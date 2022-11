– Alt som har blitt dokumentert viser et land med systematisk diskriminering og undertrykking som kolliderer med verdier vi liker å fremheve i vår del av verden. Det er også den verdenen hvor de store annonsørene er.

Det sier NHH-professor og ekspert på markedsføring, Tor W. Andreassen, til NRK.

Qatar er VM-vert for mesterskapet som starter 20. november. VM-arrangøren er blant annet kritisert for manglende menneskerettigheter og for sine lover mot homofili som kan gi flere års fengsel.

Flere av hovedsponsorene til årets fotball-VM i Qatar er store på det norske markedet.

Sterke merkevarer i Norge og globalt, som Coca-Cola, McDonald's, Adidas, Visa og Hyundai har vært sponsorer av verdensmesterskapet for herrer i en årrekke – også i år.

Flere av disse sponsorene velger likevel å ikke gjøre noen markedskampanjer på norsk jord i forbindelse med mesterskapet.

Sterke merkevarer bruker VM som en del av sin promotering. Bare ikke i Norge. Foto: AP/NRK

– Vi anerkjenner bekymringene som er knyttet til det kommende fotball-VM i Qatar. I stedet for å avslutte vårt historiske engasjement for fotball, mener vi at vi kan utrette mer ved å bli.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola i Norge, Inger Marie Ingdahl, til NRK.

Selskapet er en av verdens mest kjente merkevarer, og har blant annet vært offisiell sponsor av fotball-VM siden 1978.

– Vi kommer ikke til å gjøre noe lokalt, men vil ha fokus på jul som er en av årets viktigste kampanjer i november og desember, sier Ingdahl.

I Norge blir julen prioritert foran fotball-VM i Qatar. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

– Bedre å trekke seg

Det kontroversielle fotballmesterskapet i Qatar har skapt et markedsføringsproblem for sponsorene, mener Tor W. Andreassen.

Han sier de hadde tjent på å trekke seg fra mesterskapet.

– Jeg mener det. Jeg mener også at det har brakt FIFA i et dårlig lys og at Qatar har blitt eksponert som det landet det er, sier han til NRK.

NHH-professor og ekspert på markedsføring, Tor W. Andreassen. Foto: NHH

– Slik sett er sponsorene, ved ikke å trekke seg, på kollisjonskurs med samfunnsnormene og dermed mange av normene og verdiene til kundene, mener han.

Andreassen sier at det å trekke seg som sponsorer vil være et viktig signal om at man tar avstand fra vertskapslandet.

– Dette argumentet var langt fremme hos ledere av store globale selskaper da de trakk seg ut av Russland etter 24. februar, poengterer han.

Les også: Derfor sender NRK fotball-VM

Flere av sponsorene skriver i sine svar til NRK at de har tatt en rekke initiativ for å påvirke innenfra. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener dette er et orkestrert spill for «oss på galleriet.»

– Om det er en virkelig intensjon om å bidra til endring, så må man ta grep på globalt nivå og ikke bare kamuflere seg unna i det markedet hvor det er mest åpenbart at de kommer til å få motstand.

Coca-Cola er på en rundreise for å vise frem VM-pokalen i alle 32 deltakerlandene. Her fra lanseringen i Dubai, hvor blant annet de to tidligere fotballspillerne, Kaká og Iker Casillas, var representert. Foto: Kamran Jebreili / AP

– De driver med VM-burgere og målretta kampanjer i veldig mange andre land. Det er ikke noe ønske om noen reell endring i noe av det de sier, sier Saltvedt.

Selger VM-burgere

Globalt kjører McDonald's en rekke kampanjer rettet mot Qatar-VM. Blant annet lanserer de en egen «VM-burger» i noen utvalgte land.

Det velger de ikke å gjøre i Norge.

– McDonald’s i Norge har ingen aktiviteter eller kampanjer relatert til dette mesterskapet. Spørsmålene dine må derfor rettes til McDonald’s globalt, sier kommunikasjonssjef i McDonald's i Norge, Kristina Johansen.

– Er dette noe som skiller seg ut fra andre verdensmesterskap for deres del?

– Vi gjennomfører de aktiviteter og kampanjer vi mener er riktige for det norske markedet og våre gjester.

– McDonald’s i Norge har også tidligere valgt å ikke ha lokale aktiviteter og kampanjer knyttet til mesterskap som er sponset av McDonald’s globalt, legger hun til.

Les også: Norske pensjonspenger kan være investert i Qatar

Globalt, men ikke i Norge

Også Hyundai dropper markedsføring i Norge, til tross for at de er en av hovedsponsorene til årets mesterskap.

Bilmerket har vært partner med FIFA siden 1999.

– Hyundai er fortsatt sponsor for FIFA under årets verdensmesterskap for herrer, men denne gangen for å bidra til å skape et bærekraftig arrangement, sier PR-sjef for Hyundai i Norge, Øyvind Knudsen.

Selskapet har lansert en bærekraftskampanje inn mot VM. Den er internasjonal, men blir ikke brukt i Norge.

Promobilder fra Hyundai sin bærekraftskampanje i forbindelse med VM. Foto: Hyundai

– Med andre ord er det lokalt besluttet at Hyundai Motor Norway ikke vil gjøre noen markedsaktiviteter eller kommunikasjon i forbindelse med årets verdensmesterskap i fotball for herre, sier Knudsen.

– Vi forventer at FIFA fortsetter sine initiativer med vertsland for fullt ut å respektere menneskerettighetene, og fortsetter nøye å overvåke dets bestrebelser i å gjøre dette, sier Knudsen.

Les også: Flere redaktører tror på dårligere seertall for VM i Qatar – spår «dramatisk fall»

Adidas skiller seg ut

Adidas er den eneste sponsoren som opplyser til NRK at de vil kjøre reklamekampanjer i Norge. Visa har ikke svart på våre henvendelser.

– Vi vil forsterke vår globale kampanje i Norge, sier kommunikasjonsrådgiver i Adidas, Stefan Pursche.

Adidas står blant annet for årets VM-ball. Ballen heter «Al Rihla», som betyr «reisen» på arabisk. Designet skal være inspirert av kulturen, arkitekturen, de ikoniske båtene og flagget til Qatar. Foto: MOHAMED ALI ABDELWAHID / AFP

Han presiserer at Adidas ikke var involvert i beslutningen om å tildele VM til Qatar, og at de har vært tett på Fifa og Qatars regjering for å forbedre situasjonen rundt menneskerettigheter i landet.

I mai ga Pursche en uttalelse til SVT, som NRK har hatt et samarbeid med i Qatar-dekningen, hvor han sier at Adidas forventer at mesterskapet skal være fullt tilgjengelig for alle besøkende.

– Dette uavhengig av nasjonalitet, religion, seksuell legning eller etnisk bakgrunn, sa Pursche.

For bare et par dager siden ble VM-ambassadør Khalid Salmans intervju med tysk TV stanset da han begynte å snakke om homoseksualitet.

– Det er en skade på sinnet, sa han i et intervju med tyske ZDF.

Qatar hevder likevel at alle er velkomne til mesterskapet. Salman var likevel klar på at de besøkende må tilpasse seg.

– De må akseptere våre lover. Homoseksualitet er haram. Vet du hva haram (forbudt i islam) er? sier han i TV-innslaget.

Deretter ble intervjuet avbrutt av en kollega av Salman.