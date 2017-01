Tyrkiske medier: Mannen bak nattklubb-massakren tatt

Mannen som drepte 39 mennesker på en nattklubb i Istanbul nyttårsaften, er pågrepet, melder tyrkiske medier, ifølge Reuters.

Identiteten til den pågrepne er ikke bekreftet fra offisielt hold, men Tyrkias visestatsminister Veysi Kaynak har tidligere opplyst at gjerningsmannen trolig tilhører Kinas muslimske uigur-minoritet.

Pågrepet ved Istanbul

Det tyrkiske nyhetsbyrået Dogan melder at mannen ble pågrepet i Esenyurt-distriktet i Istanbul i en politiaksjon mandag ettermiddag. Han befant seg i en leilighet sammen med sin fire år gamle sønn, ifølge AFP.

Tyrkisk politi har fra før pågrepet nærmere 40 personer etter terrorangrepet mot nattklubben, blant dem flere uigurer.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har tidligere hevdet at de står bak terroraksjonen, og kalte det hevn for Tyrkias militære involvering i Syria.

Flere involverte

Numan Kurtulmus, en av Tyrkias fire visestatsministre, hevdet mandag at en ikke navngitt etterretningstjeneste også var involvert i terrorangrepet mot nattklubben.

– Det ser ut til at det ikke bare var en terroristorganisasjon som sto bak angrepet mot Reina, men at også en etterretningsorganisasjon var involvert. Dette var en ekstremt godt planlagt og organisert aksjon, sier han til avisa Hürriyet.