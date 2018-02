I morgen starter terrorrettssaken i Sverige: Dette er den mistenkte terroristen

Fem personer ble drept og 14 skadd da Akilov kapret en lastebil og kjørte den nedover gågata Drottninggatan i sentrum av Stockholm 7. april i fjor.

Lastebilen endte i inngangspartiet til stormagasinet Åhléns. Det var fredag ettermiddag, og gaten var full av mennesker.

Den 39 år gamle usbekiske bygningsarbeideren hadde søkt asyl i Sverige, men fått avslag. Angrepet var en hevnaksjon, ifølge tiltalebeslutningen mot Akilov.

Jobbet som sveiser

Akilov ble født i 1978 og vokste opp i byen Samarkand i dagens Usbekistan som den yngste av fire søsken i en sekulær muslimsk familie, skriver SVT.

Den mistenkte terroristen levde et ordnet liv i Usbekistan med fire barn og en kone som drev med handel til Tyrkia.

Han jobbet som sveiser og rørlegger og reiste blant annet til Russland, Tsjekkia og Tyskland for å jobbe.

Lastebilen som gjerningsmannen, 39 år gamle Rakhmat Akilov fra Usbekistan, kapret havnet til slutt i inngangspartiet til kjøpesenteret Åhlens etter å ha meid gjennom folkemassen på Drottninggatan. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Søkte om oppholdstillatelse

I 2014 kom han til Sverige der han søkte om oppholdstillatelse.

Fem personer ble drept og 14 skadd i fjorårets terrorangrep i Stockholm. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Som grunn oppgir han politisk forfølgelse i hjemlandet, men får avslag fra det svenske Migrationsverket. Akilov anker avgjørelsen, men får også da avslag.

Til tross for dette vil han ikke forlate Sverige og hevder at det er for farlig for ham i Usbekistan. Han hevder blant annet at han har blitt fengslet og torturert etter en demonstrasjon, og anklaget for å være terrorist.

Det svenske Migrationsverket trodde imidlertid ikke på forklaringen: Påstanden om at han hadde blitt torturert ble ikke støttet av medisinske undersøkelser, han hadde oppgitt flere ulike navn og personopplysninger, og han oppgav sprikende opplysninger om både demonstrasjonen og sine familieforhold.

Forandret seg

I februar 2017 blir det bestemt at han skal utvises fra Sverige, men Akilov forsvinner og det svenske politiet får ikke tak i ham.

Personer som kjente usbekistaneren forteller til Sveriges Radio at det var etter at han fikk avslag på oppholdstillatelsen at Akilov begynte å forandre seg.

I løpet av denne tiden jobber han svart i byggebransjen. Ifølge ham selv klarer han å sende rundt 27.000 svenske kroner hjem til familien på to måneder.

Han utvikler også et dopmisbruk, og etterforskningen viser også at han sporadisk har testet positivt på ulike former for narkotika allerede mens han bodde i Samarkand.

Dagen før angrepet googlet Akilov søkeordene «ut av bilen» og «hoppe ut av bilen» og «ut av bilen hvis du ikke vil dø». Han forsøkte også å utløse en bombe under angrepet. Foto: HANDOUT / REUTERS

Håper på flere svar

Etterforskningen har avdekket at 39-åringen i flere chattesamtaler tilbød seg å gjennomføre et terrorangrep i Stockholm på vegne av IS.

I forkant av angrepet skal han ha fotografert både Drottninggatan, Hötorget og Sveavägen. Påtalemyndigheten har også bilder der Akilov tilsynelatende studerer Drottninggatan nøye.

Dagen før angrepet googlet han søkeordene «ut av bilen» og «hoppe ut av bilen» og «ut av bilen hvis du ikke vil dø».

Bare noen timer før angrepet skal han dessuten ha spilt inn en film på sin mobil der han sier «det er på tide å drepe». Deretter stjal han lastebilen som ble brukt i angrepet.

39-åringen skal også ha forsøkt å utløse en bombe, som besto av fem butangassbeholdere, skruer, knivblad og et antall mindre metallgjenstander.

I avhør skal Akilov kun ha forklart at han var opprørt fordi han mente at Sverige deltok i en global koalisjon mot IS, noe han ønsket å stanse. Det er håp om at rettssaken kan gi nye, viktige svar på dette.