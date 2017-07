Hellas fikk nytt kriselån av EU på tampen

MANGE ÅR MED KRISE: Sju og et halvt år med krise har ført til at mange grekere bor på gata. Hjelpeorganisasjoner har innredet egne biler med vaskemaskiner, slik at de hjemløse skal kunne få vasket klærne. Her en bil på en plass i Aten 14. mai i år.

Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP