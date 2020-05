Hevder USA vurderer første atomprøvesprengning på 28 år

Det skriver Washington Post, som siterer en nåværende og to tidligere ansatte i regjeringsapparatet.

De forteller om et møte med toppene i de ulike sikkerhetsorganene 15. mai.

På møtet skal diskusjonen ha handlet om at en demonstrasjon av den amerikanske testkapasiteten kan være nyttig i videre forhandlinger om våpenbeholdningene til verdens atommakter.

USA har anklaget både Kina og Russland for å gjennomføre hemmelige tester av taktiske atomvåpen, noe begge land har benektet.

Kilden som fortsatt er ansatt i regjeringsapparatet sier til Washington Post at diskusjonen fortsatt ikke er avsluttet.

– Som en invitasjon

USA har ikke gjennomført en atomprøvesprengning siden 1992, da atombomben «Divider» ble detonert under bakken på et testområde i Nevada. Det ble USAs 1030. og foreløpig siste prøvesprengning.

Operasjon Julin i Nevada ble de siste atomprøvesprengningene i USA. Foto: Los Alamos National Laboratories

I 1996 kom den såkalte Prøvestansavtalen (CTBT), som forbyr atomprøvesprenginger for alle formål. USA og Kina er blant de åtte landene som har signert, men ikke ratifisert avtalen.

Etter årtusenskiftet er det bare Nord-Korea som åpent har gjennomført slike tester.

Hvis USA bestemmer seg for å gjennomføre en prøvesprenging, vil det være som en invitasjon til andre land om å følge etter, mener Daryl Kimball i organisasjonen Arms Control Association.

– Det ville vært startskuddet for et atomvåpenkappløp uten like, og kan også forstyrre forhandlingene med Nord-Koreas Kim Jong-un, som kanskje ikke lenger vil føle seg forpliktet til å følge forbudet, sier Kimball til avisen.

Beatrice Fihn i Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN), som fikk Nobels fredspris i 2017, advarer mot en ny kald krig.

– Det vil ødelegge alle muligheter til å unngå et nytt våpenkappløp, og rasere rammeverket for global våpenkontroll, sier Fihn til AP.

Kinesiske atomvåpen på utstilling på fjorårets militærparade i Beijing. Foto: Ng Han Guan / AP

Ute av flere avtaler

USA har fortsatt å teste deler av atomvåpen, som teknisk sett ikke bryter CTBT-avtalen. De har også utviklet datasimuleringer som skal sørge for at atomvåpnene er klare til bruk på kort varsel.

Trump-regjeringen har sagt at de ikke kommer til å ratifisere prøvestansavtalen, men også at USA ikke aktivt jobber med å utvikle nye atomvåpen, selv om de forbeholder seg retten til å gjøre det dersom Russland og Kina ikke vil forhandle.

Donald Trump har trukket USA ut av atomavtaler med både Russland og Iran, og kunngjorde nylig at han også vil ut av avtalen «Open Skies», som gir 35 land rett til å fly over hverandres territorier for å rekognosere.

Trump har forsøkt å få Kina til å slutte seg til nedrustningsavtalen USA har med Russland, men Kina har ikke ønsket å forhandle.

Avtalen går ut 5. februar neste år. Ifølge nyhetsbyrået AP vil ikke Trump helst ikke forlenge den før Kina blir innlemmet.

I 2017 vedtok FN et forbud mot utvikling produksjon, testing, anskaffelse og lagring av atomvåpen. Forhandlingene ble boikottet av alle atommaktene og Nato-landene.