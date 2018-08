– Jeg skulle ønske jeg hadde ti euro til å kjøpe matvarer for. Ti euro. Mer skulle jeg ikke ha bedt om, sier Yorgos Vagelakos (81) til Reuters.

Den greske pensjonisten står midt mellom bugnende frukt- og grønnsakboder i Keratsini i Aten. Han har knapt råd til å kjøpe noe.

Hver morgen våkner pensjonisten opp til det samme marerittet: Hvordan skal jeg klare å få endene til å møtes?

I løpet av åtte år har pensjonen hans nesten blitt halvert fra 1200 euro måneden til 685 euro, noe som tilsvarer i underkant av 7000 norske kroner.

Det har ført til at ekteparet Vagelakos ikke har råd til helt nødvendige ting. Paret må kjøpe medisiner og mat på krita. Smågaver til barnebarna er utelukket.

Hver måned går mer enn halvparten av pensjonen med på å betale gammel gjeld.

DYPERE I GJELD: Greske Yorgos Vagelakos (81) viser fram en håndskreven lapp som viser alle beløpene han skylder denne måneden til strømselskapet, apoteket, skattemyndighetene, vannselskapet, telefonselskapet og en butikk. Foto: Reuters

Skyhøy arbeidsledighet

I 2010 slo gjeldskrisa i Eurosonen nådeløst ned i den greske økonomien.

I oktober året før innrømmet greske myndigheter at statsunderskuddet var mye høyere enn de hadde rapportert inn, etter flere tiår med høyt forbruk og skatteunndragelse.

Det førte til at investorer ikke lenger ville låne penger til Hellas til en rimelig rente.

Landet ble avhengig av enorme kriselån fra EU og det internasjonale pengefondet, IMF. Til gjengjeld satte utlånerne knallhardekrav om kutt i statsutgiftene, reformer og økt skatteinnkreving.

Sparetiltakene omfattet blant annet massiv nedbygging av offentlig sektor, omfattende privatiseringer og reform av pensjon, trygd og helsevesen.

Arbeidsledigheten skjøt i taket til nesten 28 prosent. Titusenvis av forretninger måtte stenge, og rundt 300.000 grekere reiste utenlands for å finne arbeid.

SKVISES: Den greske økonomiske krisa har rammet de eldre spesielt hardt. Dette er en bilde fra 1. juli 2015 som viser pensjonister som står i kø utenfor banken for å motta pensjon i Aten. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / Reuters

– Nå kan en ny tid begynne

20. august er Hellas´ kriseprogram offisielt over. Det betyr at Hellas selv må finne en måte å fylle statskassa på fremover, men heller ingen flere innsparingskrav fra utlånerne.

POSITIV: Den greske statsministeren Alexis Tsipras mener landet nå går inn i en ny æra med framskritt og vekst. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Det er en lenge etterlengtet milepæl, selv om gjeldskrisa langt fra er over.

Økonomien vokser sakte, og arbeidsledigheten har falt til under 20 prosent for første gang på sju år, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Hellas har klart å komme seg på føttene igjen, sa den greske statsministeren Alexis Tsipras tidligere denne måneden.

– Nå kan en ny tid begynne med framskritt, rettferdighet og vekst, la han til.

Pensjonerte Yorgis Vagelakos er imidlertid pessimistisk. Greske myndigheter har lovet å kutte enda mer i pensjonene og øke skattene også neste år og i 2020.

– Midt i all denne overfloden, har vi ikke råd til å kjøpe noe som helst. De gjør livet vanskelig for oss. Vi trygler om å få utbetalt pensjonen vår for å kunne betale gjeld.