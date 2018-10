– Kineserne er godt kjent med vår bekymring

Menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty har presset på for at kongen og regjeringen skal konfrontere kineserne med temaet når de i disse dager er på statsbesøk i landet.

– Norske myndigheter må være tydelige på at vi ser den negative utviklingen av menneskerettigheter i Kina. Vi kan ikke ignorere menneskerettighetene for å tjene mest mulig penger, sa generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty i forkant av møtet.

– Naturlig tema

SKAL PRATE: Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sier hun kommer til å diskutere menneskerettigheter i samtaler med kinesiske myndigheter. Foto: Alem Zebic / NRK

I dag møtte utenriksminister Søreide og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen norsk presse på toppen av Jinshanparken med utsikt over Den forbudte by i Beijing.

Søreide understreket at kineserne er godt kjent med hva som er Norges syn i dette spørsmålet.

– De er godt kjent med den bekymringen vi har uttrykt og vi har også fått høre hva kinesernes syn på dette er, sier Søreide.

Hun sier at menneskerettigheter var tema under de politiske konsultasjonene i Beijing i forkant av besøket for to uker siden, og at hun også vil ta det opp i møtene hun skal ha.

– Vi har et bredt samarbeid med Kina som favner mer enn bare menneskerettigheter. Menneskerettigheter ble også fyldig diskutert, inkludert situasjonen i Xinjang.

I Xinjang-provinsen sitter ifølge FN over én millioner mennesker fra den muslimske uigur-minoriteten i såkalte «omskoleringsleirer».

– Som kongen var inne på i går har Kina hatt en positiv utvikling på mange felt. Enten det gjelder fattigdomsreduksjon, velferd og utdanning. Men så er det andre områder hvor bekymringen vår er at det ikke går i like positiv retning. Det er særlig knyttet til religiøse minoriteter og ytringsfrihet, sier Søreide.

Hun vil ikke si noe i forkant om hva diskusjonene om menneskerettigheter vil omfatte.

Kongen: Vil ha dialog

I går sa kong Harald at han ønsker å ta opp spørsmålet om menneskerettigheter når han møter kinesiske myndigheter.

– Vi som kommer fra Vesten, er veldig opptatt av menneskerettigheter, og dette kommer vi til å ha en dialog med Kina om, og vi kommer helt sikkert til å få anledning til å ta opp dette senere, sa kongen.

Tirsdag skal kongeparet møte president Xi Jinping i Beijing.

Kongeparet ble også konfrontert med en FN-rapport som viser at 1 millioner mennesker fra uigur-minoriteten sitter i omskoleringsleirer i landet.

– Jeg visste ikke om dette før jeg så det i avisen, men jeg tror helt sikkert at det er tilfelle, sier kongen.

Amnesty roste i går kongen for å være offensiv i menneskerettighetsspørsmålet.

– Regjeringen er også offensiv på menneskerettigheter. Det er en naturlig del av utenrikspolitikken, sier Søreide.

Hun mener det også går an å samarbeide med land som bryter menneskerettighetene.

– Det er norsk politikk at vi har dialog med alle land, også de vi ikke er enige med. Vi kommer fra en periode med seks år hvor vi ikke hadde mulighet til å ta opp noen temaer, heller ikke menneskerettigheter, sier utenriksministeren.

Varmer opp forholdet

Det er en stor norsk delegasjon som nå er på besøk i Kina. Avtaler skal signeres og forhold skal varmes opp igjen, etter at Norge i flere år ble holdt ute i kulden på grunn av at dissidenten Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er også med på statsbesøket.

Med seg har de en næringslivsdelegasjon med rundt 310 deltakere og aktører fra kultur, idrett, forskning og høyere utdanning.

– I løpet av turen skal over 40 avtaler signeres mellom norsk og kinesisk næringsliv, forteller Anita Krohn Traaseth, direktør i Innovasjon Norge.