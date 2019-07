Italias største flyktningmottak stenges

Det var Salvini selv som markerte at flyktningmottaket på Sicilia er stengt. Innenriksministeren, høyrepopulisten og selve symbolet på Italias nye og strenge innvandringspolitikk har stått i spissen for å få lukket mottaket.

Mottaket er det største i Italia, og hadde i en periode for fem år siden mer enn 4.000 beboere – det høyeste antallet i noe flyktningmottak i Europa.

Minister i storm

Det har stormet rundt den omstridte innenriksministeren de siste dagene.

Det italienske flyktningskipet «Alex» kommer til land i Italia. Men det er usikkert hva som skjer med flyktningene, og skipet kan bli beslaglagt. Foto: Elio Desiderio / AP

Flere skip med migranter fra Libya er blitt avvist ved ankomst til Italia. Et av skipene tvang seg adgang til havna på den italienske øya Lampedusa, og kapteinen ble arrestert. Et annet måtte gå videre til Malta, der de 65 migrantene fikk gå i land.

Et tredje skip, den italienske seilskuta Alex, fikk til slutt tillatelse til å legge til kai på Lampedusa. Men det er usikkert hva som skjer med migrantene om bord og med selve skipet.

Den italienske regjeringen vedtok nylig en lov som innebærer en bot på 50.000 Euro og beslagleggelse av skipet for den som bringer ulovlige flyktninger til en italiensk havn.

Paven fordømmer

En av de sterkeste kritikerne av Italias nye innvandringspolitikk er pave Frans, og i går inviterte paven til en spesiell gudstjeneste i Peterskirken i Vatikanet for migranter og flyktninger.

I nærvær av rundt 250 mennesker, mange av dem migranter, kom paven med en sterk oppfordring til myndighetene om å vise barmhjertighet:

– Disse minste blant oss blir torturert og misbrukt i leire i Libya. De må kjempe mot bølgene på et nådeløst hav. Og de blir holdt i mottaksleire altfor lenge til å kunne kalles midlertidige.

Pave Frans velsigner en flyktning og hennes barn under gårsdagens gudstjeneste i Peterskirken. Foto: HANDOUT / AFP

Langvarig ordkrig

Det er definitivt ikke første gang den katolske kirkens leder og den italienske høyrepopulisten er på kollisjonskurs.

Før Matteo Salvini ble minister i fjor kom han med uttalelser som forferdet mange, slik som denne: – Vi kan ikke vende det annet kinn til mennesker som kommer til ditt hjem med et eneste mål: å kutte over strupen din fordi de tror på en annen Gud.

I takt med den økende strømmen av flyktninger over Middelhavet sluttet stadig flere italienere opp om Salvinis politikk – særlig fordi de andre EU-landene nektet å ta imot de nyankomne.

Og meningsmålingene viser at når det gjelder innvandring, så har italienske velgere større tillit til Salvini enn til paven.

Ber EU om hjelp

«Salvini er den eneste kapteinen», står det på denne plakaten. Svært mange italienere støtter vedtaket om å stenge italienske havner for flyktningskip. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters

At Italias største flyktningmottak stenges er en triumf for Matteo Salvini og hans flyktningpolitikk. Hans politiske suksess bygger hovedsakelig på å stenge Italias havner for flyktninger over Middelhavet.

Men denne politikken har også sin pris. For mange – både italienere og andre europeere – mener en slik linje ikke er verdig en kulturnasjon som Italia.

Og den italienske regjeringen er åpen for å diskutere dette. Nå i helgen kom myndighetene i Italia og på Malta med en henvendelse til EU om å sette migrasjon på dagsordenen under sitt utenriksmøte mandag i neste uke.