Kommentarer fra Etikkrådets leder, Eli Ane Lund.

- Hvordan jobber dere for å kontrollere investeringene til Oljefondet?

– Ettersom det er over 9000 selskaper i fondet, er det en viktig oppgave å holde oversikt. Ettikkrådet fanger opp saker på flere måter. Vi har et system for porteføljeovervåkning der et konsulentselskap løpende fanger opp hendelser knyttet til selskapene i fondet. De baserer seg på åpne kilder som medier, sivlisamfunnsorganisasjoner, internasjonale organisasjon etc. Etikrådet får en rapport annenhver måned med de alvorligste hendelsene som typisk kan inneholde informasjon om 150 selskaper hver gang. Vi gjøre selv et utvalg av disse selskaper som vi vil se nærmere på blant annet basert på normbruddets omfang, tilknytning til selskapet og den fremtidige risikoen. Etikkrådet gjennomgår også på eget initiativ enkelte områder der risikoen for normbrudd anses som høy. Da bruker rådet ofte konsulenter for å skaffe informasjon om forhold som det ikke er rapportert om i mediene. Etikkrådet får også av og til tips om saker rådet bør se nærmere på.

– Når vi har besluttet å utrede en sak videre, består mye av arbeidet i å dokumentere forholdene og vurdere om grunnlaget for utelukkelse er til stede. Vi tar også alltid kontakt med selskapene som utredes.

- Hvilken jobb er gjort for å kontrollere investeringen i Accor, som blant annet opererer i Qatar?

– Alle selskaper i fondet «mates» inn i porteføljeovervåkningssystemet. Hendelser knyttet til Accor fanges opp der på samme måte som hendelser knyttet til andre selskaper i fondet. En «hendelse» kan for eksempel være et nyhetsoppslag om brudd på arbeidstakerrettigheter.

- Dere i Etikkrådet bestilte en undersøkelse av selskaper i hotellbransjen i Qatar i 2018, for å sjekke bransjen når det gjelder alvorlige menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen ga ingen indikasjoner på tvangsarbeid, og dere valgte deretter ikke å se nærmere på sektorene. Er dette blitt fulgt opp etter 2018?

– Etikkrådet begynte sitt arbeid med selskaper i Qatar i 2015. Blant annet på grunn av oppmerksomheten rundt fotball-VM kom det mye informasjon om tvangsarbeid i Qatar. Vi anså risikoen for tvangsarbeid som høy, særlig i virksomhet som ikke krever høy kompetanse. Vi fokuserte vi på bransjer som kanskje går litt under radaren for oppmerksomheten som retter seg mot mesterskapet. Vi fokuserte på selskaper med prosjekter som ikke var direkte knyttet til fotball-VM. Vi undersøkte en rekke selskaper, og det var i denne sammenhengen vi ble klar over arbeidsforholdene i G4S. G4S Plc – Etikkrådet (etikkradet.no)

– Når det gjelder hotellene, bestemte vi oss for å gjøre en liten første kartlegging ettersom dette er en arbeidsintensiv sektor med mye ufaglært arbeidskraft. Denne første undersøkelsen avdekket ikke tvangsarbeid, men den hadde lite omfang og ble ikke oppfattet som et bevis på at det ikke fantes tvangsarbeid i hotellsektoren. I lys av at vi på det tidspunktet fortsatt hadde tvangsarbeidssaker under utredning, valgte vi ikke å gå videre med undersøkelsene da. Vi jobber fortsatt med en sak som gjelder tvangsarbeid i Qatar, og også med tvangsarbeidssaker i andre deler av verden.

– Pandemien har gjort det vanskelig for Etikkrådet å undersøke saker på vanlig måte. Våre tvangsarbeidsstudier har for det meste vært basert på undersøkelser vi har fått gjennomført av konsulenter som reiser til landene og snakker med arbeidere. Siden pandemien har vi prioritert saker som kan vurderes på grunnlag av informasjon som er offentlig tilgjengelig. Tvangsarbeidsakene i Qatar faller sjelden i den kategorien.

– Tvangsarbeid er en problemstilling Etikkrådet prioriterer og trolig kommer til å prioritere også i årene framover. Arbeidsforhold som grenser mot tvangsarbeid, forekommer ofte i land der migrantarbeid er vanlig. Etikkrådet har i år fokusert på Malaysia, men har tvangsarbeidssaker under arbeid i og fra mange deler av verden.

