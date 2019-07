Greske velgere vender regjeringen ryggen

– Vi selger fisken for nesten ingenting. Det er ikke kunder her. Det er en enkel grunn og det er at folk er fattige, sier fiskeselger Angelos.

Det er mindre folk på Varvakios – et kjøtt og fiskemarked i Aten – enn før krisen rammet Hellas.

Mange av de besøkende er turister som er nettopp kun besøkende. Skuelystne. De kjøper lite.

– Husholdninger lider, og det verste er at de ikke har brydd seg om de unge. Hellas lider av synkende fødselsrater. Hvis de ikke oppmuntrer unge til å starte familier, så vil Hellas gå fra vondt til verre sier, sier en av fiskeselgerne, Angelos.

28 år Angeliki Kotsoni er beviset på det Angelos snakker om.

– Jeg vil stifte familie om fem til seks år. Å vite at det ikke er mulig tar ganske enkelt motet fra deg, sier Angeliki Kotsoni.

Angeliki Kotsoni jobber som kontoransatt. Hun har lave forventninger til valget og fremtiden i Hellas. Foto: Bram Verbeke / Headline/NRK

Statsministeren sliter

Statsminister Alexis Tsipras og partiet Syriza har styrt Hellas siden 2015. Et svakt EU-valg, et katastrofalt regionsvalg, og en serie med meningsmålinger tyder på at mange greske velgere nå vil vende regjeringen ryggen når de skal stemme søndag.

Det må noe nær et mirakel til ved urnene hvis Tsipras skal få fortsette.

KAN RYKE: Statsminister Alexis Tsipras risikerer å tape søndagens valg. Her er han på et valgkamparrangement i Aten på fredag. Foto: Costas Baltas / Reuters

– Det spiller ingen rolle hvem som er statsminister. Det kan være deg eller meg. Det er andre som bestemmer. Du vet hvem jeg mener.

NRK snakker med en mann i 50 årene. Mannen er frittalende, men fordi han er på jobb foretrekker han ikke å bli sitert med navn eller fotografert. De «andre», altså de som bestemmer som mannen sikter til, er den såkalte troikaen.

Det er EU-kommisjonen, IMF (det internasjonale pengefondet) og den Europeiske Sentralbank.

Lån med høy kostnad

De har gitt Hellas lån i bytte mot garantier om harde innstramminger og velferdskutt.

Ikke noe land havnet så til de grader i uføre under eurokrisen som Hellas.

Tspiras vant to valg i 2015. Det siste gav han et forsterket mandat til å ta imot 86 milliarder Euro fra IMF og EU.

Betingelsene var innkreving av høyere skatter, kutt i pensjoner, og et enda tettere lokk på offentlig utgifter.

Innstrammingen har kostet grekerne. Nå kan det også koste Tsipras makten. I det første valget i 2015 – det han vant noen måneder før – hadde budskapet vært å bremse velferdskuttene.

Gamle kjenninger

Nå ligger det enn til at en gammel politisk kjenning returner til regjeringslokalene. Det kristenkonservative partiet, Ny Demokrati, leder på målinger.

Deres statsministerkandidat er Kyriakos Mitsotakis.

UTFORDRER: Kyriakos Mitsotaksi kan være den som står frem som vinner søndag kveld. Foto: Louisa Gouliamaki / AFP

Hans far var statsminister på 1990-tallet, og selv var han sosial- og administrasjonsminister under den første delen av Eurokrisen.

Mitsotakis var dermed ansvarlig for noen av de første kuttene i pensjoner og økningen av skatter.

Likevel kan Kyriakos Mitsotaksi være den som står frem som vinner søndag kveld. Han lover jobber og et nytt skattesystem med flatere skatt.

Statsminister Tsipras og Syriza vil også kutte skattene.

Han sier folk har ofret mye, og det de nå er igjennom den verste delen av hestekuren. Det er nå rom for å kutte i skattene til de med lav og mellomhøy inntekt, sier Tsipras.

Det ser ikke ut til å hjelpe.

For sent

– Folk er desperate og desillusjonerte. 15 ganger er pensjonen kuttet. Folk har gjeld og de vil ha en endring. Statsministeren lovet endringer. Jeg mener han var god da han kom. Syriza er til venstre, men de hadde lommen på høyre side. Folk er sinte. Derfor kommer Tsipras på andre plass, sier fiskeselgeren Spiros Korokis.

Angeliki Kotsoni mener greske velgere er preget av en følelse av avmakt.

– Som et folk har vi lært å straffe. Vi straffet sosialdemokratene, Pasok, med Ny Demokrati. Så straffet vi Ny Demokrati med Syriza. Vi forventet for mye. Nå gjør vi det samme igjen. Vi går tilbake til det samme gamle.