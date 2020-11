Høyreekstreme demonstrerer mot opptelling av stemmer

Trump kom igjen med en rekke udokumenterte beskyldninger om valgfusk i sin tale natt til fredag. Folk som støtter presidenten har samlet seg utenfor valglokaler i flere delstater.

– Det foregår enorm korrupsjon i flere stater, og svindel med poststemmene. Jeg har sagt at dette kom til å skje, sa Donald Trump.

De demonstrerer mot opptelling av poststemmer og krever at tellingen stopper. Det finnes ikke noe bevis på valgfusk.

Et medlem fra den høyreekstreme gruppa Boogaloo Bois ble sett med et halvautomatisk våpen, under en demonstrasjon i Phoenix i Arizona, ifølge Reuters.

Boogaloo Bois er blant annet knyttet til et forsøk på å kidnappe den demokratiske guvernøren Gretchen Whitmer.

Politiet har akkurat stanset en væpnet gruppe som skulle angripe opptellingslokale i Philadelphia, melder NTB.

Ifølge TV-kanalen 6ABC kom en væpnet gruppe kjørende fra Virginia for å angripe valglokalet. Kanalen melder at det minst en person er pågrepet, og at våpen er beslaglagt.

Valgresultatet i Pennsylvania er ikke klart, og tellingen pågår fortsatt.

I den første TV-sendte debatten mellom Donald Trump og Joe Biden, kom Trump med en melding til en av de ekstreme gruppene som støtter ham.

– Ta et steg tilbake, men vær beredt, sa Trump da.

I Nevada har flere samlet seg for å støtte Trump. Også i Wisconsin samles Trump-tilhengere i gatene. I Phoenix har flere blitt sett med våpen.

Demokrater krever alle stemmer telt

I Philadelphia har Gabriel Bayard kjempet for å få Donald Trump ut av Det hvite hus. Bayard tror ikke Trump kommer noen vei med søksmålene sine, men han tør ikke å ta noe på forskudd.

Heller ikke June og Dianne er engstelige for at Trump skal få medhold.

– Vi tror på det amerikanske systemet. Høyesterett i vår egen delstat har bestemt at vi kan telle stemmer som kommer inn inntil tre dager etter valget. Du kan ikke stjele et valg på den måten. Du må holde deg til spillereglene, sier June.

BEKYMRET: Gabriel Bayard tror ikke Donald Trump klarer å stanse opptellingen av stemmer. June og venninnen Dianne er ikke spesielt bekymret for at Donald Trump skal komme noen vei med søksmålene. Ann orket ikke å høre Trumps tale. Hun har hørt nok fra presidenten.

Demonstrasjonene har foregått siden Donald Trump gikk til søksmål for å stoppe stemmetellingen. De startet blant demokrater som krever at alle stemmer skal telles.

I Portland i Oregon satt myndighetene inn nasjonalgarden for å stanse demonstrasjonene. Flere ble pågrepet.

Det er demonstrasjoner i flere storbyer, som Los Angeles, Detroit, Portland, Washington, Miami, Philadelphia og Phoenix.

Rundt 100 Trump-tilhengere møtte opp utenfor valglokalene i Arizona, skriver Ap.

De tok en pause for å høre på Trumps tale og applauderte i det han hevdet at republikanerne kom til å vinne Arizona. Ap har allerede erklært staten til Biden.

Silvio Curtis holder et skilt der hun krever en demokratisk avgjøring av valget, under demonstrasjon mot Trumps krav om å stoppe tellingen i Los Angeles. Protester for at alle stemmer skal telles foregår flere steder i landet. Her i Texas. Også i Boston har store folkemengder samlet seg. I Philadelphia er et stort banner rullet ut med slagordet «count every vote».

Beskylder Trump for å svekke demokratiet

Valgobservatører for OSSE, Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, skriver i sin rapport om valget at USAs president Donald Trump for å svekker amerikanske demokratiet med sine ubegrunnede beskyldninger om valgfusk.

Valgobservatørene har fulgt valget i USA på invitasjon fra amerikanske myndigheter, og skriver i sin rapport at valget har vært «godt håndtert, til tross for logistikkutfordringer».

Å telle alle stemmer er en helt vanlig og nødvendig del av den demokratiske prosessen. Foto: NRK

Bekymret for egen sikkerhet

USAs føderale valgkommisjon er bekymret for sine ansatte som jobber ved valglokalene der demonstrasjonene foregår, melder AP.

– Kona mi og moren min er veldig bekymret for meg, men det kommer ikke til å stoppe meg fra å telle stemmer, sier Joe Gloria til Ap som teller stemmer i Nevada.

Det republikanske partiet i Nevada har levert en liste på 3.062 tilfeller av det de mener er valgfusk til justisminister William Barr. Partiet mener de har identifisert flere tusen personer som har stemt i Nevada etter at de flyttet fra delstaten.

Partiet skriver på Twitter at deres advokater har sendt en oppfordring til justisdepartementet om å opprette etterforskning av det de mener er valgfusk i Nevada.