Kongen i Kina: – Vil ta opp menneskerettigheter

Kongeparet møtte pressen tidlig i morges norsk tid og fikk spørsmål om hva de tenker om menneskerettighetssituasjonen i landet.

– Økonomisk er det fremgang i Kina, og så er det jo andre områder hvor de kanskje ikke har så stor fremgang. Vi som kommer fra Vesten er jo særlig opptatt av menneskerettighetene. Dette kommer vi til å ha en dialog med Kina om, og vi kommer helt sikkert til å få anledning til å ta opp dette senere, sier kong Harald til NRK.

– Vi har ikke tatt det opp foreløpig, for vi har ikke truffet de rette menneskene.

Kongeparet ble også konfrontert med en FN-rapport som viser at 1 millioner mennesker fra uigur-minoriteten sitter i omskoleringsleirer i landet.

– Jeg visste ikke om dette før jeg så det i avisen, men jeg tror helt sikkert at det er tilfelle, sier kongen.

VELKOMMEN: Kong Harald og dronning Sonja ankom flyplassen i ørkenbyen Dunhuang torsdag ettermiddag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Les mer: Næringslivet er på salgsturné med kongen

Norge i 1997: – Menneskerettigheter skal alltid gå foran kommersielle interesser

Det er 21 år siden forrige statsbesøk til Kina. Da sa daværende utenriksminister Knut Vollebæk til de kinesiske myndighetene:

«Hvis menneskerettigheter står mot kommersielle interesser, så er menneskerettigheter overordnet kommersielle interesser.»

FORRIGE STATSBESØK: Forrige kongelige norske statsbesøk i Kina var i 1997. Her danser Vollebæk ved foten av Jadedragens fjell. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Også Kong Harald var tydelig under samme besøk:

TYDELIG TALE:I 1997 var utenriksminister Knut Vollebæk tydelig på hva som er viktigst fra Norges perspektiv i møte med Kina. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

«Det er nødvendig at mennesker har frihet til å danne interesseorganisasjoner som representerer deres interesser».

Nå frykter Amnesty at budskapet denne gangen vil være vagere.

– Norske myndigheter må være tydelige på at vi ser den negative utviklingen av menneskerettigheter i Kina. Vi kan ikke ignorere menneskerettighetene for å tjene mest mulig penger, sier Egenæs.

Norge i 2018: – Vi skal ha et bredt forhold til Kina

Avtaler skal signeres og forhold skal varmes opp igjen når kongeparet er på et ti dager langt statsbesøk i Kina som startet i går, fredag.

– I løpet av turen skal over 40 avtaler signeres mellom norsk og kinesisk næringsliv, forteller Anita Krohn Traaseth, direktør i Innovasjon Norge.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er også med på statsbesøket.

Søreide presiserer overfor NRK at menneskerettigheter en integrert del av regjeringens utenrikspolitikk, og en viktig del av dagsorden i dialogen med Kina under statsbesøket.

– Vi ønsker et bredt forhold til Kina. Dialog og samarbeid knyttet til viktige tema, som klima og bærekraftig utvikling, internasjonal handel og globalisering, fred og forsoning og menneskerettigheter er sentralt i så måte, sier Søreide til NRK.

ÅPNE NYE MULIGHETER: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide forteller at de håper at besøket først og fremst åpner for nye muligheter til samarbeid. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hun forteller at forholdet til Kina utvikler seg positivt.

– Det har vært en rekke besøk på politisk nivå og det er inngått flere avtaler mellom norske og kinesiske myndigheter den senere tiden. Statsbesøket bygger videre på dette og vil åpne nye muligheter for samarbeid.

Egenæs mener imidlertid at Kina tester Norge.

– Vi blir testet hele tiden på om avtalene vi inngår med Kina betyr at vi skal stå med bøyd nakke i menneskerettighetsspørsmål. Når vi sender en slik kjempedelegasjon er det definitivt tid og sted for å være tydelig på at vi også bryr oss om 1,3 milliarder kinesere.

VELKOMMEN: Kong Harald og dronning Sonja ankom flyplassen i ørkenbyen Dunhuang torsdag ettermiddag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Innovasjon Norge: – Det er absolutt på agendaen

Anita Krohn Traaseth leder den rekordstore næringslivsdelegasjonen under statsbesøket. Hun forteller at norsk næringsliv og industri er opptatt av menneskerettigheter.

– Vi har opplevd en enorm interesse fra Kina for å se på hvordan trepartssamarbeidet i Norge fungerer. Dette er absolutt på agendaen. Både LO og NHO er med, og LO skal ha et eget seminar om sosialt samfunnsansvar, forteller Innovasjon Norge-direktøren.

ANNEN KULTUR: Anita Krohn Traaseth mener næringslivet er opptatt av problematikken knyttet til menneskerettigheter i Kina. Foto: NRK

– Næringslivet går ikke på akkord med norske verdier for å få til avtaler?

– Vi anerkjenner at vi skal til et land som har en annen kultur. Jeg tror det er innforstått fra begge parter at den dialogen skal vi ha. Vi tror at tettere samarbeid med norsk og kinesisk industri og næringsliv vil vise at en del av den norske modellen er en modell som kineserne ser til, sier Traaseth.