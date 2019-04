I dag gjør Stoltenberg det ingen skandinav har gjort før ham

Etter planen skal Jens Stoltenberg tale for den amerikanske kongressen klokka 17 norsk tid – i anledning Natos 70-årsdag.

Det er sjelden at noen taler for begge kamrene (Representantenes hus og Senatet) i Kongressen.

Totalt har 115 personer gjort dette, og ifølge Wikipedias liste over alle møtene for begge kamre, så vil Stoltenberg bli den første skandinaven.

Stoltenberg følger i fotsporene til Frankrikes president Emmanuel Macron (2018), Indias statsminister Narendra Modi (2016) og Pave Frans (2015).

Tirsdag møtte Stoltenberg president Donald Trump i Det hvite hus. På pressekonferansen før møtet sa Trump at fordelinga av den økonomiske byrden har blitt bedre. Men han håper likevel at flere land skal bruke mer pengar på forsvar framover.

– Sju av medlemslandene oppfyller nå kravet om bruk av pengar på forsvar. De andre jobber med å oppfylle kravet, sa Trump.

Trump sa også at det kan være naturlig at målet om å bruke to prosent av BNP på forsvar kan bli utvidet på et tidspunkt.

Trump møtte også Stoltenberg før NATO-toppmøtet i Brussel i juli 2018. Du trenger javascript for å se video.

Vil fjerne tvil

Nå er det altså Kongressen som står for tur for Stoltenberg, og det er demokrat Nancy Pelosi og republikaner Mitch McConnell som har invitert ham til å tale.

Pelosi er speaker i Representantenes hus, mens McConnell er leder i Senatet. Pelosi møtte Stoltenberg da hun var i Europa i februar.

Washington Post skriver at de to ønsker å hedre Nato, og fjerne tvil som Trump kan ha skapt rundt alliansen.

Trump mener kort fortalt at andre nasjoner må betale mer, og har foreslått en ordning kalt «Cost plus 50».

Ifølge amerikanske og utenlandske tjenestemenn skal Trump ha foreslått at land må betale hele kostnaden for å stasjonere amerikanske tropper på deres territorium, pluss 50 prosent. Noe som ville innebåret at allierte måtte bidra med fem ganger så mye som det de betaler i dag.

Gjentok Tyskland-kritikk

Trump har lenge anklaget europeiske land for å snylte på amerikanerne og ikke ta en stor nok del av regningen i alliansen.

Presidenten er spesielt frustrert over Tyskland, som bare bruker 1,2 prosent av BNP på forsvar.

USA bruker til sammenligning 3,4 prosent, og da av et mye større BNP. Det er dypt urettferdig, ifølge Trump.

– Ærlig talt, Tyskland betaler ikke sin rettferdige del. Jeg har stor respekt for Angela, og jeg har stor respekt for landet. Men de betaler ikke det de skal, sa Trump under pressemøtet med Stoltenberg.

Roste Trump

Trump og Stoltenberg har imidlertid vært samstemte om finansieringen av Nato.

– Etter år med kutt i forsvarsbudsjettene, har de begynt å øke med milliarder, sa Stoltenberg under et møte med Trump i juli.

– Hvorfor skjedde det i fjor? spurte Trump.

– På grunn av ditt lederskap, på grunn av ditt budskap, svarte Stoltenberg.

Trump spøkte da med journalistene og sa:

– De kommer ikke til å skrive det, men det er greit.