Minst 39 personer døde da en person utkledd i nissedrakt angrep utestedet Reina i natt. Minst femten av ofrene er utenlandske statsborgere.

Ifølge Al Jazeera er den eksklusive nattklubben stedet å se og bli sett for den unge verdslige eliten i Istanbul.

Klientellet på utestedet er nøye utvalgt, og dørvaktene slipper kun inn pene folk med tilsynelatende mye penger. Mange utlendinger liker også å tilbringe kveldene der, skriver nyhetsbyrået.

Sted for stjerner

Mange av gjestene er kjente fotballspillere eller stjerner fra populære tyrkiske såpeoperaer. Tabloide aviser og ukeblader skriver gjerne historier om hva som utspiller seg mellom hvem på dette stedet.

Reina ligger nydelig til ved vannet og de rikeste stamkundene fraktes gjerne opp til terrassen i nattklubbens egne båter.

Festene på Reina starter sjelden før etter midnatt, men er legendariske, ifølge Al Jazeera.

Her får gjestene høre konserter, og de kan velge mellom flere restauranter og dansegulv.

– Var nervøs

Fra terrassen har man utsikt mot en av de tre broene som går over Bosporos-stredet til den asiatiske delen av Tyrkia.

Den opplyste broen fikk navnet 15. juli-martyrenes bro etter soldatene som døde da de prøvde å forhindre kuppmakere å komme over den sist sommer.

Fotballspilleren Sefa Boydas som spiller for tredje divisjon-klubben Beylerbeyi SK var vitne til angrepet. Han var på forhånd nervøs for festlighetene på nyttårsaften.

– En venn sa til meg at det aldri kommer til å skje noe på et sted som Reina. Jeg mente at målet nettopp er slike steder.

Klubbens eier Mehmet Kocarslan sier til Hurriyet Daily at USA hadde advart mot et mulig angrep og at sikkerheten på utestedet var blitt styrket, også ved vannet.