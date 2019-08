Har vokst på innvandringsmotstand – nå vil Salvini ha enda mer makt

I dag ble 85 migranter fra Libya reddet av det norskeide skipet som drives av Leger Uten Grenser og SOS Mediterranée.

Innenriksminister Matteo Salvinis reaksjon var resolutt og velkjent: «Jeg slår fast at dette skipet skal nektes adgang til italienske farvann».

Dermed bekrefter Salvini sin harde linje når det gjelder migrasjon over Middelhavet. I løpet av sommeren er en rekke flyktningskip blitt nektet å komme inn til italienske havner.

Ønsker nyvalg

I dag varslet også Matteo Salvini at han vil legge frem en erklæring om mistillit mot sin egen regjering.

Ifølge meningsmålingene er Salvini Italias mest populære politiker. Foto: Nico Lanese / AP

Det betyr med stor sannsynlighet at det blir nyvalg i Italia til høsten. Og ifølge dagens meningsmålinger er det også stor sannsynlighet for at Salvinis parti, Ligaen, vil vinne valget.

I dag er Salvini innenriksminister og visestatsminister i en regjering sammen med populistpartiet Femstjernersbevegelsen. De to partiene dannet regjering i fjor sommer, men har de siste månedene kommet stadig mer på kollisjonskurs.

Den mektigste

Formelt sett er Matteo Salvini en av de tre fremste i den italienske regjeringen, sammen med den partiløse statsministeren Giuseppe Conte, og den andre visestatsministeren, Luigi Di Maio, som er leder for Femstjernersbevegelsen.

Men i praksis har Salvini fremstått som landets mektigste politiker, i første rekke på grunn av hans resolutte motstand mot den omfattende innvandringen fra Afrika som Italia har opplevd de siste årene.

Men langt fra alle italienere er fornøyd med Salvini og hans innvandringspolitikk. Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP

Innenriksministerens beslutning om å stenge italienske havner for redningsskip med flyktninger fra Nord-Afrika, har gitt ham og hans parti en kraftig økning i oppslutningen.

Ligaen er størst

Ved parlamentsvalget i fjor vår ble Femstjernersbevegelsen største parti med nærmere 33 prosent av stemmene, mens Ligaen fikk drøyt halvparten.

Nå viser meningsmålingene at rollene er byttet – Ligaen på rundt 35 prosent, mot bare 17 for Femstjernersbevegelsen. Og flere målinger viser at mer enn halvparten av Italias velgere ønsker Matteo Salvini som ny regjeringssjef.

Ved å presse frem nyvalg nå til høsten, er det derfor stor sannsynlighet for at den markante innvandringsmotstanderen kan bli Italias nye statsminister. Blir han det, er det ingen grunn til å vente en mer liberal innvandringspolitikk i Italia.