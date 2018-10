Hangarskip er på vei til Norge – regner med russiske «besøk»

To amerikanske matroser i gule drakter gjør klarsignal med hendene som om det var et pistolskudd, og klarsignalet går for et F-18 Hornet fly på det enorme hangarskipet USS Harry S. Truman. Hangarskipet er 150 nautiske mil ut fra kysten av Newcastle i England og seiler på vei til Norge.

Skipet var med under invasjonen i Irak og har blitt brukt aktivt i kampen mot IS i Syria og Irak den siste tiden. Nå står militærøvelse i Norge for tur.

– Vi er i ferd med å bli bedre og bedre til å operere i nordområdene etter hvert som vi seiler nordover, sier kontreadmiral Gene Black til NRK.

Hangarskipet skal være med i Natos storøvelse Trident Juncture i Norge 25. oktober. Ikke siden den kalde krigen har det vært en større militærøvelse på norsk jord.

BESØKER HANGARSKIP: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ble tatt i mot av kontreadmiral Gene Black på USS Harry S. Truman fredag. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Første store hangarskip til Norge siden 80-tallet

Ved å sende hangarskipet til Norge viser USA og Nato militær styrke i Nord-Atlanteren. Et av militærøvelsens mål er å skremme russerne. Det har Natos militære ledere vært tydelige på i forkant.

Rundt 50.000 soldater skal trene på norsk jord. De 6000 som er på den amerikanske marines flaggskip kommer i tillegg. Øvelsen er Natos største siden 2002.

TAR AV: Et F-18 Hornet fly tar av fra hangarskipet USS Harry S. Truman, som er på vei til Norge. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Hangarskipet vil i perioder blant annet holde seg i området utenfor Vestfjorden, opplyser Forsvarsdepartementet til NRK.

Og Norge har ikke hatt besøk av et hangarskip i nærheten av denne størrelsen siden 80-tallet.

– Vil ikke provosere Russland

Men skipets ankomst til Norge er omstridt. SV mener skipet vil bidra til å provosere Russland unødvendig.

– Vi vil sende et signal om at Nato er i stand til å forsvare alle medlemsland. Hensikten med det er ikke å provosere fram en konflikt, men å avverge en konflikt, sier generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato, som besøkte hangarskipet i dag.

GIVE EM HELL: Valgspråket på USS Harry S. Truman taler sitt tydelige språk. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Norske myndigheter venter en eller annen form for reaksjon, for eksempel som et forsøk på å spre falske nyheter mot de allierte.

Piloter NRK snakket med på USS Truman sier at de regner med at russiske jagerfly vil fly nærme, og følge godt med på det som skjer.

– Hvis du snur det på hodet og det var vi som stod overfor en militærøvelse av denne størrelsen, så ville nok også vi prøve å følge med, sier pilot Matt Suyderhovd.

USS Harry S. Truman tar opp til 90 fly og helikoptre og er 333 meter langt. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Russland trapper opp på Kola

Russland har sin nordflåte i Severomorsk, bare 10 mil fra norskegrensen. Nato frykter russernes militære oppbygging i nord. Siden 2008 har de åpnet eller gjenåpnet i alt seks militærbaser i nord.

De har anskaffet 23 nye fartøyer, blant dem to atomdrevne ubåter. Ved utgangen av dette året har de 15 nye fly og bedre radarkapasitet enn noen gang før, ifølge det russiske forsvarsdepartementet.

PÅ BROEN: Kaptein Nicholas Dienna (til venstre) og generalsektretær Jens Stoltenberg i Nato. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Trusselbildet er sammensatt, ifølge Nato.

– Vi ser et mer selvhevdende Russland, som har brukt militær makt mot en nabo i Ukraina. Vi har sett terror og ustabilitet i Syria, og vi ser spredning av masseødeleggelsesvåpen, f.eks. det som skjer i Nord-Korea, sier Stoltenberg.

Russland, som i september hadde sin største militærøvelse siden den kalde krigen, frykter på sin side også det økte antallet allierte styrker i Nord-Norge.

Spionasje mot Norge

Politiets sikkerhetstjeneste, PST, er forberedt på økt spionasje mot Norge i forbindelse med øvelsen. Folk er blitt bedt om å holde øyne og ører åpne og se etter mistenkelig oppførsel.

Folk fra den norske forsvarsdepartementet har på forhånd vært i Moskva for å orientere russerne om øvelsen. Russland har også blitt invitert til å være med å se på øvelsen.