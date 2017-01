Her gjemte den mistenkte Istanbul-terroristen seg

17 dager etter angrepet mot nattklubben «Reina» i Istanbul ble den mistenkte IS-terroristen Abdulkadir Masharipov (34) pågrepet under en politiaksjon mandag kveld.

Guvernør Vasipi Sahin bekrefter at den mistenkte mannen har tilstått angrepet, og opplyste tirsdag at han er usbekisk statsborger.

Stor politiaksjon

Ifølge tyrkiske medier ble mannen pågrepet i en leilighet i Esenyurt-området i Istanbul sammen med sin fire år gamle sønn. En irakisk mann og tre kvinner ble også pågrepet under politiaksjonen.

Ifølge Sahin stemmer mannens fingeravtrykk overens med avtrykk som antas å stamme fra gjerningsmannen. Han skal også ha fått opplæring i Afghanistan.

– Han har fått trening i Afghanistan og kan fire språk. Han er en godt trent terrorist, uttalte Sahin, ifølge AFP. 34-åringen skal ha tatt seg inn i Tyrkia i januar 2016.

LES OGSÅ: Dette kan være gjerningsmannen i Istanbul

Store pengesummer

Under aksjonen fant politiet også 197 000 dollar i kontanter, flere våpen og flere sim-kort i leiligheten, melder AFP.

Tyrkiske medier har publisert et bilde av den mistenkte som skal ha blitt tatt kort tid etter pågripelsen. Ansiktet og T-skjorten er blodig og mannen er sterkt forslått. President Recep Tayyip Erdogan gratulerte tirsdag sikkerhetsstyrkene med arrestasjonen.

– Fra nå av vil ingen i dette landet komme unna med det de har gjort. Og alle vil stilles for retten, uttalte han under en tale i Ankara tirsdag.

VIDEO: Tyrkisk politi har sendt ut denne videoen av mannen de mener kan ha stått bak Istanbul-terroren. Det er fortsatt uklart om dette er samme mannen som tyrkiske myndigheter nå sier at de har identifisert. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Tyrkisk politi har sendt ut denne videoen av mannen de mener kan ha stått bak Istanbul-terroren. Det er fortsatt uklart om dette er samme mannen som tyrkiske myndigheter nå sier at de har identifisert.

2000 involvert

Politiet har hatt en intensiv jakt på gjerningsmannen de siste ukene. 39 mennesker ble drept og 69 personer såret i angrepet mot nattklubben. Mange av de drepte var utlendinger fra andre land i Midtøsten.

Ifølge guvernøren har 2000 politimenn vært involvert i jakten på gjerningsmannen.

Ekstremistgruppa IS har påtatt seg ansvaret for angrepet, og Sahin bekrefter at angrepet ble utført på vegne av IS. IS begrunnet angrepet med hevn for Tyrkias militære involvering i Syria.