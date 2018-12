Stod på scenen da bølgen kom

Videobildene viser hvordan scenen faller sammen og kaos oppstår i det bølgen treffer den med full kraft. Deretter går bildene i svart.

Bandets vokalist Riefian Fajarsyah, som er sterkt berørt, sier i en oppdatering til sine 260.000 følgere på Instagram at gruppens bassist samt manager er døde. Trommeslageren og gitaristen er savnet i likhet med flere scenearbeidere. Det samme er hans egen kone.

Seventeen holdt en utendørskonsert på stranden i Tanjung Lesung, en lokalt populært feriested, da tsunamien inntraff ved 21.30-tiden lørdag kveld indonesisk tid.

– Vannet vasket bort scenen, som var plassert i strandkanten. Vannet steg og dro med seg alle på scenen. Desverre klarte ikke alle å redde seg selv. Vi har mistet noen av våre kjære. Andre er savnet, mens noen av oss ble reddet og har sluppet unna med skader, sier rockebandet i en kunngjøring som nyhetsbyrået Reuters refererer.

– Be for at vi finner dem, skriver vokalist Riefian Fajarsyah, som i en ny post har lagt ut et bilde av ham og ektefellen i et romantisk øyeblikk i Paris som understreker fortvilelsen.

– I dag er din bursdag. Skynd deg å komme hjem, skriver han.

Foto: Privat

Holdt seg fast under vann

Konserten ble holdt for ansatte i det statlige elektrisitetsselskapet PLN, som hadde samlet 250 av sine ansatte i Tanjung Lesung til en årsmarkering.

Idet trommeslageren hadde startet på introen til en ny sang mens publikum klapper og roper jubelrop, skyves scenen plutselig fremover og faller fra hverandre, som følge av press fra vannet som kommer bakfra.

Ustyr og personer på scenen dyttes fremover og faller ned på dem som øyeblikket før danset foran scenen.

En av scenemedarbeiderne forteller at han overlevde ved å holde seg fast i en del av den ødelagte scenen mens vannet flommet over ham.

– På slutten slapp jeg opp for luft, forteller han i en Instagram-oppdatering som Reuters gjengir.

Skyldes vulkanutbrudd

Indonesiske myndigheter opplyser at tsunamien trolig skyldes undervannsskred etter et utbrudd i vulkanen Krakatoa, som ligger på øya Anak Krakatoa i Sundastredet, mellom Indonesias store øyer Java og Sumatra.

Fra Tanjung Lesung, hvor rockekonserten ble holdt, kan man se over til Anak Krakatoa.

Tanjung Lesung ligger i Pandeglang-distriktet i provinsen Banten vest på Java, og er ett av mange populære turiststeder langs kysten, kjent for sine lange og fine strender. I provinsen ligger også nasjonalparken Ujung Kulon.

Ifølge landets katastrofehåndteringsbyrå er 222 mennesker bekreftet døde, 843 mennesker er registrert skadet mens nærmere 30 personer er meldt savnet.

Ifølge mange av dem som bor ved kysten gikk det ikke ut noen varsler om verken vulkanutbrudd eller økt vannstand, før tsunamien rammet. Vitner forteller til lokale indonesiske medier om opptil to meter høye bølger. Myndighetene svarer at det i enkelte områder ble varslet gjennom sirener.

Ifølge det indonesiske meteorologiinstituttet BMKG hadde Krakatoa et siste utbrudd ved 21-tiden lokal tid før tsunamien inntraff rundt klokken 21.30. Den kjente vulkanen har vært svært aktiv siden i sommer.