbyrå (BNPB) er 222 mennesker frem til nå bekreftet døde, 843 mennesker er registrert skadet mens nærmere 30 personer er meldt savnet.

Det har gått særlig hardt utover kystområdene Pandeglang, Serang og Lampung.

Smilefjes med solbriller

Etter at vannet hadde truffet kystområdene i Sundastredet, sendte det indonesiske instituttet for meteorologi, klimatologi og geofysikk (BMKG) ut en twittermelding hvor de fastslo at det dreide seg om ufarlige tidevannsbølger.

«BMKG har ikke registrert jordskjelv i kveld. Det som har skjedd i Anyer og omkringliggende områder, var ikke en tsunami, men en tidevannsbølge. Det er også fullmåne i kveld, som forårsaker høye tidevannsbølger. Ta det rolig», skrev BMKG, som etterfulgte teksten med et smilefjes med solbriller, ifølge The Jakarta Post.

Også det nasjonale katastrofehåndteringsbyrået (BNPB) la ut en lignende melding, med tsunamidementi.

Ifølge innbyggere som bor ved kysten, gikk det ikke ut noen varsler om verken vulkanutbrudd eller økt vannstand før tsunamien rammet.

Dette til tross for at vitner forteller til lokale indonesiske medier om opptil to meter høye bølger som skyllet langt innover land.

Myndighetene svarer at det i enkelte områder ble varslet gjennom sirener.

Den norske fotografen og vulkanentusiasten Øystein Lund Andersen tok bilder av vulkanen Anak Krakatoa kun timer før. Han måtte senere løpe for livet da tsunamibølgene traff.

Beklaget – og beklaget

Uansett, etter at det ble klart at det dreide seg om en dødbringende tsunami, legger meteorologinstituttet BMKG seg flat.

De har lagt ut en beklagelse og kaller bruken av smilefjeset upassende.

Et nytt twitterinnlegg er publisert, hvor det nå står at det var en tsunami, trolig forårsaket av vulkansk aktivitet fra Anak Krakatoa.

Også det nasjonale katastrofehåndteringsbyrået (BNPB) har måttet unnskylde seg for å ha feilinformert, på bakgrunn av informasjonen de mottok fra meteorologene i BMKG.

«Jeg beklager min forrige tweet, hvor jeg påstod at det hadde vært en tidevannsbølge i stedet for en tsunami. Det har vært endringer i informasjonen som følge av nye data og analyser», skriver talsmannen Sutopo Purwo Nugroho ifølge The Jakarta Post.

Begge etatene kritiseres skarpt i twitterspaltene. Mange indonesiere mener det er kritikkverdig med så mye frem og tilbake-informasjon fra offentlige myndigheter som har ansvaret for landets varslingstjeneste og beredskap.

I september var det et jordskjelv utenfor Sulawesi. Jordskjelvet førte til en tsunami som rammet byen Palu. Til sammen omkom 832 personer. Da ble meteorologinstituttet kritisert for å ha trukket tilbake tsunamivarslet for tidlig.

Ildringen i Stillehavet

I dag advarer BMKG folk om å vende tilbake til eller oppholde seg i kystområdene langs Sundastredet. Ifølge myndighetene er faren ikke over, og man frykter det kan komme flere utbrudd fra Anak Krakatoa.

Det er også sendt ut en advarsel om uvanlig høyvann, som er ventet å holde seg frem til 25. desember.

Eksperter tror utbruddet til Anak Krakatoa forårsaket et undervannsskred, som igjen førte til tsunamien.

Det har vært registrert aktivitet i vulkanen siden i juni. I oktober ble en turistbåt «sprinklet» med lavastein.

Indonesia ligger i «Ildringen», et område som har fått navnet på grunn av de mange aktive vulkanene som finnes der.

Rundt 90 prosent av verdens vulkanaktivitet foregår i et hesteskoformet område rundt Stillehavet. «Ildringen» strekker seg fra Peru og Chile i Sør-Argentina på den ene siden av «hesteskoringen» til Australia på andre.