- Det snakkes jo om tvangsarbeid når det gjelder denne rapporten. Det kan jo være andre ting som er svært alvorlige, som bla. ekstremt lange dager og perioder uten fri for eksempel. Hvor går skillet for hva dere reagerer på og ikke?

– Etikkrådet kan anbefale å utelukke selskaper for grove eller systematiske brudd på alle menneskeretter, inkludert arbeidstakerrettigheter. En av de mest omfattende undersøkelsene Etikkrådet har gjort, gjelder arbeidsforhold i tekstilindustrien. Der var fokus på systematiske brudd på arbeidstakerrettigheter, som lange arbeidsdager, helseskadelige arbeidsforhold, seksuell utnyttelse av arbeidstakere og trakassering. Se for eksempel tilrådningen om Nien Hsing som ble tatt av observasjonslisten tidligere i år: Tilrådning om å avslutte observasjonen Nien Hsing (regjeringen.no).

– Etikkrådet bygger på internasjonalt anerkjente menneskerettskonvensjoner og autoritative tolkninger av disse. Når det gjelder tvangsarbeid, finner rådet rettledning i ILOs indikatorer for tvangsarbeid. Indikatorene omfatter misbruk av sårbarhet, bedrag, begrensninger i bevegelsesfrihet, isolasjon, fysisk og psykisk vold, trusler, konfiskering av identitetspapirer, tilbakeholdelse av lønn, gjeldsslaveri ("debt bondage"), svært dårlege bo- og arbeidsforhold samt overdreven bruk av overtid.

– Rådet har i sine vurderinger særlig lagt vekt på bruk av rekrutteringsavgifter, villedning om kontraktsvilkår og av avgrensinger i bevegelsesfriheten.

- DNB har tidligere investert i dette selskapet, men solgte seg nylig ut «på bakgrunn av opplysninger om at selskapet har en forhøyet risiko for å indirekte eller direkte bidra til brudd på menneskerettigheter og/ eller arbeidstakerrettigheter i Qatar.» Hva tenker dere om dette? Kan det hende at dere har glippet på noe, som de har funnet?

–Vi kan ikke påstå å ha full oversikt over alle selskaper i porteføljen. Det er helt sikkert selskaper i fondet som på ulike vis er knyttet til brudd på arbeidstakerrettigheter, inkludert tvangsarbeid. I enkelte deler av verden er dette en innebygget betydelig risiko. Vi har funnet indikasjoner på tvangsarbeid hos de fleste selskapene der tvangsarbeid har vært fokus for undersøkelsen. Den vanskelige vurderingen for Etikkrådet er å trekke grensen for utelukkelse i lys av at terskelen for utelukkelse skal være høy. Når vi selv foretar sektorundersøkelser, får vi ofte god oversikt over hvilke selskaper som følger akseptable standarder, og hvilke som avviker tydelig fra dette. Vi går da videre med de som utmerker seg på de feltene vi har fokus på. Det er ikke uvanlig at et selskap kommer dårlig ut både på overholdelse av arbeiderrettigheter og menneskerettigheter. Likevel er det klart at mye kan gå under radaren vår.

– Etikkrådet offentliggjør omfattende begrunnelser for sine anbefalinger om å utelukke selskaper fra fondet. Disse anbefalingene bygger på konkret informasjon om brudd på arbeidstakerrettigheter Dette er en stor forskjell fra andre investorer.

- NRK sendte blant annet en dokumentar i helgen (https://tv.nrk.no/program/KOID23001222), som viser at flere av de som jobber for Accor jobber under svært kritikkverdige forhold. Kan slik dokumentasjon bidra til at dere tar en ny sjekk på selskapet?

- Når vi blir oppmerksom på forhold som kan bryte med retningslinjene, vurderer vi dette. Som nevnt over har vi en porteføljeovervåking, men vi jobber også med saker som vi har blitt informert om fra andre kilder som nyhetsartikler, rapporter, dialog med sivilsamfunn i Norge eller i utlandet, og andre kilder. Gravejournalistikk, som denne dokumentaren, kan derfor være dokumentasjon som gjør at vi sjekker opp atferden til selskaper nøyere.