Her støtter Xi Jinping kong Harald opp trappa

Mens norske og kinesiske flagg vaiet, ble først den norske og så den kinesiske nasjonalsangen spilt. Mange barn hadde møtt opp for å hilse de norske gjestene velkommen.

Kinas president viste seg som en god vert og støttet gjesten opp trappen etter en omfattende inspeksjonsrunde av æresgarden. Under inspeksjonen måtte Xi Jinping sette ned tempoet på den røde løperen, slik at kongen skulle holde følge.

Etter velkomstseremonien utendørs, møttes de til samtaler.

Her blir kongeparet tatt imot av president Xi Jinping

– Fornyer vennskapet

– I Kina kaller vi oktober for «den gylne måneden». Siden 2016 har Norge og Kina bygd opp gjensidig tillit, og styrket samarbeidet på områder som kultur, Arktis og turisme. Dette besøket bidrar til å fornye vennskapet vårt, sa president Xi Jinping.

Presidenten benyttet også anledningen til å gratulere kongeparet med gullbryllupet.

Kongen takket for invitasjonen, og nevnte at den kom på hans egen bursdag, 21. februar.

– Finnes det noen bedre bursdagspresang enn å være her i dag, sa han.

Høydepunkt hos Xi Jinping

Senere skal en rekke samarbeidsavtaler mellom Norge og Kina signeres. Dagen avsluttes med bankett.

Møtet med president Xi Jinping tirsdag blir regnet som høydepunktet på turen, som startet torsdag. Da kom kongeparet til ørkenbyen Dunhuang, som var første stopp på det 10 dager langt statsbesøket i Kina. Det er det første på 21 år.

Høytidelig seremoni utenfor Folkets store hall. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Lørdag kom kongeparet til hovedstaden Beijing. En rekordstor delegasjon på 310 representanter fra norsk industri og næringsliv følger de kongelige. Det gjør også utenriksminister Ine Eriksen Søreide og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fra flere hold er det understreket at menneskerettigheter må være et sentralt tema i samtalene med kineserne.

Menneskerettigheter tema

– Det er viktig at ikke menneskerettighetsbruddene drukner i salget av lakseindustrien, sa John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge om besøket.

– Norske myndigheter må være tydelige på at vi ser en negativ utviklingen i Kina. Vi ser advokater og journalister som fengsles, og at den generelle ytringsfriheten avgrenses, sa Egenæs.

Kongeparet kom til Kina torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Da kongeparet landet på kinesisk jord, sa kongen at menneskerettigheter kom til å bli et tema under besøket.

– Økonomisk er det fremgang i Kina, og så er det jo andre områder hvor de kanskje ikke har så stor fremgang. Vi som kommer fra Vesten er jo særlig opptatt av menneskerettighetene. Dette kommer vi til å ha en dialog med Kina om, og vi kommer helt sikkert til å få anledning til å ta opp dette senere, sa kong Harald til NRK.

Amnesty reagerte svært positivt på uttalelsene.

– Jeg synes det er veldig gledelig og offensivt at kongen svarer på denne måten, sa John Peder Egenæs til NRK.

Utenriksministeren understreket det samme da hun møtte norsk presse søndag. Hun sa at menneskerettigheter var tema under de politiske konsultasjonene i Beijing i forkant av besøket for to uker siden, og at hun også vil ta det opp i møtene hun skal ha.