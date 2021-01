Håper Biden kan gjenreise verdens klimaforskning

– Amerikansk klimaforskning er kjempeviktig. Som på de fleste forskningsområder er amerikanske klimaforskere helt i front, Det sier Bård Lahn som er forsker ved forskningsinstituttet Cicero.

USA har mange av de største forskningsmiljøene i verden og de har utviklet mye av kunnskapen og modellene som brukes.

Enda viktigste enn universitetene er statlige organer. Miljødirektoratet EPA, romfartsorganisasjonen Nasa, Hav- og atmosfære-administrasjonen NOAA og flere avdelinger innen energidepartementet står alle bak avgjørende forskning.

For eksempel var det Nasa og NOOA som samlet dataene og gjorde beregningene som fortalte oss at 2020 var ett av verdens varmeste år.

Har sensurert og stoppet forskning

Andrew Wheeler ledet miljødirektoratet EPA under president Trump. Før han fikk jobben var han lobbyist for kullindustrien. Foto: Susan Walsh / AP

Allerede fra starten av prøvde Trump-administrasjonen å kutte i klimaforskning. I det første budsjettet hans var det foreslått å kutte pengene til EPA med 20 prosent.

Kongressen ville ikke være med på så store kutt, men kutt ble det. Samtidig satte Trump inn ledere som ikke trodde på at klimaendringer var menneskeskapte. De nye lederne stoppet og sensurerte forskning.

Columbia-universitetet i New York har fulgt med på hvor ganger myndighetene grep inn i forskning siden Donald Trump ble valgt til president i november 2016.

Selv om Trump-administrasjonen stilte spørsmål ved forskning på flere felter, for eksempel koronapandemien, var det klart flest tilfeller innen klimaforskning.

På en nettside drevet av Columbia er det listet opp 302 tilfeller der myndighetene har hindret eller prøvd å stoppe klimaforskning.

Flest tilfeller er det der myndighetene har sensurert forskning. Bare i oktober 2020 ble minst 31 studier stanset før de ble publisert.

Presset folk ut

Klimaforsker Joel Clement sluttet etter sju år i innenriksdepartementet da han ble omplassert til skatteinnkrever. Foto: Harvard Kennedy School

I tillegg til å sensur av klimaforskningen, er dyktige forskere blitt presset ut fra statlige organisasjoner.

Et av mange eksempler er Joel Clement, som var en ledende klimaforsker i innenriksdepartementet.

Etter at Trump-administrasjonen overtok, ble han omplassert.

I stedet for å drive med det han kunne – klimaforskning – ble Clement satt til å kreve inn inntekter fra olje- og gass-selskaper.

Resultatet ble at Clement sluttet og i stedet arbeider i Union of Concerned Scientists, en organisasjon for fri forskning.

– Reguleringer kommer og går, men det vil ta lang tid å komme tilbake etter at den vitenskapelige kapasiteten i regjeringen er tynnet ut, sa Clement til New York Times etter at han var blitt presset bort fra jobben.

Ifølge Washington Post forlot 1600 forskere sine stillinger i administrasjonen under de to første årene med Trump. I EPA alene sluttet 700 forskere i løpet av de tre første årene.

– Jeg var der det første året under Trump og jeg var sjokkert. Ødeleggelsen var fullstendig, sier Elizabeth Southerland til BBC. Hun hadde jobbet i EPA i 33 år og under seks forskjellige presidenter.

– Har måttet sikre seg

Forhåpentligvis vil USA komme mer konstruktivt inn i arbeidet i FNs klimapanel, sier Bård Lahn. Foto: Cicero

Bård Lahn sier han har merket at amerikanske forskere har vært forsiktige med å uttale seg.

Han mener at det var en direkte konsekvens av at USA hadde en president som aktivt tok avstand fra klimaforskningen og sa at han ikke trodde på den.

– Det er mange som har vært bekymret og nervøse for hva som kunne skje hvis de stakk hodet frem. Jeg tror den viktigste effekten av avvisningen av klimaforskningen på høyeste hold er at det har lagt en demper på hva folk har følt seg komfortable med å si, sier Lahn.

Folkene som representerer USA i klimapanelet er ikke nødvendigvis utnevnt av Trump, men har sittet der under flere presidenter.

– De har kommet i en veldig skvis og måtte på en måte sikre seg mot angrep fra sjefen, sier Bård Lahn.

Likevel har mange forskere kjempet klimaets kamp, til tross for at det har vært lite populært hos sjefene deres.

– På et lavere nivå, der man har kunnet gå litt under radaren, har amerikanske forskere, folk på statlig nivå og deltagere i klimapanelet forsøkt å være så konstruktive som de kunne innenfor rammene av politikken, sier Lahn.

Har tatt forsker inn i regjeringen

Eric Lander er professor ved MIT og Harvard. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

President Trump brukte 33 måneder før han utnevnte de første sju medlemmene av sitt kontor for vitenskap og teknologipolitikk.

Da han først gjorde det, i oktober 2019, var seks av dem industriledere og bare en var forsker.

President Biden har allerede utnevnt Eric Lander til direktør for Det hvite hus' kontor for forsknings- og teknologipolitikk.

Lander er en kjent og matematiker og genetiker. For første gang blir stillingen en del av kabinettet, noe som innebærer at Lander skal være med på regjeringsmøter.

– Det har ikke en slik rådgiver vært før og signaliserer en ny retning, sier Bård Lahn.

Nå håper han både på en aktiv klimapolitikk fra USA under Biden og at USA igjen tar på seg rollen som ledende innen klimaforskning.

– På forskningssiden er håpet at han styrker de viktige forskningsmiljøene som USA har og sørger for at de får snakke fritt og at USA tar en mer konstruktiv rolle i det internasjonale forskningsarbeidet.