Nytt russisk våpen kan sannsynligvis ikke stoppes

Våpenet heter Avangard og de to første eksemplarene ble operative i romjulen. Det er en såkalt hypersonisk glider.

Russlands president Vladimir Putin hevder at våpensystemet kan omgå både nåværende og fremtidige anti-rakettforsvar.

– I dag har vi en unik situasjon i moderne historie. De prøver å nå oss igjen. Ikke et eneste annet land har hypersoniske våpen, langt mindre interkontinentale hypersoniske våpen, sa han, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

TVIL OM HASTIGHETEN: Her blir Avangard skutt opp under en test. Den nådde da en hastighet på 3100 meter i sekundet. Altså mye saktere enn det russerne hevder våpenet kan bevege seg. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet

Lederen for de strategiske rakettstyrkene, general Sergei Karakayev, opplyste under en seremoni 27. desember at våpenet var utplassert ved en enhet i Orenburg-området.

Avangard kan bære med seg en kjernefysisk sprengladning på to megatonn. Den kan også utstyres med et konvensjonelt stridshode.

MOBILT: Avangard klar for uttesting. Det bruker russisk infrastruktur det er vanskelig for en fiende å slå ut. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet

Ekstremt raskt

Russerne hevder at Avangard er det raskeste kjente operative kinetiske våpensystemet i verden. Visestatsminister Yuri Borisov har fortalt til Zvezda at det kan fly i en hastighet på 27 ganger lyden.

Det er ni kilometer i sekundet.

Det finnes andre våpensystemer som er raskere, men de er basert på lasere.

VIKTIG FOR RUSSERNE: Forsker Ina Holst-Pedersen Kvam sier at Russlands strategiske våpensystemer utgjør Kremls livsforsikring, der trusselen om et nukleært gjengjeldelsesangrep sikrer russiske myndigheter en plass ved forhandlingsbordet i en eventuell konflikt. Foto: Forsvaret

Tviler litt

– Avanguard-systemet tilhører en kategori av russiske våpensystemer som det er knyttet stor usikkerhet rundt i henhold til tekniske spesifikasjoner og antatte bruksområder, opplyser forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Forsvarets høgskole, Sjøkrigsskolen.

Den tidligere forsvarsministeren Sergei Ivanov opplyste at Avangard hele tiden endrer retning og høyde. Det skal derfor være umulig å beregne hvor våpenet kommer til å være.

Holst-Pedersen Kvam mener Kreml overdriver effekten av våpensystemet.

– Sannsynligvis er formålet å øke troverdigheten av russisk avskrekking. At vestlige observatører forvirres underveis er som sådan en bonus, sier forskeren fra Forsvarets høgskole.

SLÅR HULL I FORSVARSSYSTEMENE: Russerne er sterkt imot at amerikanerne utvikler et rakettforsvar. De mener det virker destabiliserende. Avangard skal gjøre det amerikanske rakettforsvaret impotent. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet

Unngår amerikanerne

Det russiske våpenet skal hele tiden operere i en høyde under hundre kilometer. Det betyr at det flyr opp mot grensen til rommet.

Det amerikanske rakettforsvaret baserer seg i hovedsak på å slå ut fiendtlige våpen som beveger seg ballistisk i rommet. Det vil si at de styrer seg inn mot, og treffer et våpen som selv ikke kan bevege seg unna.

Avangard beveger seg ikke i den høyden hvor disse forsvarssystemene er effektive.

Amerikanerne har også to rakettsystemer som skal treffe angripende raketter som er på vei ned i atmosfæren mot sine mål. Disse systemene, Patriot og Thaad, er helt avhengig av at raketten de skal treffe følger en kurs det mulig å beregne.

Ved å være en såkalt glider, så kan Avangard endre kurs raskt.

Tror ikke på amerikanerne

Det har i lang tid vært viktig for russerne å utvikle våpensystemer som gjør det amerikanske rakettforsvaret ineffektivt, til tross for at amerikanerne insisterer på at dette forsvaret bare er rettet inn mot land som Nord-Korea og Iran.

– Dette argumentet er irrelevant for Russland, når rakettforsvaret i russiske trusseloppfatninger har potensialet til å være med på å nøytralisere russiske atomvåpen i en eventuell krigssituasjon, sier forsker Holst-Pedersen Kvam

FALCON HTV-2: Ett av de amerikanske våpensystemene under utvikling. Amerikanerne har funnet ut at ekstrem høy hastighet også setter meget store krav til en konstruksjon som takler høy temperatur. Foto: US DoD

Hypersoniske våpen

Det er kjent at USA, Kina og India utvikler hypersoniske våpen. Definisjonen på hypersonisk er at det beveger seg fortere enn fem ganger lyden.

Det amerikanske programmet har vært aktivt 17 år, men det er ikke satt noen våpen i drift.

Amerikanerne har hele tiden ønsket seg et meget presist konvensjonelt våpen med ekstrem høy hastighet. Det vil gi dem mulighet til å angripe et mål kort tid etter at det er oppdaget.

NY MOTOR: Dette skal være kjernen i Avangard. Den skal ha en ny motor som delvis forbrenner et fast drivstoff for å få til scramjet-prosessen. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet

Ny type motor

Hypersoniske våpen som Avangard blir akselerert av en konvensjonell rakett, før våpenets eget fremdriftssystem tar over. Avangard skal ifølge Janes bruke en faststoff scramjet-motor.

Dette er et nytt system, og forskjellig fra amerikanernes mer konvensjonelle scramjet som bruker flytende drivstoff.

En scramjet «supersonic-combustion ramjet» bruker luften som blir presset inn i fronten av motoren i høy hastighet. Denne luften brukes så til å forbrenne drivstoff. Eksosgassene blir så presset ut av en rakettdyse. Dette gjør det mulig å få til meget hurtig flyging. Det er vanskelig å få til blant annet på grunn av ustabil forbrenning og meget høye temperaturer.

Dersom russerne nå har greid å lage et hypersonisk våpen som beveger seg så raskt som de hevder, så betyr det at de har løst noen store ingeniørproblemer.